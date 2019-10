Puunpoltto takassa ja uunissa syytää ilmoille vaarallisia hiukkasia, mutta Suomessa ei silti juuri haluta käyttää suodattimia

Koti

Puunpoltto takassa ja uunissa syytää ilmoille vaarallisia hiukkasia, mutta Suomessa ei silti juuri haluta käyt

Puunpoltto

https://www.hs.fi/koti/art-2000006241708.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Kuluttajat eivät valitse kaikkein puhtaimmin puuta polttavia laitteita, vaan sellaisia, jotka sopivat kukkarolle.”

Nuohousalan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Ihmiset eivät koe, että se on juuri heidän takkansa, joka tuottaa paljon päästöjä.”

Takkoja

”Laite saattoi olla hyvä 20 vuotta sitten.”

Petri Autio

Laiskalle