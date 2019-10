Vastaisku Airbnb-ilmiölle: Turistien suosimalle Rovaniemelle rakennetaan talo, jonka säännöissä on poikkeuksellinen kirjaus

Koti

Vastaisku Airbnb-ilmiölle: Turistien suosimalle Rovaniemelle rakennetaan talo, jonka säännöissä on poikkeuksel

Rakennusliike

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hotellimainen toiminta taloyhtiöissä voi aiheuttaa järjestyshäiriöitä, epäilevät rakennusliikkeet.

Lapti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS kertoi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Akuutteja ongelmia tuli vastaan hyvin harvoin.”

Ruutu

Rakennusvaiheessa talon yhtiöjärjestykseen kirjattu vuokrauskielto voisi vaikuttaa myyntiin.

Kaikki

Laptin

Näin taloyhtiö voi puuttua häiriötä aiheuttavaan majoitustoimintaan

Jos asukas