Koti

HS-analyysi: Pelottelu on turhaa – velkakatto ei estä tavallista ihmistä saamasta asuntolainaa

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keskipalkalla saa niukasti neliöitä Helsingissä.

Suomalaisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos siis

Oikotiellä

Pankissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Työryhmän

Velkakattoesitys kiristäisi vain vähän lainansaantia.

Valtiovarain­ministeriön

Velkakatto toisi rajoituksia erityisesti ensiasunnon ostajille.

Ylijohtaja

Helsinkiläisten ensisijainen ongelma ei ole velkakatto.

Iso osa

Oikotie kuuluu samaan Sanoma-konserniin kuin Helsingin Sanomat.