Isännöitsijä ehdotti isoa putkiremonttia, vaikka taloyhtiön putkissa ei ollut vikaa – Ylikorjataanko Suomessa taloja?

Isännöitsijä ehdotti isoa putkiremonttia, vaikka taloyhtiön putkissa ei ollut vikaa – Ylikorjataanko Suomessa

”Mitä myöhemmäksi remontteja siirretään, sitä kalliimmaksi ne tulevat.”

”Putkiremonttien parissa toimivat yritykset ja eräät kiinteistöalan järjestöt käyttävät säännöllisesti puheenvuoroja, joissa pelotellaan asuntojen arvon romahtamisella, ellei putkiremonttia tehdä ’ennen kuin putket vuotavat’.”

”Kun osakkaita pelotellaan korjausvelalla ja alikorjaamisella, on syytä tuoda esille käänteinen näkemys: taloyhtiöitä myös ylikorjataan.”

”Huonosti suunnitellut ja kiireessä tehdyt korjaukset ovat kalleimpia.”

”Joskus näkee ylilyöntejä eli korjataan varmuuden vuoksi raskaasti.”

Asukkaat ovat talonrakennusalan koekaniineja aina, kun uusia materiaaleja kehitetään

