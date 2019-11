Taloyhtiö remontoi kivijalkaansa ravintolatilat Helsingin Kalliossa: Kaksion hoitovastike laski 242 eurosta 88 euroon

Koti

Taloyhtiö remontoi kivijalkaansa ravintolatilat Helsingin Kalliossa: Kaksion hoitovastike laski 242 eurosta 88

On

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ravintolatoiminta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taloyhtiön

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ravintolatila

Taloyhtiön

Karjalanpaistilounas