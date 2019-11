Myyvätkö rakennusliikkeet uusia asuntoja sijoittajille tiskin alta ja halvemmalla? HS selvitti uudisasuntokauppaan liittyviä väitteitä

Koti

Myyvätkö rakennusliikkeet uusia asuntoja sijoittajille tiskin alta ja halvemmalla? HS selvitti uudisasuntokaup

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Väite 1. Rakennusliikkeet tarjoavat asuntoja ensin sijoittajille ja vasta sen jälkeen kuluttajille.

Rakennusliikkeiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ensimmäisenä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Väite 2. Rakennusliikkeet myyvät asunnot sijoittajille halvemmalla kuin muille.

Asuntojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Väite 3. Sijoittaja voi tehdä uudiskohteella nopeat voitot.

Jos olisi

Rakentajat

Rakennusliikkeet