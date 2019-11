Asunnon ostaminen väärästä talosta voi olla kallis virhe – näin tarkistat tärkeimmät tiedot yhtiön papereista ennen päätöstä

Koti

Asunnon ostaminen väärästä talosta voi olla kallis virhe – näin tarkistat tärkeimmät tiedot yhtiön papereista

Asiantuntijoina Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Maria-Elena Ehrnrooth, Suomen Tilintarkastajien tilintarkastusasiantuntija Riitta Laine, Veronmaksajain Keskusliiton johtava asiantuntija Marjo Salin ja Isännöintiliiton kehityspäällikkö Reetta Yrttimaa.

keittiön marmoritasojen silittely ja ikkunasta pilkottavan meren ihastelu houkuttelevat helposti enemmän kuin taloyhtiön papereiden pyörittely.Unelmakämppä voi kuitenkin osoittautua rahaa nieleväksi painajaiseksi, jos ei ole tutustunut taloyhtiön asioihin riittävästi etukäteen.Asuntoa ostaessa kannattaa erityiseen syyniin ottaa tilinpäätös, toimintakertomus, kunnossapitotarveselvitys, isännöitsijäntodistus ja yhtiöjärjestys – vaikka ne kuulostaisivat tylsiltä ja etäisiltä.tulisi jaksaa käydä läpi myös myöhemmin taloyhtiön osakkaana, vuosittain ennen yhtiökokousta. Siitä selviää taloyhtiön taloudellinen tilanne ja tulos eli mitä jää viivan alle.Taloyhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa verotettavaa voittoa. Tavoitteena on yleensä tähdätä nollatulokseen, jossa tuloja ja kuluja on yhtä paljon.Osakkaan kannalta erityisen tärkeää on selvittää, mitä vastikkeita taloyhtiö kerää kuukausittain, paljonko niistä kertyy maksettavaa ja mihin niitä käytetään.Tilinpäätöksen tietoihin voi suhtautua siis vähän kuin naapureiden yhteiseen tiliotteeseen.Tilastokeskuksen mukaan taloyhtiöiden kuukausittaiset hoitokulut olivat viime vuonna keskimäärin 4,32 euroa neliöltä. Suurimmat kulut muodostuivat lämmityksestä, korjauksista sekä palveluista ja huollosta.Hoitovastikkeen lisäksi maksettavana saattaa olla esimerkiksi pääoma- ja tonttivastike.Vastikerahoituslaskelmasta näkee vastikejäämät. Ne kertovat, miten vastikkeilla on onnistuttu kattamaan toteutuneet kulut. Jos esimerkiksi pääomavastikejäämä on 50 euroa, pääomavastikkeita on kerätty 50 euroa enemmän kuin taloyhtiön lainoista on aiheutunut kuluja.Pääomavastikejäämän pitäisi olla pieni. Jos osakkaat lyhentävät taloyhtiölainaansa eri tahtiin, osa saattaa päätyä maksamaan toisille kuuluvia korkoja.avaa laajemmin sitä, miten budjetti on toteutunut. Jos kulut ovat nousseet arvioidusta, on syytä selvittää, mistä se johtuu. Vuotavista putkista, äkillisistä korjauksista vai jostain muusta?Yllättäviä menoja varten on suositeltavaa, että hallituksella on valtuudet kerätä tarvittaessa ylimääräinen vastike muutamalta kuukaudelta.Tällöin ei tarvitse miettiä, mistä rahat yhtäkkiä raavitaan kasaan, jos vaikka lämmityslaite pamahtaa tai taloyhtiössä ilmenee maksuvaikeuksia, esimerkiksi joku osakkaista jättää vastikkeet maksamatta.Lisää turvaa tuo se, että taloyhtiöllä on parin kolmen kuukauden vastikkeet varalta. Tämä selviää hoitovastikejäämästä.Puskuria on hyvä olla siksikin, että kulut eivät jakaudu tasaisesti vuoden aikana. Esimerkiksi runsaslumisena ja poikkeuksellisen kylmänä talvena hoito- ja lämmityskulut kasvavat.Tilinpäätöksessä oleva tieto pankkitilin saldosta ei kerro taloyhtiön maksuvalmiudesta. Vaikka tilillä olisi paljon rahaa tilinpäätöshetkellä, erääntymässä voi olla iso lasku.Talousarviosta näkee, mitä kuluja seuraavalle tilikaudelle on tulossa.vastike houkuttelee asunnonostajia, mutta se ei aina takaa, että taloyhtiötä olisi hoidettu hyvin tai että vastike säilyisi vastaisuudessa halpana. Vastike voi nousta.Tämä kannattaa pitää mielessä erityisesti, jos taloyhtiö on oman tontin sijasta vuokratontilla.Alhaiselle vastikkeelle on monia mahdollisia syitä. Taloyhtiöllä saattaa olla paljon esimerkiksi vuokratuloja, jolloin vastiketta ei tarvitse periä suuria summia. Mutta vuokratuloissakin voi tapahtua muutoksia.On myös mahdollista, että korjauksia on lykätty. Tällöin tulevat remontit todennäköisesti nostavat vastiketta.Jotta korjaukset eivät tulisi aivan yllättäen, on kiinnitetättävä huomiota tehtyihin remontteihin ja kunnossapitotarve­selvitykseen. Esimerkiksi isännöitsijäntodistuksesta saa kuvan, millaisiin korjauksiin ja kuinka paljon rahaa saattaa tulevaisuudessa mennä.Vaikka putkistolle, julkisivulle, katolle, ikkunoille ja talon muille osille on määritelty keskimääräisiä teknisiä käyttöikiä, on kuitenkin muistettava, että elinkaari vaihtelee taloyhtiöittäin.selviää muun muassa tilikauden tapahtumat ja taloyhtiön ottamat lainat. Yhtiöjärjestyksestä on hyvä varmistaa kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan ja taloyhtiön välillä.Kunnossapitovastuu määräytyy asunto-osakeyhtiölain mukaan, ellei yhtiöjärjestyksessä ole poikkeuksia. Yhtiöjärjestyksessä on aivan hyvin voitu määrätä, että osakkaalla on laajempi kunnossapitovastuu kuin laki edellyttää.vielä vinkki asuntosijoittajille: jos asunnon hankkii vuokrattavaksi eteenpäin, merkitystä on sillä, miten pääomavastikkeet ja osakkaiden kerralla maksamat yhtiölainaosuudet on merkitty kirjanpitoon. Onko maksusuoritukset tuloutettu vai rahastoitu?Tulouttaminen tarkoittaa sitä, että osakkaiden maksusuoritukset kirjataan yhtiön kirjanpitoon tuloina, rahastoiminen taas sitä, että maksusuoritukset kirjataan taseessa olevaan oman pääoman rahastoon.Sijoittajaosakas saa vähentää vuokratuloistaan pääomavastikkeet tai kerralla maksetun lainaosuuden vain silloin, kun ne on tuloutettu.