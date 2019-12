Kirpparilöydöillä sisustettu koti voi olla myös tyylikäs: vaaleanpunaisen keskellä asuva Meja Hynynen antaa kahdeksan vinkkiä kierrätyksen ystävälle

Koti

Koukussa kierrätykseen

Täällä

Kun

Jotkut

Vaikka

”Kun vastaan tulee juuri sopiva huonekalu, se on otettava heti.”

Vaaleanpunaisen

Niin,

”Haistele ennen ostopäätöstä, ettei kaluste ole ollut hometalossa.”

Hynynen

Hynynen

Nettikirpparilla harkitsija häviää – Sisustussuunnittelija neuvoo, kuinka hankit vanhaa fiksusti