Homekotihelvetin kokenut Susanna Makaroff kyllästyi sisäilmaongelmien kanssa kamppailevien kohteluun ja alkoi auttaa heitä

Homekotihelvetin kokenut Susanna Makaroff kyllästyi sisäilmaongelmien kanssa kamppailevien kohteluun ja alkoi

Homekotihelvetin

Terveys kärsii, mutta asunnolle ei tapahdu mitään.

THL:n

Erimielisyystilanteissa yksi vaihtoehto on, että osakas teettää tutkimukset itse.

Kiinteistöliiton

Isännöintiliiton

Vähättelyn

”Mitä kauemmin paikallinen ongelma saa muhia, sitä suuremmalla todennäköisyydellä se syvenee ja korjaaminen kallistuu.”

Taloyhtiön

Homekonsulttina

läpikäynyt Susanna Makaroff on saanut tarpeekseen siitä, miten taloyhtiöt kohtelevat sisäilmaongelmaa epäileviä ja siitä kärsiviä ihmisiä.Homeäidin päiväkirjan pari vuotta sitten kirjoittanut Makaroff päätti alkaa auttaa apua tarvitsevia.Aihe koskettaa monia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kyselytutkimusten perusteella kodin sisäilmaan liitettyjä oireita on saanut viimeisen vuoden aikana yli 100 000 työikäistä.Ongelma on, että taloyhtiöiden hallitusten jäsenet ja isännöitsijät eivät useinkaan ota vakavasti asukkaiden tekemiä ilmoituksia epäillystä sisäilmaongelmasta, Makaroff sanoo.”Sama kaava toistuu: kiistetään ongelma, viivytellään tutkimuksissa tai tehdään turhanpäiväisiä tutkimuksia. Joku käy asunnossa pintakosteusmittarin kanssa ja toteaa, ettei ole kosteutta.”Vuodet vierivät ja terveys kärsii, mutta asunnolle ei tapahdu mitään, hän kuvailee.tekemän kansallisen sisäilmakartoituksen mukaan ihmiset kokevat sisäilmaan liittyvät terveysriskit usein suurempina ja vakavampina kuin ne tutkimustiedon perusteella ovat.Makaroff ei kuitenkaan usko, että monikaan ihminen vaatii korjauksia turhaan.”Varmasti on niitäkin. Mutta jos selväpäisillä työssä käyvillä ihmisillä on perusteltu syy olettaa, että kotona on terveyshaittaa aiheuttava ongelma, joka on tutkimuksilla todettu, eivät he turhaan korjauksia vaadi.”Hänen mukaansa turhilta korjauksilta vältyttäisiin, jos mahdollinen ongelma tutkittaisiin huolella. THL:kin muistuttaa verkkosivuillaan, että kosteusvauriot tulee korjata ja rakennuksen tilanne arvioida pätevien ammattilaisten avulla.Kosteusmittarin heiluttelun sijasta pitäisi mennä pintaa syvemmälle: selvittää ilmanvaihdon toimivuus, avata rakenteita ja ottaa näytteitä.apulaispäälakimies Kristel Pynnönen ymmärtää Makaroffin huolen. Hänen mukaansa on taloyhtiöitä, joissa epäilyä sisäilmaongelmasta ei oteta vakavasti.”Mutta on myös toisinpäin, eli taloyhtiö on teettänyt tutkimuksia ja tutkimustulosten perusteella kaikki on kunnossa. Siitä huolimatta asukas kokee, että on ongelmia. Mikään ei riitä.”Pynnösen mukaan mahdollisen ongelman selvittäminen on tärkeää siksikin, ettei ongelma laajene. Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiön on pidettävä kiinteistö kunnossa.Erimielisyystilanteissa yksi vaihtoehto on, että osakas teettää tutkimukset itse. Jos tutkimuksissa selviää, että yhtiön kunnossapitovastuulla olevissa osissa on puutteita, yhtiö korjaa viat ja korvaa tutkimuksista syntyneet kohtuulliset kustannukset.toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva sanoo, että petrattavaa on niin hallituksen jäsenten kuin isännöitsijöiden asenteessa.”Sisäilmaan liittyviä ongelmia ei hoideta aina mallikkaasti. Jos jokin huolettaa asukkaita, heitä pitäisi kuunnella.”Samalla hän antaisi armoa isännöitsijöille ja hallitusväelle. Sisäilmaan liittyvät ongelmat ovat verrattain uusia, ja niiden selvittäminen edellyttää asiantuntemusta ja luotettavia tutkimusmenetelmiä.Lisäksi pitää pystyä osoittamaan syy-yhteys: johtuvatko vaivat juuri kodin huonosta sisäilmasta?”Koko vyyhti on hyvin vaikea. Se vaatii erikoisosaamista”, Koro-Kanerva sanoo.lisäksi toinen ongelma taloyhtiöissä on viestinnän puute, Makaroff sanoo. Viestinnän ammattilaisen mielestä ei ole poikkeuksellista, että taloyhtiön johto jättää vastaamatta asukkaiden yhteydenottoihin tai vastaa viiveellä. Aina osakkaat eivät saa edes omaa huoneistoaan koskevia tietoja.”Yksi syy tähän on tietämättömyys. Taloyhtiöiden hallituksissa istuu tavallisia ihmisiä, jotka eivät tunne asunto-osakeyhtiölakia. Jos taloyhtiö ei lähde selvittämään asioita, pahimmassa tapauksessa omaisuuden arvo romahtaa. Muut päättävät siitä, ketään ei kiinnosta.”Makaroff ottaa esimerkin omasta kokemuksestaan.”Silloin kun unelmiemme kodissa ilmeni ongelmia, taloyhtiön asenne oli, että missiomme on tuhota taloyhtiö. Mutta eihän kukaan turhaa rahanmenoa halua.”Sen sijaan että mahdollista ongelmaa selvitettäisiin asianmukaisesti ja tarvittaessa korjattaisiin, taloyhtiö saattaa käyttää rahaa ongelman kieltämiseksi.”Mitä kauemmin paikallinen ongelma saa muhia, sitä suuremmalla todennäköisyydellä se syvenee ja korjaaminen kallistuu.”johdon välinpitämättömyys voi aiheuttaa taloudellista haittaa paitsi yksittäisille osakkaille myös koko taloyhtiölle. Yhtiön maine saattaa kärsiä, naapuruussuhteet kiristyä ja asuntojen myynti vaikeutua.Makaroffin omat ongelmat alkoivat, kun hän osti puolisonsa kanssa perheelleen rivitaloasunnon vuonna 2012. Osa perheenjäsenistä sai pian muuton jälkeen hengitystie-, silmä-, nivel-, suolisto- ja iho-oireita.Perhe muutti pois vaurioituneesta asunnosta, jonka Espoon kaupungin terveystarkastaja asetti asumiskieltoon vuonna 2014. Alkoi vuosia kestänyt oikeustaistelu.Oireet eivät ole kadonneet kokonaan vieläkään: perhe reagoi herkästi huonoon sisäilmaan. Ruoka-aineallergiat ja suolisto-oireet ovat jääneet pysyvästi.Perhe on joutunut muuttamaan muutaman vuoden aikana kymmenen kertaa. Nyt he asuvat vuokralla kerrostaloasunnossa, jossa ongelmia ei ole.Makaroff uskoo voivansa auttaa sekä sisäilmaongelmaa epäileviä asukkaita että taloyhtiöiden edustajia. Hän toivoisi, että ongelmat voitaisiin ratkaista ilman riitelyä, turhia tutkimuksia ja kalliita juristipalkkioita.”Kafkamaisen homekotihelvetin kokeneena tiedän, miten hermoja raastavaa on koettaa osata tehdä oikeita valintoja tilanteessa, jossa koti osoittautuu asumiskelvottomaksi. Haluan auttaa ihmisiä eteenpäin karmaisevan kokemukseni kautta.”Hänen mukaansa ihmiset lähtevät helposti vuosia kestäviin oikeusriitoihin juristien ohjaamina. Heillä ei aina ole riittävää tietoa siitä, mitä prosessi vaatii, paljoko se maksaa ja millaisia riskejä siihen liittyy.”Hyvin usein näissä prosesseissa lopulta perheet hajoavat. Parisuhteet eivät kestä vuosien selviytymistaistelua. Rahat ovat loppu, terveys on huonossa jamassa ja työkyky on heikentynyt. Me taistelimme ja selvisimme yhdessä, vaikka lähes koko elämä muuttui.”