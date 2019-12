Koti

Kiinteistövakuutusten hinta nousee, jopa kolminkertaistuu: asumiskulut voivat kasvaa

Kiinteistövakuutusten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taloyhtiön kunto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Riski on hirmuinen taloyhtiön talouden kannalta.”

Ongelma

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vakuutusyhtiöt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/koti/art-2000006317236.html

Yleisimpiä vahinkoja

”Jos kiinteistövakuutusta ei saa lainkaan, pitää selvittää syy.”

Huoli

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Fineen

Kiinteistöliitto

https://www.hs.fi/extra/taloyhtio/18032018/

hintoihin on tulossa isoja, jopa satojen prosenttien korotuksia ensi vuonna. Yleisten korotusten lisäksi vakuutusyhtiöt tekevät kohdennettuja korotuksia taloyhtiöihin, joissa on ollut paljon vahinkoja.Vakuutusmeklari Finibin keräämien hintatietojen mukaan vahinkohistorian perusteella tehtävät korotukset ovat enimmillään 200 prosenttia.Vakuutusmeklarit kilpailuttavat kiinteistövakuutuksia ja hoitavat niihin liittyviä vahinkoja taloyhtiöiden puolesta. Finibillä on hoidossaan noin 10 000 asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön vakuutukset.Suurimmat korotukset koskevat vain pientä osaa taloyhtiöistä. Pääasiassa korotukset ovat alle 10 prosenttia.ja vahinkohistoria näkyvät hinnan lisäksi vakuutusturvan laajuudessa ja omavastuun suuruudessa. Kaikki taloyhtiöt eivät saa kiinteistölle täysarvovakuutusta lainkaan, sanoo Finibin toimitusjohtaja Eero Kuusela.Hän istuu myös Vakuutusmeklariliiton hallituksessa.”Nyt on ensimmäisen kerran tilanteita, joissa osaan kiinteistöistä ei saada täysarvovakuutusta mistään vakuutusyhtiöstä. Tähän saakka vakuutusyhtiön kanssa on pystytty neuvottelemaan vakuutuksen jatkamisesta omavastuuta nostamalla”, Kuusela sanoo.vaivaa varsinkin vanhoja remontoimattomia kerrostaloja.”Jos taloyhtiön ikä on yli 50 vuotta eikä putkistoja ole uusittu, voi olla vaikeaa saada kiinteistövakuutusta, joka korvaa vuotovahinkoja”, sanoo Lähi-Tapiolan kehityspäällikkö Anu Paavilainen.Tilanteessa, jossa taloyhtiö ei saa kiinteistön täysarvovakuutusta, hankitaan perusturvaksi yleensä palovakuutus, jossa on myös vastuu- ja oikeusturvavakuutukset.”Mutta se ei ole enää kunnon vakuuttamista. Riski on hirmuinen taloyhtiön talouden kannalta”, Kuusela sanoo.perustelevat hinnankorotuksia muun muassa vahinkomenojen kasvulla.”Keskimääräinen yhdestä vahingosta maksettu korvaus on kasvanut vuosittain”, Anu Paavilainen sanoo.Vakuutusyhtiöt maksavat korvauksia pelkästään vuotovahingoista noin 450 000 eurolla päivässä.ovat vuotojen lisäksi tulipalot. Erityisesti ovat lisääntyneet putkistoista, viemäreistä ja käyttölaitteista aiheutuneet vahingot.Tulipalot ovat riesana etenkin 1990-luvun alussa ja sitä aiemmin rakennetuissa rivitaloissa.”Ennen vuotta 1992 valmistuneissa taloissa ullakkoa ei ole osastoitu asunnoittain, ja tulipalo tuhoaa helposti koko rakennuksen”, sanoo kiinteistövakuuttamisen asiantuntija Anssi Varpe Ifistä.Hänen mukaansa vahinkojen lisääntymisen ohella toinen syy korvausmenojen kasvuun on ylikuumentunut rakennusmarkkina.”Korjausrakentamisen hinnat ovat kasvaneet huomattavasti erityisesti pienissä vahingoissa, jollaisia kiinteistövahingot tyypillisesti ovat.”kiinteistövakuutuksista on huomattu Kiinteistöliiton neuvonnassa, kertoo liiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen.Taloyhtiöiden hallituksen jäseniä on huolettanut se, etteivät taloyhtiöt ole saaneet niin kattavaa vakuutusta kuin on haluttu. Kiinteistöliitto suosittelee taloyhtiöille laajinta all risk -vakuutusta.”Jos kiinteistövakuutusta ei saa lainkaan, pitää selvittää syy. Sen on pakko johtua jostain selvästä puutteesta. Silloin puute kannattaa oikaista viipymättä. Vakuuttamaton kiinteistö on asukkaille hurja riski”, Pynnönen sanoo.kiinteistövakuuttamisen ongelmista on tullut yksittäisiä yhteydenottoja, sanoo vakuutusasiantuntija Hanna Salo.Taloyhtiön kannalta ikävä puoli on, ettei vakuutusyhtiön ole pakko myöntää vakuutusta.”Vakuutusyhtiöillä on omia vastuuvalinta periaatteitaan, joilla ne arvioivat, myönnetäänkö vakuutusta ja jos, millä hinnalla. On toki hankala tilanne, jos kiinteistövakuutusta ei mistään saa.”ennustaa lievää kasvua taloyhtiöiden korjauksiin ensi vuonna. Eniten taloyhtiöt korjaavat putkistoja, piharakenteita ja rakennusten ulkovaippoja.Tilastokeskuksen mukaan kiinteistöjen ylläpidon kustannukset ovat nousseet viime vuodesta runsaat pari prosenttia. Eniten nousua on sähkö- ja korjauskustannuksissa.