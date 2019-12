Sisustusbloggaaja Marja Wickman mutta ahdistuu joulusta, ja siksi hän välttelee perinteisiä joulukoristeita

Koti

Ei joulua tähän kotiin

Marraskuussa

Marja Wickman

Kun

Kodin ilme

Viime jouluna

Yksi

Itsenäisyyspäivänäkään

Koristeeton

Marja Wickman

Minulle joulut ovat aina olleet jollain tapaa ahdistavia. Aatosta tapaniin päällimmäisenä tunteena on ollut yksinäisyys, pohjimmaisena suru. En siis pysty sanomaan, että olisin koskaan erityisemmin nauttinut joulusta. Tai nimenomaan joulunpyhistä. Olen myös aina ajatellut, että tätä ei saa sanoa ääneen. Minkälainen ihminen ei pidä joulusta?

”Joulunakin saa olla juuri niissä tunnelmissa, kun on.”

Marja Wickmanin

”Kaikki tuntui turhalta.”

Joulu

Täksi jouluksi

kotiin ilmestyvät kynttilät, sitten kukat, ja ensimmäiset joulutortut otetaan uunista. Siihen se sitten jääkin.Sisustusbloggaaja Marja Wickman, 38, ei ole jouluihminen.”Olen enemmänkin joulunalusihminen. Tykkään leipoa ja laittaa joulua, vaikka toki sitä tulee tehtyä osaksi blogia varten. Se on rentouttavaa puuhastelua, jota teen ympäri vuoden oli sesonki mikä tahansa.”on kiinteistönvälitysliike Bo Lkv:n art director. Työssään hän muun muassa suunnittelee ja toteuttaa mainos- ja markkinointimateriaalia ja on myös tehnyt sisustuskuvauksia toistakymmentä vuotta.Viime keväänä häneltä ja Elina Cerelliltä ilmestyi kirja Festive – Elämä on juhla. Siinä annetaan vinkkejä onnistuneiden juhlien järjestämiseen. Juhlapyhiin ne eivät liity, sillä Wickman on sitä mieltä, ettei juhlaan tarvita aihetta.”Rakastan juhlia, minusta on ihana kutsua ihmisiä kylään ex tempore.”Marja Wickman ja hänen miehensä Marco Wickman kymmenisen vuotta sitten alkoivat suunnitella nykyistä kotiaan Espoossa, kaikki rakentui keittiön ja ruokapöydän ympärille.Pariskunnan edellinen yhteinen koti Ullanlinnassa oli huomattavasti pienempi, mutta silti tilaa oli järjestetty juhlille. 32 neliön yksiössä nukkumiseen riitti kapea, vain 120 senttiä leveä sänky, mutta ruokapöydällä oli mittaa yli kaksi metriä.pysyy lähes samana läpi vuoden. Ainoat varsinaiset joulukoristeet ovat Iittalan lasipallot.Toki vuoden pimeimpään aikaan Wickmanin Musta ovi -blogiin ilmestyy jouluisia asetelmia, askarteluvinkkejä ja reseptejäkin, mutta ihan perinteisiä ne eivät ole.”Emme osta joulukoristeita, ainoana poikkeuksena on joka vuosi pojallemme hankkimamme koriste. Se onkin ainut jouluperinne.”kaksivuotias Mikael sai vanhaa autoa esittävän kuusenkoristeen.Marja Wickman tosin arvelee, että sesongit, jopa koristeellisuus, näkyvät heidän kodissaan vahvemmin, kunhan heidän poikansa kasvaa.”Onhan se hellyttävä ajatus, kun lapsi askartelee ensimmäisen joulukoristeen. Ja ovathan joulu, pääsiäinen ja muut vähän kuin lasten juhlia.”Joululahjoja Wickmanit eivät osta toisilleen eivätkä lapselleen. Hän saa niitä tarpeeksi muualta. Sen sijaan he laittavat joululahjarahat hyväntekeväisyyteen.joulun 2019 trendeistä on more is more. Runsaus näkyy kauppojen tarjonnassa.”Joulukoristeita pursuavassa kaupassa ei voi olla miettimättä, mihin se kaikki myymättä jäänyt tavara lopulta menee.”Sisustusbloggaaja ei moralisoi uusien joulukoristeiden ostamista, mutta vierastaa kertakäyttökulttuuria.Hän kehottaakin uusia koristeita hankkiessa miettimään, kestääkö koriste aikaa.”Onko kyseessä vain jokin tämän hetken trendi? Jääkö koriste pölyttymään vintille muiden kaltaistensa joukkoon laatikkoon, jonka kannessa lukee joulu.”talossa ei näy isänmaalliseen juhlaan liittyviä koristeita. Takkatuli ja kynttilät luovat pehmeyttä harmaaseen päivään.Mutta jos oikein tarkasti katsoo, niin löytää jotain merkkejä siitä, että joulu on tulossa.Ruokapöytää koristaa vihreä kukka-asetelma. Siinä ei ole perinteisiä joulukukkia, mutta asetelma sopii vuodenaikaan.Katosta roikkuu messinkinen himmeli, jonka Marja Wickman suunnitteli ja hänen miehensä toteutti. Eleetön koriste ei sekään huuda joulua. Kuusta ei ole, mutta lasiset joulupallot on aseteltu pöydälle koristeeksi.joulusisustus sopii perheen moderniin kotiin. Talo valmistui viisi vuotta sitten ja sisustus on muodostunut hiljalleen.”Talon arkkitehtuuri tietyllä tavalla ohjaa valintoja, mutta tykkään, että on puuta ja kerroksellisuutta. Itselle epämieluisin vaihtoehto muuttaessa olisi ollut mennä huonekaluliikkeeseen ja ostaa koko sisustus kerralla. Se ei tue omaa ajatusmaailmaani.”Uutta kotiin hankitaan harkiten ja uuden rinnalla vanha tasapainottaa yleisilmettä. Ruokapöydän tuoleista ei heti arvaisi, että ne ovat 50-luvulta.Hotellin ruokasalissa ennen palvelleet tuolit olivat löytö Facebook-kirpputoriryhmästä. Wickmanin mies purki ja hioi ne osa kerrallaan. Tummansininen tahrainen istuinosa vaihtui tyylikkääseen nahkaan.”Näihin on käytetty aikaa ja rakkautta. Meillä uusi ja vanha keskustelee sovussa keskenään. Arvokkaimpia huonekaluja ovat ne, mitkä on itse tehty tai kunnostettu.”on viettänyt monet jouluaatot yksin. Blogissaan hän teki vastikään tunnustuksen:Wickman näkee joulun ja muiden juhlapyhien ongelmana sen, että usein ihmisillä on suuria odotuksia, ja harvoin kaikki menee suunnitelmien mukaan. Rentous ja armollisuus itseä ja toisia kohtaan unohtuu.”Se on vähän sama kuin kesäloma, sitä odotetaan koko vuosi ja jos vaikka sataa vettä, tuntuu että maailma romahtaa.”Hän muistuttaa, ettei kaiken tarvitse olla kotona joulua varten viimeisen päälle.”Ruuat voi ostaa valmiina tai olla kokonaan ostamatta tai ihmisiä voi pyytää tuomaan jotain. Moni ajattelee, että lasten takia täytyy luoda perinteikäs joulu, josta jää muistoja. Mutta kun mietin omaa lapsuuttani, enemmänkin on jäänyt mieleen yhdessäolo ja tunnelma. Muistan myös sen huonon ja stressaantuneen tunnelman.”mies on ollut 20 viime vuotta jouluaatot töissä. Yksinäisyys hiipii aina päivän mittaan.”Kun menen koirien kanssa iltalenkille ja näen ihmisiä ikkunoiden takana, ulkopuolisuuden tunne tulee tosi voimakkaasti. Vaikka kaikki on hyvin ja minulla on oma perhe, silti se aina jostain tulee.”Hänen mielestään jouluun kohdistetaan liikaa paineita, eikä tästä puhuta tarpeeksi.”Media ruokkii mielikuvaa idyllisestä joulusta, jossa koko suku on yhdessä. Ajatellaan, että muiden joulu on iloa ja valoa, rentoa jutustelua ja lastenleikkejä, vaikka todellisuudessa joku hakkaa nurkan takana päätään seinään, kun taaskaan lanttulaatikko ei kelvannut kellekään. Ei joulu ole näytelmä, eikä kenenkään tarvitse esittää roolia, vaan joulunakin saa olla juuri niissä tunnelmissa, kun on. Ei ole pakko esittää joulusatua.”2017 oli poikkeuksellinen. Sen Wickman muistaa äärimmäisen onnellisena – jollain tapaa se tuntui ensimmäiseltä joululta.Alkuvuosi oli ollut raskas. Hartaasti odotettu esikoinen syntyi ennenaikaisesti.”Loppuvuodesta alkoi tuntua, että kaikki menee hyvin. Jouluna tunsin ääretöntä onnea ja kiitollisuutta siitä, että Mikael on siinä.”Tietämättä sitä vielä silloin, hän odotti toista lasta, Maxia. Seuraava joulu olikin mustin ikinä. Max syntyi keväällä 2018, Mikaelin tapaan ennenaikaisesti, mutta ei selvinnyt.”Menetyksen tunne iski jouluna tosi voimakkaasti. Kaikki tuntui turhalta ja merkityksettömältä, kun yksi lapsista oli poissa. Se joulu jäi käytännössä viettämättä.”Wickmanilla on vain yksi toive. Kirjoittaessaan blogitekstiä hän viimein tajusi, mikä joulussa on aina ahdistanut. Hän myös uskalsi sanoa sen miehelleen ääneen: yksinäisyys.Tulevana jouluaattona hän ei ole yksin. Perhe on vuokrannut joulunpyhiksi mökin.”Aattona pakataan kimpsut ja kampsut autoon ja katsotaan, millainen joulu tulee.”