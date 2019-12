Oikeus antoi taloyhtiöille paremmat keinot puuttua luvattomaan vuokrausbisnekseen – ”Hotellissa joku valvoo, meillä ei kukaan”

Koti

asuntojen lyhytkestoisesta vuokrauksesta pohditaan nyt monessa taloyhtiössä. Käytännössä kyse on sitä, saako asuntoja vuokrata muun muassa matkailijoille.Helsingin hallinto-oikeus linjasi joulukuussa, että Isolla Roobertinkadulla sijaitsevassa taloyhtiössä harjoitettu majoitustoiminta oli laitonta. Välitysliike oli vuokrannut taloyhtiön osakkailta useita asuntoja, joita se vuokrasi eteenpäin lyhytkestoisilla vuokrasopimuksilla.hallinto-oikeuden päätös tarkoittaa taloyhtiöiden kannalta? Onko asuntojen vuokraaminen lyhytkestoisesti ja ammattimaisen majoitustoiminnan harjoittaminen kaikissa taloyhtiöissä nyt kiellettyä?Toistaiseksi ei. Päätös ei ole vielä lainvoimainen. Sitä ei myöskään voi automaattisesti soveltaa kaikissa taloyhtiöissä tai kaikenlaiseen vuokraustoimintaan. Päätös kuitenkin helpottaa taloyhtiöitä.päälakimies Jenni Hupli sanoo, että taloyhtiöillä on entistä vahvemmat perusteet puuttua luvattomaan majoitustoimintaan hallintaanoton keinoin silloin, kun majoitustoiminta on kaavan tai huoneiston käyttötarkoituksen vastaista.Hallinto-oikeuden mielestä asuntojen vuokraus Isolla Roobertinkadulla poikkesi tavanomaisesta asumisesta ja vuokrauksesta. Se oli ammattimaista majoitustoimintaa, johon olisi pitänyt olla lupa viranomaiselta.Hupli pitää epätodennäköisenä sitä, että taloyhtiöt lähtisivät hakemaan lupaa eli käyttötarkoituksen muutosta, jotta yhtiössä voisi harjoittaa ammattimaista majoitustoimintaa.on tehty viime ja tämän vuoden aikana 12 toimenpidepyyntöä taloyhtiöistä, joissa epäillään harjoitettavan ammattimaista majoitustoimintaa luvatta.Toimenpidepyyntöä ei ole tehty kaikista taloyhtiöistä, joissa painitaan saman ongelman kanssa. Tällainen on esimerkiksi arvotalossa Helsingin Ullanlinnassa Korkeavuorenkadulla, jonka osakkaat ovat kertoneet ammattimaisesta majoitustoiminnasta Helsingin Sanomille.Rakennusvalvonnan projektipäällikkö Sara Rintamo arvelee, että toimenpidepyynnöt lisääntyvät hallinto-oikeuden päätöksen myötä. Kaikki eivät kuitenkaan halua tehdä toimenpidepyyntöä, koska se on julkinen asiakirja, josta ilmenee ilmoittajan nimi.erikoistuneen asianajaja Marina Furuhjelmin mielestä oikeuden päätös kertoo siitä, että suhtautuminen lyhytaikaiseen vuokraukseen on tiukentumassa.”Ollaan menossa selkeästi siihen suuntaan, että Airbnb-tyyppinen toiminta ei ole normaalissa asuinhuoneistossa välttämättä ok”, hän sanoo.HS:n haastattelemat Korkeavuorenkadun-taloyhtiön osakkaat perustelevat syytä kuvaavasti.”Asunto-osakeyhtiö on tarkoitettu asunnoiksi, ei hotelliksi. Hotellissa joku valvoo. Meillä ei kukaan valvo.”itsellään on kuitenkin vaikeaa kieltää lyhytaikaista vuokrausta yksittäisten osakkaiden asunnoissa ilman viranomaisen määräystä. Jos epäillystä luvattomasta vuokrausbisneksestä ei ole tehty toimenpidepyyntöä kunnan rakennusvalvontaan eikä viranomainen kiellä toimintaa taloyhtiössä, keinot ovat vähissä.Jotta taloyhtiö voisi kieltää vuokraustoiminnan, siitä pitää olla määräys yhtiöjärjestyksessä.Jos kieltoa ei ennestään ole, sen saaminen yhtiöjärjestykseen edellyttää kaikkien osakkaiden suostumusta. Suostumukset ovat tarpeen siksi, että lyhytaikaisen vuokrauksen kieltäminen rajoittaa osakkaan oikeutta käyttää huoneistoaan.Käytännössä kiellon saaminen on mahdotonta taloyhtiössä, jossa osakkaat jo vuokraavat asuntojaan.Helpointa vuokrauskielto on saada täysin uuteen taloyhtiöön sen perustamisvaiheessa. Tällainen kerrostalo rakennetaan esimerkiksi Rovaniemelle.lyhytaikaiseen vuokraus- ja majoitustoimintaan liittyy paljon tulkintakysymyksiä, Kiinteistöliitto on ehdottanut lakimuutosta. Lakimuutosehdotus on paraikaa pohdittavana työ- ja elinkeinoministeriössä.Kiinteistöliiton mukaan laissa pitäisi selkeästi määritellä sallittu vuotuinen ”käyttäjätahomäärä”, esimerkiksi kahdeksan. Yksi käyttäjätaho voi sisältää useitakin henkilöitä.Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos osakas vuokraa asuntonsa yhdeksälle eri käyttäjätaholle vuoden aikana, hänestä tulisi ammattimajoittaja ja taloyhtiöllä olisi oikeus ottaa huoneisto hallintaansa.Jos taas yksi ja sama käyttäjätaho vuokraa huoneiston vaikka kymmenenkin kertaa vuodessa, osakas ei olisi ammattimajoittaja.”Suurimmalla osalla meistä on vuoden aikana lomareissuja tai muuta poissaoloa. Niissä yhteyksissä on normaalia vuokrata asuntoaan lyhytkestoisesti. Mutta jokin raja on hyvä asettaa. Ongelma taloyhtiöissä on jatkuvasti vaihtuvat ihmiset”, Hupli sanoo., että ammattimaisen majoitustoiminnan raja sidottaisiin johonkin euromääräiseen vuokratuloon tai vuotuisten majoitusvuorokausien määrään.Lakimuutoksen jälkeen asuntoaan vuokraavilla osakkailla olisi lisäksi velvollisuus ilmoittaa taloyhtiölle vuokra- ja majoitussopimuksen keskeiset tiedot, kuten yöpyjien henkilöys ja yöpymisen kesto. Nykyisin ilmoitusvelvollisuutta ei ole.Lakimuutoksella myös vesimaksut ja aiheutettujen vahinkojen korjauskulut saataisiin kohdennettua oikein, Hupli sanoo.osakas ei vastaa vuokralaisensa aiheuttamista vahingoista, ellei ole itse toiminut jollain tavalla huolimattomasti.Jos asunnon lyhyeksi aikaa vuokrannut henkilö, esimerkiksi ulkomailla asuva matkailija, aiheuttaa vesivahingon, taloyhtiön voi olla hyvin hankala saada vahingon aiheuttajaa vastuuseen.Pahimmassa tapauksessa taloyhtiö eli kaikki osakkaat joutuvat maksamaan vahingon korjauskulut tai ainakin osan niistä.Vastaava tilanne on Korkeavuorenkadulla sijaitsevassa taloyhtiössä, jossa asunnon vuokraaja sammui suihkuun ja vedet valuivat rakenteita pitkin alempiin kerroksiin.HS:n haastattelemat osakkaat pelkäävät, että joutuvat korjauskulujen maksajiksi. Taloyhtiön isännöitsijä ei kommentoi vahinkotapausta, koska se on osittain kesken. Hän toteaa lyhyesti yleisellä tasolla, että taloyhtiöllä on vakuutus, joka korvaa vuotovahinkoja tapauskohtaisesti.Kiinteistöliitto on ehdottanut, että ammattimaista lyhytkestoista majoitustoimintaa harjoittava osakas vastaisi käyttäjien aiheuttamista vahingoista taloyhtiölle, sillä liiketoimintaan tulee kuulua paitsi voitot myös riskit.