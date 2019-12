Asuntokauppa kariutui tietoon tuholaistorjunnasta – Pitääkö naapuriasunnon lutikoista mainita isännöitsijäntodistuksessa?

Koti

Asuntokauppa kariutui tietoon tuholaistorjunnasta – Pitääkö naapuriasunnon lutikoista mainita isännöitsijäntod

Maininta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/koti/art-2000005496182.html

Kuuluuko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Isännöitsijäntodistuksessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/koti/art-2000005743064.html

Tuholaistorjunnan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pahin virhe on yrittää ratkaista lutikkaongelma yksin viemällä saastuneita huonekaluja taloyhtiön roskakatokseen.

Soittokierros

mailto:hs.koti@hs.fi