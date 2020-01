Lisärakentamisesta voi tulla taloyhtiön asukkaille yllättäviä kuluja – ”Ymmärrän huolen”, sanoo kiinteistöjuristi

Koti

Lisärakentamisesta voi tulla taloyhtiön asukkaille yllättäviä kuluja – ”Ymmärrän huolen”, sanoo kiinteistöjuri

Vanhoihin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Näin voi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Samaa mieltä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taloyhtiö voi myös ottaa maksukyvyttömän huoneiston hallintaan.

Yksi mahdollisuus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuokratulot

Mutta

Furuhjelm

kerrostaloihin ilmestyy lisäkerroksia ja pihat tiivistyvät uusilla asuinrakennuksilla.Tämä on seurausta Helsingin asuntopolitiikasta, jonka tavoitteena on, että kolmasosa uudistuotannosta tehdään täydennysrakentamisena.Lisärakentaminen aiheuttaa myös huolta. Helsingin Sanomien toimitukseen yhteyttä ottanutta lukijaa mietityttää lisärakentamisen taloudelliset vaikutukset olemassa olevan taloyhtiön nykyisiin osakkaisiin.Hän miettii, voivatko osakkaat joutua vastuuseen lisärakentamista varten otetusta taloyhtiölainasta, jos uusien osakkeiden ostaja ei pysty maksamaan omaa osuuttaan.käydä, vahvistaa rakentamis- ja kiinteistöoikeuteen perehtynyt oikeustieteen tohtori Martti Häkkänen Helsingin yliopistosta.Hänen mukaansa muut osakkaat saattavat joutua maksukyvyttömän osakkaan vastikkeen maksajaksi, vaikka yhtiöjärjestyksessä olisi määräys siitä, että vanhat osakkaat eivät vastaa uudisrakentamista varten otetusta taloyhtiön lainasta.Taloyhtiölainaa lyhennetään yhtiövastikkeella, ja vastuu vastikkeen maksusta on osakkailla lähtökohtaisesti myös lisärakentamishankkeessa.on kiinteistöjuridiikkaan erikoistunut asianajaja Marina Furuhjelm.Hän sanoo, että taloyhtiö voi joutua kirjaamaan vastikesaatavat luottotappioksi ja perimään kulut kaikilta osakkailta, koska yhtiö vastaa lainasta suhteessa pankkiin tai muuhun lainanantajaan ja yhtiö muodostuu kaikista osakkaista.”Ymmärrän huolen, ja se on hyvä tunnistaa.”Osakkailla on muutamia vaihtoehtoisia tapoja lähteä purkamaan mahdollista ongelmaa.on, että taloyhtiö päättää ottaa maksukyvyttömän osakkaan huoneiston hallintaansa enintään kolmeksi vuodeksi. Tällöin yhtiö voi vuokrata huoneiston eteenpäin ja kuitata maksamattomat vastikkeet vuokratuloilla.Hallintaanotosta tulee päättää yhtiökokouksessa, ja sitä ennen osakkaalle pitää antaa varoitus.Varoituksen saa antaa jo kahden kuukauden rästien perusteella.eivät kuitenkaan välttämättä riitä kattamaan kaikkia vastikkeita. Jos taloyhtiöllä ei ole muita merkittäviä tuloja, yhtiön kannattaa yrittää neuvotella lainanantajan kanssa lainajärjestelyistä.Viime kädessä muiden osakkaiden vastiketta joudutaan korottamaan. Isossa taloyhtiössä vaikutus vastikkeeseen saattaa olla pieni mutta pienessä taloyhtiössä suuri.Toinen vaihtoehto on, että maksukyvytön osakas myy huoneistonsa ja maksaa kauppahinnalla rästissä olevat vastikkeensa.Kolmas keino on vastikerästien hakeminen ulosoton kautta. Jos muuta ratkaisua ei ole, ulosottomies pakkomyy huoneiston. Pakkomyynnit olivat yleisiä 1990-luvun laman aikana.tämäkään ei välttämättä ratkaise koko ongelmaa.Jos asunto on pantattu esimerkiksi pankille asuntolainan vakuudeksi, taloyhtiö saa kauppahinnasta vain osuuden, joka jää jäljelle, kun laina on maksettu pois.Asunto-osakeyhtiölain mukaan asunnon uusi omistaja vastaa vastikerästeistä myyjän kanssa, mutta enintään kuuden kuukauden vastikkeita vastaavan määrän.Tämä ei kuitenkaan päde tilanteessa, jossa asunto myydään vasta sen jälkeen, kun taloyhtiö on jo päättänyt ottaa huoneiston hallintaansa. Tällöin uusi omistaja saa asunnon hallintaansa vain, jos hän suostuu maksamaan kaikki kulut, jotka huoneistoon kohdistuvat.”Rästissä voi olla vaikka puolentoista vuoden vastikkeet”, Furuhjelm sanoo.Ostaja voi päättää, ettei ota huoneistoa hallintaansa, vaan antaa taloyhtiön jatkaa asunnon vuokrausta, kunnes rästit on maksettu.muistaa omalta yli kymmenen vuoden työhistorialtaan kaksi tapausta, joissa muut osakkaat ovat joutuneet lainan maksajiksi maksukyvyttömän osakkaan takia.Molemmat tapaukset ovat muuttotappiopaikkakunnilta, joissa huoneistoja ei saatu vuokrattua eikä myytyä.”Tällainen on melko harvinaista”, hän sanoo.