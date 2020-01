Kaksion vastike nousi yli sadalla eurolla kuussa, kun taloyhtiö päätti alkaa kerätä rahaa remonttiin – ”Päätös on täysin laillinen”, sanoo kiinteistöjuristi

Koti

Helsingin Maunulassa sijaitsevassa kerrostaloyhtiössä nousi tuntuvasti, kun yhtiökokouksen enemmistö päätti alkaa kerätä rahaa osakkailta tulevaa linjasaneerausta varten.Vastike nousi lähes 120 eurolla kuussa kaksiossa, jossa on vajaat 50 neliötä. Tapauksesta Helsingin Sanomille kertonut osakas epäilee, että päätös on laiton.”Jos myyn asuntoni ennen remonttia, muut osakkaat hyötyvät maksamistani vastikkeista remontin kustannuksissa”, osakas sanoo.taloyhtiö korottaa vastiketta tällä tavalla?Kyllä saa, sanoo kiinteistöjuridiikkaan erikoistunut asianajaja Marina Furuhjelm.”Päätös on täysin laillinen.”Hänen mukaansa taloyhtiö voi varautua tulevaan korjaushankkeeseen keräämällä varoja etukäteen ja käyttää ne silloin, kun rahaa tarvitaan.varoja puskurirahastoon on mahdollista kerätä joko rahastoinnilla tai asuintalovarauksella. Rahastoinnista tulee päättää yhtiökokouksessa. Asuintalovaraus ei sen sijaan edellytä yhtiökokouksen päätöstä.Jos taloyhtiö päätyy rahastointiin, sijoittajaosakkaat eivät pysty vähentämään rahastoituja vastikkeitaan vuokratulostaan verotuksessa. Tässä mielessä asuintalovaraus on joustavampi vaihtoehto.Molemmat tavat ovat kuitenkin taloyhtiölle verovapaita.sanoo, että taloyhtiö ei loukkaa osakkaiden yhdenvertaisuutta, vaikka joku remonttivastiketta maksavista osakkaista päättäisi myydä asuntonsa ennen kuin remontti ehtii alkaa.”Myyntipäätös on osakkaan oma päätös. Ei yhtiökokouksessa voida ottaa huomioon sitä, haluaako joku osakkaista myydä huoneistonsa vaiko ei.”Furuhjelmin mukaan yhtiökokouksen päätös remonttivastikkeen keräämisestä asettaa osakkaat samanlaiseen asemaan.”Kaikilta osakkailta peritään korotettua vastiketta saman perusteen mukaisesti”, hän perustelee.”On kuitenkin totta, että myyjän kannalta toimintatapa ei ole aina kaikkein paras.”ei välttämättä häviä maksamiaan remonttivastikkeita.”Hyvä kiinteistönvälittäjä tunnistaa, että taloyhtiössä on kerätty rahaa etukäteen tulevaa remonttia varten”, Furuhjelm sanoo.”Tämän pitäisi nostaa kauppahintaa. Sitä kautta voidaan ajatella, että myyjä saa tietyllä tavalla maksamansa rahat takaisin.”Tämä tietysti vaatii sen, että niin välittäjä kuin ostaja ymmärtävät hyödyn, joka kerätyistä remonttivaroista syntyy.