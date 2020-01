Koti

Miten jakautuvat vesivahingon kustannukset?

Tukkeutunut viemäri aiheutti vesivahingon sijoitusasunnossani. Kylpyhuone on alkuperäinen 1960-luvulta. Siinä on betoniseinä ja laattalattia. Taloyhtiö korvaa kustannukset vedeneristeisiin asti muttei uusi laattoja. Myös ammeen poisto ja hävittäminen minun pitäisi maksaa, vaikka amme irrotetaan korjauksessa. Menetteleekö taloyhtiö oikein?

Mitä seuraa, jos hallitukseen ei löydy vapaaehtoisia?

Koska viemärijärjestelmä kuuluu taloyhtiön kunnossapitovastuulle, sen on korjattava aiheutunut vahinko, sanoo Isännöintiliiton lakiasiantuntija Jenni Lauhia https://www.hs.fi/haku/?query=jenni+lauhia Hänen mukaansa yhtiön korjausvastuulle kuuluvat tällaisessa tapauksessa myös huoneistojen sisäosat, jotka vahingoittuvat vian korjaamisen vuoksi.Yhtiö vastaa siis lähtökohtaisesti kaikista kuluista, jotka aiheutuvat purkutöistä, purkujätteen ja vanhan ammeen poiskuljettamisesta sekä kylpyhuoneen uudelleenrakentamisesta.Pinnat yhtiön tulee korjata perustasoon saakka.Yhtiön perustaso on saattanut muuttua alkuperäisestä 1960-luvun tasosta. Jos perustasoa uudelleen määrittäviä korjauksia tai päätöksiä ei ole vielä tehty, se tulee määritellä nyt.Osakas voi halutessaan valita yhtiön perustasoa laadukkaammat pintamateriaalit. Tällöin hän maksaa yhtiön perustason ja itse valitsemiensa materiaalien välisen erotuksen.

Taloyhtiössämme on ollut vaikeuksia saada osakkaita suostuteltua jäseniksi hallitukseen. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäseniä pitää olla kolme. Mitä, jos hallitukseen ei saada riittävästi jäseniä?

Koska yhtiö­kokouskutsu on lähetettävä?

Hallitus on taloyhtiön pakollinen toimielin, eli hallitus on oltava, sanoo Isännöintiliiton lakiasiantuntija Jenni Lauhia https://www.hs.fi/haku/?query=jenni+lauhia Ketään ei saa kuitenkaan pakottaa hallitukseen.Hallituksen jäseninä voivat toimia muutkin kuin osakkaat, esimerkiksi vuokralaiset ja myös taloyhtiön ulkopuoliset henkilöt – melkein kuka tahansa täysi-ikäinen ihminen: äiti, isä, serkun kummin kaima. Isännöitsijää ei kannata valita hallitukseen.”Se ei ole suositeltavaa, koska hallituksella on valvontavastuu isännöitsijän toiminnasta”, Lauhia sanoo.Käytettävissä on myös kiinteistöalan hallitusammattilaisia, mutta ammattilaisten käyttäminen kasvattaa taloyhtiön hallintokuluja. Jos hallitukseen ei saada mistään jäseniä, taloyhtiön täytyy hakeutua selvitystilaan, Lauhia sanoo.Toimintaansa jatkavassa yhtiössä tämä ei ole käytännössä vaihtoehto.

Yhtiöjärjestyksessä mainitaan, että kokouskutsu on toimitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Tarkoittaako tämä sitä, että kokouskutsu on päivättävä kaksi viikkoa ennen kokousta vai pitääkö kutsun olla tuolloin osakkailla?

