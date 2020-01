Riitta Franckin lapsuudenkoti Pasilassa oli ”laho ja lutikoita täynnä” – nyt hän katsoo samoja seutuja Triplan hulppealta parvekkeelta

Koti

Riitta Franckin lapsuudenkoti Pasilassa oli ”laho ja lutikoita täynnä” – nyt hän katsoo samoja seutuja Triplan

Ensimmäiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Franck

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hän näyttää

Talo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elanto oli vähän niin kuin Triplan kauppakeskus nyt.

Erityisen

Lapsuus

”Me ollaan Fredikan friiduja eikä anneta periksi.”

Kerran

Franckin

”Osa ihmisistä on sanonut, ettei tällaista voi tapahtuakaan.”

Kun

Fredikan Friidun