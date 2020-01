Koti

Mitä rapussa leijailevalle virtsan hajulle voi tehdä?

Pitääkö osakkaan maksaa parketin korjaus?

Kyllä on, sanoo kiinteistöjuridiikkaan erikoistunut lakimies Kirsi Ruutu https://www.hs.fi/haku/?query=kirsi+ruutu Ensin tulee selvittää, mistä rappukäytävässä leijaileva virtsan haju on peräisin. Jos se tulee jostakin huoneistosta, jota on hoidettu huonosti, osakkaalle on mahdollista antaa varoitus.Jos tilanne muuttuu todelliseksi ongelmaksi eikä osakas hoida asiaa varoituksista huolimatta, viime kädessä taloyhtiö voi ottaa huoneiston hallintaansa.Ongelman selvittäminen on joskus vaikeaa. Joku saattaa antaa esimerkiksi koiransa virtsata rappuun tai virtsaa sinne peräti itse. Jos henkilö on tiedossa, hänelle voidaan osoittaa vahingonkorvauksena siivouskulut, jotka ovat yhtiölle aiheutuneet.

Kotini parkettilattia vaurioitui taloyhtiön remontissa. Lattian korjaaminen ei onnistu, vaan se on uusittava. Parketti on 17 vuotta vanha. Urakoitsija ehdotti, että osallistun lattian uusimisesta aiheutuviin kustannuksiin maksamalla materiaali- tai työkulut. Ehdotus on mielestäni röyhkeä. Kuuluuko minun osallistua korjaamiseen?

