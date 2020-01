Heli Mäenpää muutti Helsingistä metsän keskelle ja perusti saattohoitokodin hylätyille koirille – yhtä niistä oli jopa ammuttu

Koti

Heli Mäenpää muutti Helsingistä metsän keskelle ja perusti saattohoitokodin hylätyille koirille – yhtä niistä

Kolmijalkainen koira

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Moni kaupunkilainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Citymaalaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ja juuri

Heli Mäenpää

Viime vuosi

Maalaiselämässä

”Olen ruvennut etsimään ihmisistä yhteneväisyyksiä erojen sijaan.”

Heli Mäenpään

Taloa vahtinut

Kun

Koirien hoitokodin

Maallemuutto jää monelle vain haaveeksi

Maalla

Sen

Sitran

Moni