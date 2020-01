Koti

Pitääkö kaikkien maksaa autotallin remontista?

Taloyhtiössämme on autotalli, jossa vain osalla asukkaista on tallipaikka. Tallipaikkoja on paljon vähemmän kuin huoneistoja. Autotalli on huonossa kunnossa, ja se pitää korjata. Onko oikein, että kaikki osakkaat maksavat tallin korjauksesta?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Riippuu siitä, nostaako autotallin remontointi kiinteistön laatutasoa, sanoo kiinteistöjuridiikkaan erikoistunut asianajaja Annika Luhtanen https://www.hs.fi/haku/?query=annika+luhtanen Hän muistuttaa, että osakkailta perittävällä vastikkeella taloyhtiö kattaa kulut, joita syntyy muun muassa kiinteistön ja sen rakennusten kunnossapidosta.Kunnossapitoa ovat toimet, jotka eivät olennaisesti muuta kiinteistön laatutasoa. Sellaista on esimerkiksi autotallin korjaaminen perustason mukaiseksi.Lähtökohta on, että kaikki osakkaat osallistuvat kunnossapidosta syntyvien kulujen maksamiseen, vaikka se ei tuottaisi jokaiselle suoraa henkilökohtaista hyötyä.Kunnostettu autotalli hyödyttää kaikkia kuitenkin jollain tapaa kiinteistön arvonnousun muodossa, Luhtanen perustelee.Jos taas kiinteistön laatutaso paranee olennaisesti autotallin remontissa, kyse ei ole enää kunnossapidosta vaan uudistuksesta.Elleivät uudistukset hyödytä kaikkia osakkaita edes arvonnousun muodossa, taloyhtiö voi päättää, että remontista maksavat vain osakkaat, jotka siitä hyötyvät.

Taloyhtiössämme kaikki ikkunat aiotaan uusia, vaikka suuri osa niistä on vielä kunnossa. Onko kaikki ikkunat välttämätöntä tai järkevää korjata kerralla?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Onko sinulla kysymys tai juttuvinkki asumisesta? Lähetä se osoitteeseen hs.koti@hs.fi.