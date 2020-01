Koti

Asuntojen hinnat karkaavat Helsingissä ja Tampereella, tulot eivät pysy perässä

Viimeisen

Kehitystä

Helsingissä

Myös

Ennakkotietojen

kymmenen vuoden aikana asuntojen hintojen nousu on ollut nopeinta Helsingissä ja samalla myös selkeästi tulokehitystä nopeampaa.Vuonna 2019 kerrostaloasuntojen neliöhinta suhteessa kotitalouksien käytettävissä oleviin tuloihin kasvoi Helsingin lisäksi ainoastaan Tampereella.Pellervon taloustutkimuksen (PTT) keskiviikkona julkaistun ennusteen mukaan kasvu jatkuu edelleen vuonna 2020 samansuuntaisena. Se tarkoittaa siis sitä, että neliöhinnan suhde käytettävissä oleviin tuloihin kasvaa PTT:n tarkastelukaupungeista Helsingissä ja Tampereella. Muissa suurissa kaupungeissa asuntojen hinnat nousevat sen sijaan tulokehitystä mukaillen.Helsingissä kerrostaloasuntojen neliöhinta suhteessa kotitalouksien käytettävissä oleviin tuloihin on jo yli 10 prosenttia, kun koko maassa vastaava luku on noin 5,5 prosenttia.Asia voidaan tulkita myös niin, että vuonna 2020 keskimääräisillä vuosituloilla saa Helsingissä sijaitsevasta kerrostaloasunnosta keskimäärin hieman alle 10 neliötä, kun taas Jyväskylässä tai Oulussa sijaitsevasta kerrostaloasunnosta keskimäärin yli 20 neliötä.selittää kaupungistuminen, joka on jatkunut Suomessa odotettuakin voimakkaampana.Väestön ja aluerakenteen muutokset ohjaavatkin tällä hetkellä merkittävimmin Suomen asuntomarkkinoiden kehitystä, PTT kertoo tiedotteessaan. Uudisrakentaminen painottuu hyvin voimakkaasti kasvukeskuksiin. Maakunnissa, joissa väestö vähenee hintojen lasku voi olla taas erityisen suurta.Polarisaatio asuntomarkkinoilla näkyy maantieteellisenä eriytymisenä ja sitä tapahtuu selvästi myös maakuntien sisällä. Vaikka maakunnan väkiluku kasvaisi, asuntojen hintakehitys voi olla sen eri alueilla eri suuntaista.Asuntojen hintojen erot näkyvät esimerkiksi pääkaupunkiseudun sisällä, jossa hintojen nousua pitävät yllä Helsingin kalleimmat alueet. Hintakehityksen erot voimistuvat Espoon ja Vantaan sekä Helsingin välillä. Erityisesti Vantaalla asuntotarjonnan lisääntyminen on pitänyt hintojen nousun viime vuosina maltillisena.Ennakkotietojen ja PTT:n ennusteen mukaan vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat vuonna 2019 koko maassa 1,2 prosenttia. Ennusteen mukaan asuntomarkkinoiden kehitys jatkuu vakaana ja hinnat nousevat tänä vuonna 1,0 prosenttia.asuntojen hinnat ovat nousseet huomattavasti muuta maata nopeammin. Hintaero Helsingin ja muun Suomen välillä kasvoi ennakkotietojen mukaan tuntuvasti myös vuonna 2019.Esimerkiksi yksiöiden hinnat ovat nousseet muualla Suomessa vuosina 2015–2019 alle 2,0 prosenttia, kun taas Helsingissä yksiöiden hinnat ovat nousseet yli 18 prosenttia.Myös kaksioilla ja sitä suuremmilla asunnoilla hinnat ovat kyseisinä vuosina nousseet yhteensä yli 10 prosenttiyksikköä enemmän Helsingissä kuin muualla Suomessa.asuntojen vuokrat ovat nousseet voimakkaasti 2010-luvulla. Vuonna 2019 vuokrat nousivat 1,4 prosentin vuosivauhdilla. Vuonna 2020 vapaarahoitteiset vuokrat nousevat PTT:n ennusteen mukaan 1,6 prosenttia.Viime vuonna vuokrat nousivat eniten pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa, mutta erot suurten kaupunkien vuokrakehityksessä jäivät pieniksi.Helsinkiläinen vuokralla asuva kotitalous käyttää vuokraan vuonna 2020 keskimäärin noin 4,5 prosenttiyksikköä enemmän käytettävissä olevista tuloistaan kuin koko maassa keskimäärin. Helsingissä vuokralla asuvat sopeuttavat vuokramenojaan muun muassa tinkimällä neliöistä ja muusta kulutuksesta.Helsinki on ainoa Suomen kaupunki, jossa vuokra-asukkaita on omistusasukkaita enemmän. PTT:n ennusteen mukaan vuokra-asuminen tulee nousemaan omistusasumisen ohi lähivuosina myös Tampereella ja Turussa.mukaan Suomessa alettiin viime vuonna rakentaa 38 000:aa asuntoa. Tänä vuonna luvun odotetaan pienenevän, sillä asunnoille myönnetyt rakennusluvat vähentyivät selvästi viime vuoden mittaan, kerrotaan PTT:n tiedotteessa.Pääkaupunkiseudun vilkas asuntorakentaminen, matala korkotaso ja vahvana pysyvä sijoittajien kysyntä jarruttavat kuitenkin asuntotuotannon hidastumista.