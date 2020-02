Parhaassa tapauksessa naapurit auttavat selviämään lapsiarjessa tai jakamaan viinipullon – HS keräsi lukijoiden kokemuksia naapuriystävyydestä

Koti

Parhaassa tapauksessa naapurit auttavat selviämään lapsiarjessa tai jakamaan viinipullon – HS keräsi lukijoide

Naapuriystävyys

”Törmäsin

”Muutimme

”Asuimme

”Olen

”Olin

”Muutimme

”Törmäsin

”Ystävyyteni

”Tutustuimme

”Eräänä

Jutussa on käytetty kommentteja vain lukijoilta, joiden yhteystiedot ovat toimituksen tiedossa. Ennen jutun koostamista toimitus on ottanut yhteyttä heihin.

on tuonut sisältöä monen elämään.HS:n lukijat kertoivat omista kokemuksistaan naapureiden kanssa ystävystymisestä ja siitä, miten se sai alkunsa.rappukäytävässä usein samaan naapuriin. Yhtenä iltana, kun mieheni katsoi jääkiekkoa, nappasin tylsistyneenä viinipullon ja menin soittamaan Sadun ovikelloa. Siitä ystävyytemme alkoi.Yhteydenpito jatkui, vaikka Satu muutti muualle. Vuosien saatossa molemmille on tullut lapsia, ja näemme usein koko perheen voimin. En voisi kuvitella elämääni ilman naapurin Satua. Olemme monesti ihmetelleet, miten naapurista voikin tulla niin rakas?”vuonna 1981 kuuden perheen rivitaloon. Siellä neljästä perheestä muodostui poppoo, joka yhä pitää yhteyttä. Vierailemme toistemme luona ja vaihdamme kuulumisia puhelimitse.Olemme yhden perheen kanssa tehneet matkan Norjaan, toisen kanssa Pariisiin ja kolmannen kanssa Thaimaahan ja Teneriffalle. En pysty edes sanomaan, montako Tallinnan-matkaa olemme tehneet.Vitsailemme, että kai me lopulta olemme samassa vanhainkodissa.”yli 30 vuotta rivitalossa, jossa seinänaapurit olivat koko ajan samat: Tiina ja Johnny.Ystävystyimme niin hyvin, että vierailimme toistemme luona viikonloppuisin. Kesäisin kutsuimme toisiamme kyläilemään mökeillemme. Pelasimme ulkopelejä ja uimme, autoimme remonteissa ja jaoimme pihatöitä.Pari vuotta sitten muutimme kerrostaloon, mutta ystävyys säilyi. Olemme kiitollisia hyvästä ja riidattomasta naapuruussuhteesta, joka on antanut meille paljon.”taloyhtiömme vanhin asukas, 82-vuotias. Naapureina minulla on kolme perhettä ja kaksi eläkkeellä olevaa pariskuntaa. Järjestämme säännöllisesti talkoita ja kotikonsertteja. Yksi naapureista on flamencokitaristi.Viime vuonna olin polvileikkauksessa ja naapurini tuli päivittäin tarkastamaan vointini. Hän myös hoiti pyykkini.Nyt naapurit auttavat kauppa-asioissa ja vievät taidenäyttelyihin. Heistä on tullut kuin perheenjäseniä. Viime kesänä lapsenlapseni kutsui heidät rippijuhliinsa.”viimeisilläni raskaana. Juuri kun olin lähdössä silloista miestäni vastaan lentokentälle, aloin vuotaa verta. Naapurin Tarja kiirehti avaamaan oven ensihoitajille, terve poika syntyi yöllä, ja tuore isä tuli kentältä kylvettämään lasta.Muutama vuosi sitten muutin, mutta ystävyys Tarjan kanssa on tiivistynyt. Näemme viikoittain. Viimeksi eilen laitoimme ruokaa, joimme viiniä ja paransimme maailmaa. Tiedämme toisistamme aika paljon, luotamme toisiimme ja olemme puhuneet välillä vaikeistakin asioista.”vastavalmistuneeseen rivitaloyhtiöön vuonna 1980 ja ystävystyimme oitis naapureiden kanssa. Siihen aikaan ei tehty pihoja valmiiksi, joten me teimme kaiken yhdessä. Samalla yhtiöömme syntyi hyvä henki.Pirkitan kanssa meistä tuli läheisiä. Yhdessä jaoimme elämänmuutokset. Nyt Pirkitta asuu talvet Espanjassa ja hoidan sillä aikaa postit ja kukat. Kaikki me vanhat naapurit tapaamme muutaman kerran vuodessa. Ystävyys ei lakkaa, vaikka etäisyyttä tulee ja elämä muuttaa muotoaan.”rappukäytävässä naiseen, jolla oli parin viikon ikäinen vauva kainalossa. Jäimme juttusille, ja siitä se alkoi: ystävyys, joka on kestänyt 16 vuotta.Ilmoittauduin varamummoksi pienelle Pajulle. Asuimme samassa kerroksessa vastakkain, ja meillä oli avoimet ovet puolin ja toisin.Hyvä naapuruus ja ystävyys tuovat elämään paljon yhteisöllistä sisältöä. Naapuriapu on aina tarjolla, lastenhoito-ongelmia ei ole ja aina löytyy kuuntelevat korvat.”naapurin kanssa alkoi, kun hän kysäisi pyöräilemään kanssaan. Pikkuhiljaa aloimme tehdä asioita enemmän yhdessä: eväsretkiä lastemme ja kävelyitä koiran kanssa.Nyt asumme eri osoitteissa ja ystävyytemme jatkuu. Vuosiin on mahtunut useita matkoja, uusia harrastuksia, peli-iltoja, iloja ja suruja. Työskentelemme jopa samalla työnantajalla tätä nykyä, sentään eri yksiköissä.Naapuri kaverina helpottaa arkea, kun ei tarvitse nähdä vaivaa tapaamisten järkkäilyyn ja matkustella kauas. Yhdessä on kiva käydä myös iltaa viettämässä, kun voi jakaa taksikyydin tai tulla samalla bussilla kotiin.”naapuriperheeseen, kun meille syntyi esikoinen. Pian myös naapureille syntyi vauva. Lapset yhdistivät meitä tuoreita äitejä, ja saimme toisistamme tukea, kun ihmeellinen vauva-arki alkoi.Naapuruus päättyi muuttaessamme pois, kun pojat olivat noin kuusivuotiaita. Itselleni sillä oli iso merkitys, että naapurissa asui samanhenkinen perhe. Apu oli lähellä, eikä seuraa tarvinnut hakea kaukaa.Perheemme pitävät yhä yhteyttä, ja perheen toinen lapsi on kummilapsemme.”päivänä hiekkalaatikolla kävi ilmi, että yläpuolellamme asuva Kati ja minä olemme molemmat raskaana ja meillä on sama laskettu aika.Lopulta lapsemme syntyivät parin viikon välein. Ennen äitiyslomaa ja sen aikana ystävyytemme syveni. Katista tuli henkireikä hektisessä vauva-arjessa. Hänen kanssaan pystyi jakamaan tunteet, ja meistä oli apua toisillemme.Kun muutimme, haikeinta oli luopua kodin lisäksi ystävyyssuhteista, joita taloyhtiöön oli muodostunut. Olemme Katin kanssa yhä yhteydessä.”