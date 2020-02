Koti

Saako taloyhtiön hallitus kieltää kakluunin käytön?

Remontoin tyttäreni yksiön. Keittiö muutettiin makuuhuoneeksi ja olohuone tupakeittiöksi. Asunnossa on ollut yli 100 vuotta kakluuni ja siinä räppänä poistoilmaa varten. Taloyhtiö ei poistoräppänää hyväksynyt vaan edellytti, että kakluunin yläpuolelle tehdään reikä hormiin. Saako hallitus kieltää kakluunin käytön?

Miten turhista autoista pääsee eroon?

Kyllä saa, sanoo Kiinteistöliitto Uusimaan lvi-asiantuntija Arto Kemppainen https://www.hs.fi/haku/?query=arto+kemppainen Syynä on yleensä paloturvallisuus, jota voidaan perustella esimerkiksi hormien huonolla kunnolla.Kemppaisen mukaan kakluunin räppänä ei välttämättä ole suoraan kytköksissä hormiin. Lisäksi räppänän sijainti ja koko saattavat olla vääränlaisia riittävän ilmanvaihdon kannalta.Painovoimaisen ilmanvaihdon venttiilin tulee olla halkaisijaltaan vähintään 160 millimetriä. Venttiilin on oltava katonrajassa tai mahdollisimman korkealla seinässä.Kemppaisen mukaan keittiön siirtäminen on usein hankalaa ilmanvaihdon kannalta. Painovoimaisessa ilmanvaihtojärjestelmässä venttiilin paikkaa ei saisi muuttaa kanavoimalla noin metriä kauemmas hormista.

Taloyhtiömme parkkipaikalla lojuu autoja, joita ei ole käytetty ainakaan vuoteen. Yksi autoista on vieraspaikalla, toinen maksupaikalla. Mitä taloyhtiö voi tehdä paikkojen vapauttamiseksi?

”Autopaikkoja ei ole tarkoitettu säilytyspaikoiksi.”