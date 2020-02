Koti

Asuntosijoittajasta tuli flippaaja

Yrittäjä Jenny Nyman, 32, on viimeisen kahden vuoden aikana ostanut kuusi asuntoa, remontoinut ne ja myynyt eteenpäin. Hän on asuntoflippaaja. Asuntojen flippaaminen on tämän ajan ilmiö, jossa on kyse asuntojen ostamisesta, kohteen remontoimisesta ja myymisestä nopeasti pois.