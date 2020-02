Koti

Kuka maksaa kuntoiluvälineiden hankinnan taloyhtiöön?

Äitini asuu taloyhtiössä, joka on velkainen isojen remonttien takia. Yhtiökokouksessa hallituksen jäsenet ehdottivat, että kerhohuone muutetaan kuntosaliksi. Äänestystä asiasta ei ollut eikä päätöstä kirjattu pöytäkirjaan. Millainen päätös asiassa tarvitaan? Kuka maksaa kuntoiluvälineet?

Kuka maksaa oikeudenkäyntikulut, kun taloyhtiö häviää riidan?

Yhtiökokouksessa tulee päättää asioista, jotka vaikuttavat oleellisesti vastikkeen maksamiseen.Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi kuntosalilaitteiden hankinnasta ja mahdollisten tilamuutosten tekemisestä, sanoo kiinteistöjuridiikkaan erikoistunut lakimies Tommi Leppänen https://www.hs.fi/haku/?query=tommi+leppanen Kaikki kerhohuoneen muuttamisesta kuntosaliksi aiheutuvat kustannukset jakautuvat osakkaiden kesken vastikeperusteen mukaisesti.Yhtiökokouksen päätös tarvitaan myös silloin, jos muutoksen kohteena oleva kerhohuone on mainittu yhtiöjärjestyksessä. Tällöin yhtiöjärjestystä pitää muuttaa vastaamaan tilan uutta käyttötarkoitusta.Yhtiöjärjestyksen muutos onnistuu, kun sitä kannattaa vähintään kahden kolmasosan määräenemmistö.Jotta kerhohuoneen muuttamisesta kuntosaliksi voitaisiin päättää yhtiökokouksessa, asia tulee olla mainittuna yhtiökokouksen esityslistalla. Jos asiaa ehdotetaan vasta yhtiökokouksessa, siitä ei voida tehdä päätöstä. Tehdyt päätökset tulee kirjata pöytäkirjaan.Leppänen muistuttaa, että kerhohuoneen muuttaminen kuntosaliksi ei välttämättä onnistu pelkästään kuntoiluvälineitä hankkimalla. Muutos saattaa edellyttää esimerkiksi rakennuslupaa. Tähän vaikuttaa muun muassa se, halutaanko tilaan vaikkapa suihkuja ja pukuhuoneita.Taloyhtiön kannattaa myös selvittää, korvaavatko jo olemassa olevat vakuutukset kuntosalilla tapahtuvia henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Tarvittaessa vakuutusturvaa tulee täydentää.

Asun paritaloyhtiössä, jonka hallituksen muodostaa enemmistöosakas perheensä kanssa. En pääse hallitukseen, koska perhedynastia päättää niin. Kun yhtiökokouksessa äänestettiin hallituksen esteellisyydestä, hallituksen puheenjohtaja päätti, ettei hän eikä hänen vaimonsa ole esteellinen. Yhtiöjärjestys kieltää äänileikkurin. Moitin päätöstä ja nostin kanteen. Oikeus totesi esteellisyyden, ja taloyhtiö hävisi riidan. Onko hallitus velvollinen korvaamaan yhtiölle aiheutetut vahingot, vai pitääkö minunkin riidan voittaneena osakkaana osallistua kustannuksiin?

