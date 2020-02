Koti

Andrei Koivumäki muutti kahdeksan vuotta sitten Helsinkiin 400 euroa taskussa: Nyt hän on ”luksuselämällään” ä

Osoitteessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kilpailu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/koti/art-2000006298058.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koivumäki

Koivumäki

"Kiinteistönvälityksestä on tullut trendikäs ala, ja siihen tähtäsinkin."

Uransa

On

Tutkinnolla on edelleen väliä

Kilpailu

Välittäjän

”Jos on kovasti esillä, ei oikein ole varaa mokailla.”

Molemmat

Mutta

Helsingin Sanomat ja Asuntokaupat sokkona–televisio-ohjelmaa esittävä Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.