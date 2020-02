Helsinki ja Espoo kisaavat korkeimmasta pilvenpiirtäjästä – tässä ovat Suomen korkeimmat tornitalot

Koti

Helsinki ja Espoo kisaavat korkeimmasta pilvenpiirtäjästä

Matalasta

Pilvenpiirtäjiä

Keilaniemeen on kaavailtu kuutta yli satametristä pilvenpiirtäjää.

Kiinteistökehitysyhtiö

siluetistaan tunnettu Helsinki nousee nyt korkealle. Yhä korkeammalle kurottaa myös Espoo. Naapurikaupunkien välillä näyttää olevan pieni kisa siitä, kumpi saa korkeamman tornitalon tittelin.Toistaiseksi voittaja on Helsinki. Suomen ensimmäinen pilvenpiirtäjä, 134 metriä korkea Majakka valmistui Kalasatamaan marraskuussa. Rakennusyhtiö SRV:n tarkoituksena on rakentaa sinne kaikkiaan kahdeksan tornitaloa, joista jokaisesta tehdään erillinen rakentamispäätös.Alun perin yhtiö arvioi, että viimeisetkin Kalasataman tornitalot ovat valmiita vuonna 2023 eli kolmen vuoden kuluttua. Alkuperäinen aikataulu tuskin toteutuu.Majakan itäpuolelle on paraikaa rakenteilla 124-metrinen ja 32-kerroksinen Loisto. Asuinrakennus valmistuu arviolta loppuvuodesta 2021.Kalasataman kolmas pilvenpiirtäjä, Horisontti, on suunnitteilla ja ennakkovarattavana. Valmistuessaan näillä näkymin vuonna 2022 siitä tullee Suomen ensimmäinen toimistopilvenpiirtäjä.Toimistojen lisäksi rakennuksessa on huoneistohotelli ja 24. kerroksessa terassiravintola merinäköalalla. Tornin korkeus on 109 metriä. Kerroksia siinä on 26.nousee myös Keski-Pasilaan, johon on suunnitteilla kuusi kolmionmuotoista hybriditornitaloa. Rakennusyhtiö YIT:n Trigoni-niminen hanke alkaa kahden tornin ja niitä yhdistävän jalustan rakentamisella tänä tai ensi vuonna, kun asemakaavoitus vahvistuu.Ensimmäiseen, jopa 180-metriseen ja 51-kerroksiseen pilvenpiirtäjään tulee asuntoja, hotelli ja näköalaravintola. Sen on tarkoitus valmistua vuonna 2026. Toinen, 140-metrinen ja 40-kerroksinen asuin- ja toimistotorni valmistunee vuonna 2027.Tornien arvioidaan tuovan alueelle noin 500 asuntoa, 300 hotellihuonetta ja 1000 työpaikkaa.Espoon Keilaniemeen on kaavailtu kuutta yli satametristä pilvenpiirtäjää, joista neljä on muodoltaan pyöreitä.SRV:n suunnitteleman kahden asuintornitalon rakentamisen piti alkaa Kehä I:n tunnelin valmistuttua Keilaniemessä viime kesäkuussa. Hanketta on kuitenkin viivästyttänyt yksityishenkilön tekemä valitus.Valitusrumba alkoi, kun Espoon kaupunki päätti myydä Keilaniemestä tontit SRV:lle ja Suomen Hypoteekkiyhdistyksen hallinnoimalle rahastolle vuonna 2016. Yksityishenkilö valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen.Hallinto-oikeus hylkäsi tonttikaupasta tehdyn valituksen vuonna 2017, jolloin valituksen tehnyt henkilö vei asian korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen viime kesänä.Ennen kuin asuntojen ennakkomarkkinointi alkaa, Espoo käsittelee rakennuslupahakemuksen. SRV:n mukaan rakennuslupahakemus on valmisteilla.Lopullisen rakentamispäätöksen yhtiö tekee erikseen markkinatilanteen mukaan. Talojen valmistumisaikataulu tarkentunee kuluvan vuoden aikana.Ensimmäinen pilvenpiirtäjä on 132 metriä korkea, ja siinä on 32 kerrosta. Toisesta tornista tulee vielä korkeampi: 145-metrinen ja 36-kerroksinen.Kolmannesta tornista on suunnittelevaraus NCC:llä. Neljännen tornin tonttia ei ole myyty.Regenero puolestaan puuhaa Keilaniemeen 161-metristä hotelli- ja toimistotornia. Siihen on tulossa hissiyhtiö Kone, Glo-hotelli, näköalabaari ja kylpylä.Tornin on tarkoitus valmistua loppuvuodesta 2022. Se veisi voiton Kalasataman toimistotornilta, mutta häviäisi Pasilan korkeimmalle pilvenpiirtäjälle.Mutta vieläkin korkeampaa on Keilaniemeen kehitteillä. Varsinainen jättiläinen on peräti 200-metrinen hotelli ja kongressikeskus, jota norjalaisen kiinteistökehitysyhtiö AB Invest suunnittelee.Tornitalo olisi Suomen korkein pilvenpiirtäjä. Hankkeen toteutuminen on toistaiseksi epävarma.