Puukerrostalot yleistyvät Suomessa hitaasti – ”Ostajat eivät maksa ylimääräistä vain siksi, että talo on rakennettu puusta”

Koti

Puukerrostalot yleistyvät Suomessa hitaasti

Lehdon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rakennusliikkeen

Myös

Hartolan tehtaassa

Lehto

”Ostajat eivät maksa ylimääräistä vain siksi, että talo on rakennettu puusta.”