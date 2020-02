Koti

Nopeimmin itivät kivivillaan kylvetyt siemenet.

Itäminen ja kasvattaminen pikkutaimiksi napeissa vie yleensä 2–3 viikkoa.

Kivivilla sekä puristeet ja pussit sopivat myös pistokkaiden juurruttamiseen.

multaan, vettä päälle ja kylvös lämpimään paikkaan. Se on tuttu tapa kylvää esikasvatettavien kasvien siemenet.Sen voi nyt tehdä toisinkin. Kaupoista saa esimerkiksi turpeesta tehtyjä puristeita, joissa taimet voi kasvattaa mullan sijaan. Kauppapuutarhoissa ja vesiviljelyssä niitä on käytetty jo vuosia.Puristeita myydään eri nimillä. Niitä kutsutaan kiekoiksi, napeiksi, briketeiksi, pelleteiksi tai kapseleiksi. Niistä käytetään joskus myös tuotenimeä Jiffy.Alkuperäiset Jiffyn kylvökiekot olivat turvetta. Nyt markkinoilla on myös kookoskuidusta, kookoskuidun ja turpeen sekoituksesta tai rahkasammalesta puristettuja tuotteita.Siemeniä voi idättää myös kivivillassa. Sitä voi ostaa isoina levyinä tai eri kokoisille taimille sopivina paloina. Kivivillaa myyvät esimerkiksi viljelykaupat ja niiden verkkokaupat.kirsikkatomaatin siemeniä kylvettiin kivivillaan, turve- ja kookoskiekkoihin, turve-kookoskylvökapseleihin ja sammalnappeihin. Kylvöistä tehtiin kaksi sarjaa, jotta siementen laadusta johtuvat erot eivät vaikuta tulokseen. Käytetyt siemenet olivat samasta siemenpussista.Nopeimmin itivät kivivillaan kylvetyt siemenet. Myös kylvökapseleista ja sammalnapeista nousi taimia jo neljäntenä päivänä. Selvästi hitaimmin itivät kookospussien siemenet. Toisen pussin taimet tulivat esiin viikon muita myöhemmin.Vertailun vuoksi kirsikkatomaatin siemeniä kylvettiin myös multaan. Siemenet itivät mullassa hitaimmin. Taimet olivat selvästi pienempiä kuin pusseissa, puristeissa ja kivivillassa kasvatetut taimet.Kiekkojen, nappien ja kapseleiden käyttö on helppoa. Nappien annetaan ensin turvota astiassa haaleassa vedessä muutama minuutti. Nappi imee vettä ja muuttuu pieneksi pussiksi. Pussin yläosa on auki. Siemenet kylvetään pussin sisällä olevaan seokseen.Valossa itävät siemenet voi jättää kasvualustan pinnalle. Pimeässä itävät siemenet voi työntää kasvualustan sisään.voi kylvää yhden ison siemenen tai kahdesta kolmeen pientä siementä. Taimista vahvimman voi jättää kasvamaan. Heikot on helppo nykäistä irti.Esimerkiksi basilikoja kasvatetaan usein tiiviinä rykelmänä. Pussiin voi kylvää useita siemeniä ja antaa kaikkien kasvaa.Kun siemet on kylvetty, pussit voi kannattaa nostaa laidalliseen astiaan. Astiana voi käyttää valmiita, kannellisia kylvöastioita. Yhtä hyvin tarkoitukseen sopii kotoa löytyvä muoviastia. Siihen kanneksi voi virittää muovikelmua.Kansi pitää pussit kosteina. Jos pussi kuivaa, siemenet eivät idä, sillä itäminen vaatii kosteuta. Pussit alkavat kuivua yläosasta, johon siemenet on kylvetty. Myöhemmin kun taimi jo kasvaa ja sillä on juuret, se saa otettua vettä alempaa pussista.Kylvös kannattaa viedä itämään lämpimään paikkaan. Monet idättävät siemenet kylpyhuoneen lattialla, jos siinä on lattialämmitys.pitää kaataa vettä joka päivä tai parin päivän välein. Pussit imevät vettä. Kaada seisova vesi pois, jos sitä jää astian pohjalle. Muuten pusseista tulee liian märkiä ja ne voivat alkaa haista.Kostea pussi on tumma ja painava. Liian kuiva pussi on kevyt ja harmaa.Kun taimet ovat tehneet ensimmäiset oikeat lehdet sirkkalehtien jälkeen, ne voi istuttaa pussissa ruukkuun tai kasvimaalle.Taimia ei irroteta pusseista, eikä niitä tarvitse koulia. Kouliminen tarkoittaa pienten taimien siirtämistä aina isompaan ruukkuun taimen kasvaessa. Pussien käyttäjä säästää tämän työvaiheen.Esimerkiksi useiden yrttien, chilien ja tomaattien itäminen ja kasvattaminen pikkutaimiksi napeissa vie yleensä 2–3 viikkoa.Taimia voi kasvattaa pusseissa kauemminkin. Silloin niitä pitää alkaa lannoittaa, kun ensimmäiset oikeat lehdet ilmestyvät.Nelson Gardenin kylvökapselit ja Biolanin sammalnapit eroavat hieman muista kylvökiekoista. Ne on puristettu kokoon, mutta niissä ei ole pussia kasvualustan ympärillä.kestävät turvottamisen vedessä. Sammalnapit sen sijaan hajoavat vedessä.Sammalnapit kannattaa kastella suihkuttamalla niihin vettä muutaman kerran. Niitä voi käyttää myös pienoiskasvihuoneessa, jossa napit pysyvät kasassa omissa koloissaan.Kapselit ja sammalnapit on lannoitettu ja sammalnapit myös kalkittu. Niissä taimet voi kasvattaa lannoittamatta isommaksi kuin pusseissa.voi käyttää kuten puristeita ja pusseja. Pienet siemenet voi ripotella kivivillakuution yläpinnalle. Ne voi myös työntää kostean kuution sisään.Kivivilla imee runsaasti vettä, muttei sisällä mitään ravinteita.Kivivilla sekä puristeet ja pussit sopivat myös pistokkaiden juurruttamiseen.Turve- ja kookoskiekot maksavat 20–25 senttiä. Sammalnapit maksavat verkkokaupassa 4 euroa 12 napin pakkaus ja kylvökapselit 4,90 euroa 14 kappaleen pussi.Pienet, 4x4 sentin kokoiset kivivillakuutiot maksavat 20 senttiä. Kuutio, joka on 10 senttiä kanttiinsa, maksaa 75 senttiä.Kiekkojen pussin materiaali maatuu mullan sisällä ajan kanssa. Kivivillakuutiot nostetaan maasta ylös kasvijätteen mukana.