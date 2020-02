Koti

Kuka korvaa murtovarkaan viemät vara-avaimet?

Asukkaiden hankkimien turvalukkojen vara-avaimia on säilytetty lukitussa kaapissa taloyhtiön lämmönjakohuoneessa. Sinne on pääsy vain huoltoyhtiöllä, tai niin luulimme. Murtovarkaat nimittäin pääsivät tilaan ja veivät kaikki avaimet. Vakuutusyhtiö ei korvaa turvalukkojen uusintaa. Kenen kuuluu korvata uudet turvalukot?

Saako taloyhtiö kieltää käyttämästä autotallia putkiremontin ajan?

Koska kyse on rikoksesta, ensisijainen vastuu turvalukkojen uusimisesta aiheutuneista kustannuksista on rikoksentekijällä, sanoo kiinteistöjuridiikkaan erikoistunut asianajaja Annika Luhtanen https://www.hs.fi/haku/?query=annika+luhtanen Kulut voidaan vaatia rikosprosessin yhteydessä, jos tekijä saadaan kiinni.Asukkaiden hankkimat turvalukot ja niiden kunnossapitovastuu ja uusiminen ovat lähtökohtaisesti kunkin omalla vastuulla.Luhtanen suositteleekin asukkaita tiedustelemaan korvauksia myös omasta vakuutusyhtiöstään, jos taloyhtiön vakuutus ei korvaa turvalukkojen uusintaa.Se, että taloyhtiö on säilyttänyt vara-avaimia hätätilanteita varten, ei siirrä asukkaan asentaman turvalukon vastuuta taloyhtiölle. Tilanne voisi olla toinen, jos talo- tai huoltoyhtiö olisi toiminut avainten säilyttämisessä tuottamuksellisesti.Luhtasen mukaan talo- tai huoltoyhtiön vastuu lukkojen uusinnasta voisi tulla kyseeseen, jos jommankumman edustaja olisi esimerkiksi jättänyt lukitsematta lämmönjakohuoneen oven.

Taloyhtiössä alkoi putkiremontti. Vintti, kellari, pyörävarasto ja autotalli piti tyhjentää asbestipurun takia. Tilat saa takaisin käyttöön vasta ensi kesänä, kun remontti valmistuu. Asbestipurku kestää korkeintaan muutaman viikon. Onko siis oikein, että joudun maksamaan vastiketta autotallista, jota en saa käyttää lähes vuoteen?

