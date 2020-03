Perhekommuuni on hyvä vaihtoehto säästää asumiskuluissa –”Parasta on kuitenkin, että arkea jakaa useampi aikuinen”

Helsingin vuokrat ovat korkeita, ja usein varsinkin yksinhuoltajat kaipaavat arjen jakamiseen muitakin läheisiä aikuisia. Yhteisöllinen asuminen on yksi hyvä vaihtoehto säästää asumiskuluissa ja samalla saada elämäänsä sosiaalisuutta.

Tuuli Kohonen asuu kahden muun aikuisen ja kolmen lapsen lapsiperheyhteisössä Pirkkolassa. Hän muutti nyt 5-vuotiaan Rosa-tyttärensä kanssa kaksikerroksiseen rintamamiestaloon lokakuussa 2018. Myös Kohosen 12-vuotias Kivi-poika viettää viikonloput yhteisössä.

”Edelliseen asuntoomme tuli putkiremontti ja uusi asunto piti löytää nopeasti. Olimme ystäväni Hannelen kanssa puhuneet jo pidempään, että koska olemme molemmat yksinhuoltajia, voisimme alkaa etsiä asuntoa yhdessä”, Kohonen kertoo.

Pirkkolassa sijaitseva 1940-luvulla rakennettu omakotitalo isolla pihalla löytyi Oikotieltä. Kolmas aikuinen valikoitui Facebookin Vuokra-asunnot Helsinki -ryhmästä. Nyt yhteisön kolmas kämppis on vaihtunut, mutta muuten kokoonpano on pysynyt samana.

Kaikilla aikuisilla on oma huone ja lapsilla yhteinen. Lisäksi talossa on takkahuone, johon voi tarvittaessa vetäytyä omaan rauhaan.

”Parasta yhteisöllisessä asumisessa on se, että arkea on jakamassa useampi aikuinen. Elämäni on sosiaalistunut paljon. On myös kiva, että on lähellä ihmisiä, joiden kanssa voi jakaa asioita ja saada yksinhuoltajana vertaistukea.”

Kohosen mielestä olennaisinta yhteisöllisessä asumisessa on se, että muiden asunnon jakavien ihmisten kanssa tulee hyvin toimeen. Yhteisössä asuminen vaatii ennakkoluulottomuutta ja riittävää sosiaalisuutta.

”Jos haluaa asua kommuunissa, joustava mieli on tosi tärkeä.”

”Joustava mieli on tosi tärkeä, jos haluaa asua kommuunissa. On tärkeää huomioida se, että kaikilla on omat tapansa ja sitä tulee kunnioittaa.”

Lapsiperheyhteisöön Kohonen päätyi ennen kaikkea siksi, että tilaisuus tuli sopivaan saumaan.

”Elämä oli silloin aika yksinäistä ja sosiaalinen ratkaisu tuntui hyvältä ajatukselta. Mietin, että miksi en voisi kokeilla.”

Kohonen kertoo olevansa lähes 90-prosenttisesti tyytyväinen yhteisöasumiseen.

”Alue on ihana ja meillä on kivoja naapureita. Oma aika on silti mahdollista, vaikka asunnon jakaa useampi aikuinen. Lisäksi lapsenvahti löytyy nyt paljon helpommin kuin aikaisemmin.”

Myös taloudellisesti lapsiperheyhteisö on ollut kannattava ratkaisu.

Yhdessä kokkailemalla säästää rahaa.

”Maksan vuokraa 200 euroa vähemmän kuin aikaisemmin kerrostalokaksiosta Roihuvuoressa. Kokkaamme muiden kanssa yhdessä ja siinäkin säästää rahaa.”

Mitä sitten, jos yhteisöllisyys houkuttelee, mutta ei silti ole valmis jakamaan kotiaan entuudestaan tuntemattomien ihmisten kanssa?

Setlementtiasunnoilla on kerrostaloasuntoja, joissa yhteisöllisyys toteutuu ilman, että oman kodin rauhaa pitäisi jakaa muiden kanssa.

Jonna Alava on asunut kolme vuotta 5-vuotiaan Mitja-poikansa kanssa kerrostalokaksiossa Jätkäsaaressa. Setlementtiasuntojen Sukupolvienkortteli Jätkäsaaressa on asumisratkaisu, jossa kerrostalon asukkailla on paljon yhteisiä tiloja. Talossa asuu eri-ikäisiä ihmisiä ja tavoitteena on heidän kohtaamisensa arjessa.

”Jos kerrostalossa pitää asua, niin on tosi iso plussa, että se on yhteisöllinen kerrostalo.”

Jätkäsaaresta on hyvät kulkuyhteydet joka suuntaan. Setlementtiasuntojen vuokrat ovat hieman edullisempia kuin vapailla markkinoilla.

”Talossa on iso yhteistila, jota kutsutaan Seurahuoneeksi. Sinne on tehty koko ajan uusia hankintoja. Sieltä löytyy esimerkiksi Play Station ja lautapelejä. Olen järjestänyt siellä kahdet lapsen synttärit, ja se on toiminut hyvin.”

Alava kertoo, että hän tuntee talosta ehkä kymmenkunta ihmistä vähän paremmin kuin mitä normaalisti tuntisi naapureita.

”Odotin yhteisöllisyydeltä ehkä vähän enemmän.”

”Lapsiperheitä talossa on suhteessa vähän, ehkä noin kymmenen perhettä. Odotin yhteisöllisyydeltä ehkä vähän enemmän, mutta ehkä sen esteeksi nousi suomalaisuus.”

Talossa työskenteli sen valmistuttua kaksi ensimmäistä vuotta yhteisökoordinaattori.

”Hänen kauttaan sai hoidettua esimerkiksi pienet remppajutut tai jos olin unohtanut avaimet kotiin, ovi avattiin ilman erillistä maksua. Oli tosi matala kynnys ottaa yhteyttä, jos oli jotain asumiseen liittyviä huolia.”

Talossa on myös kuntosali, bändikämppä, verstas sekä iso tila, jossa on videotykki, lava ja katsomo.

”Isossa yhteistilassa voi pitää vaikka leffa-illan. Talolla on oma bändi, joka treenaa bändikämpässä kerran viikossa. Verstaassa olen esimerkiksi hionut pöytää.”