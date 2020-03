Taloyhtiö on asennuttanut ikkunoiden ulkopuolelle lisäpuitteen ja lisälasin. Hallituksen käsitys on, että yhtiölle kuuluisi vain jälkeenpäin asennetun lisälasin kunnossapito. Muun ikkunan kunnossapito kuuluisi osakkaalle. Miten on?

Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiön kunnossapitovastuulla ovat muun muassa rakenteet ja eristeet. Osakkaat taas vastaavat huoneiston sisäosien kunnossapidosta.

Korvausvastuuta tulee siis arvioida sen perusteella, onko kunnossapitoa vaativa osa huoneiston sisä- vai ulkopuolella, sanoo kiinteistöjuridiikkaan erikoistunut asianajaja Annika Luhtanen.

Hänen mukaansa lähtökohta on, että jos ikkunoissa on useampia laseja, kaikki sisemmät lasit heloineen kuuluvat osakkaan vastuulle. Isännöintiliiton Kunnossapitovastuu-kirjasessa on lueteltu tarkkaan, kuka vastaa mistäkin ikkunan osasta.

Sen mukaan taloyhtiön vastuulla ovat muun muassa ikkunan ulkopuoliset pinnat, ulkolasi sekä ulkopuitteiden heloitus, saranat, ikkunalukko ja kahva. Osakkaan kunnossapitovastuulla ovat puolestaan esimerkiksi ikkunan sisäpuitteet ja sisäpuoliset lasit, helat, tiivisteet, listan sisäosat, saranat ja ikkunalauta.

Yhtiöjärjestyksessä voi kuitenkin olla kunnossapitoa koskevia määräyksiä, jotka poikkeavat laista.

Kenelle kuuluu elektronisen hanan huolto?

Keittiön hana vaihdettiin taloyhtiön putkiremontissa hanaan, jossa on lithium-paristolla toimiva elektroninen venttiili. Aiemmin epäkuntoon menneen hanan korjauksesta vastasi taloyhtiö. Mutta kuka korvaa uuden pariston, kun vanhan varaus hiipuu?

Hanan kunnossapito kuuluu taloyhtiölle, jos yhtiö on asennuttanut samanlaisen hanan kaikkiin huoneistoihin, sanoo Isännöintiliiton lakiasiantuntija Jaana Sallmén.

Jos osakas on itse vapaaehtoisesti valinnut hanan, jossa on elektroninen venttiili, kunnossapito on osakkaan vastuulla.

Sallménin mukaan kunnossapito ei kuitenkaan koske paristonvaihtoa. Paristonvaihto jää osakkaan tehtäväksi, olipa kyse kummasta tilanteesta tahansa.

Pariston loppumisen ei pitäisi aiheuttaa vaaratilanteita, sanoo Oraksen tekninen neuvoja Juha Valonen.

Hänen mukaansa Oraksen hanojen elektronisessa venttiilissä on varotoimi: venttiili tunnistaa, jos pariston varaus on liian vähäinen pesuohjelman ajaksi. Venttiili ei silloin avaudu eikä pesuohjelmaa voi käynnistää.

Oraksen hanoissa pariston alhaisen varauksen tunnistaa vilkkuvasta punaisesta valosta.

