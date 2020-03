Aalto Henkilöstöpalvelujen toimitusjohtaja Jake Aalto kertoo, että koronavirus vaikuttaa selkeästi Baltiasta ja Puolasta tulevien työntekijöiden tilanteeseen.

”Puhelin on soinut tänään aika tavalla.”

Puolan raja on jo kiinni ja sama tapahtuu keskiviikkona Viron osalta.

”Juuri soitettiin yhdestä elementtitehtaasta, että viiden henkilön puolalainen työkunta jäi tulematta. Kyllä korona hämmentää tilannetta”, Aalto sanoo.

Virolaisten keskuudessa ei ole Aallon mukaan sellaista liikehdintää, että he olisivat lähdössä joukolla takaisin kotimaahansa.

”Työmailta on vedottu, että virolaiset pysyisivät Suomessa. Työmailla samoin kuin tilaajilla on huoli aikataulujen pitämisestä.”

Sen sijaan uusien työntekijöiden rekrytoiminen esimerkiksi Latviasta ja Virosta on nyt vaikeaa. Ihmiset ovat aikaisempaa varovaisempia. Korvaavia työntekijöitä ulkomailta on vaikea löytää päättyvien työsuhteiden tilalle.

Nyt panostetaan Aallon mukaan kotimaisiin ja täällä jo oleviin ulkomaisiin työntekijöihin.

Korona voi vaikuttaa todella isoihin hankkeisiin. Aalto kertoo, että isoja teollisuuden huoltoseisokkeja saattaa siirtyä myöhempään aikaan. Niiden pitäisi alkaa huhtikuun alussa. Niihin tarvitaan 10 000 työntekijää.

Huoltotöihin oli tulossa henkilöstöä muun muassa Italiasta, Saksasta ja Baltiasta.

”Sellaisia tummia pilviä on, että hankkeita siirtyy. Rakennusalan ja teollisuuden väki on niin kansainvälistä.”

Korona vaikuttaa myös siten, että Henkilöstöpalvelujen työntekijöitä on karanteenissa. Sen takia joudutaan hankkimaan uusia majoitustiloja.

Jos koulut ja päiväkodit sulkeutuvat, silläkin on vaikutusta myös rakennusalaan. Vanhemmat joutuvat hoitamaan lapsiaan kotona, ja tilalle pitäisi löytää tekijöitä.

Aalto Henkilöstöpalvelujen palkkalistoilla on noin 600 vuokratyöntekijää. Valtaosa niistä on pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomessa, mutta Keski-Suomessakin on toimintaa.

Porukasta noin 180 henkeä työskentelee tuoteteollisuudessa. Rakennusalalla työskentelee 200–250 henkeä. Työntekijöitä vuokrataan muun muassa logistiikkapalveluihin.

Ulkomaisten työntekijöiden osuus on noin puolet eli heitä on noin 300. Siitä joukosta arviolta puolet on pysyvästi Suomessa, toinen puoli on Suomessa keikalla.

Betonielementtitehtaat ovat isoja asiakkaita. Aalto on huolissaan siitä, että koronan vaikutukset saattavatkin levitä sitä kautta, että esimerkiksi elementtitehtaat tai osatoimittajat eivät pysty toimittamaan tavaraa. Se viivästyttäisi hankkeita.

Työntekijöitä pitäisi Aallon mukaan yrittää suojella myös työpaikalla tartunnalta.

”Teollisuudessa ja rakentamisessa pystytään myös jakamaan porukkaa erilleen. On työnjohdollinen haaste, etteivät henkilöt ole liian lähekkäin.”

Karanteenit ovat synnyttäneet uuden henkilöstöongelman ja kiistan.

Työntekijöitä on ohjeistettu, ettei Suomesta saa matkustaa ulkomaille. Jos matkustaa, kotiinpaluuta seuraavan kahden viikon karanteeniajalta ei makseta palkkaa. Siihen ei saa sairaustodistusta.

Kelan maksamaa karanteenikorvausta puolestaan saa vain, jos tartunta on todettu. Sen tekee tällä hetkellä ainoastaan kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Rakennusliiton kanta on toinen. Se käy selvästi esiin liiton verkkosivuilta. Mikäli työntekijä on vapaa-ajallaan matkustanut ulkomaille, on terve, eikä tartuntatautilain mukainen virkasuhteinen lääkäri ole määrännyt häntä karanteeniin, hänellä on työntekovelvoite matkan jälkeen.

Jos työnantaja estää työntekijän työskentelyn ilman lääkärin antamaa karanteenimääräystä, työnantaja maksaa Rakennusliiton mukaan työntekijälle palkan työstä vapauttamisen ajalta.

Aallon mukaan tilanteesta on keskusteltu parin tehtaan kanssa. Työntekijöiden testaamista matkan jälkeen on harkittu, mutta tartunta ei näy heti testissä.

Aalto Henkilöstöpalvelun työntekijöistä on vajaat kymmenen henkeä vapaaehtoisessa karanteenissa. Heille ei makseta palkkaa.

”Olemme toimineet työnantajapuolen, EK:n ja Henkilöstöpalveluliiton ohjeilla. Työntekijöitä oli ohjeistettu, ettei ulkomaille pidä mennä”, Aalto sanoo.

Hän sanoo ymmärtävänsä hyvin ulkomaisten työntekijöiden tilanteen. Kyse ei ole lomamatkoista, vaan he menevät tapaamaan perhettään.

”Tämä on tosi hankala tilanne työntekijöille, joilla on perhe kotimaassaan. Nämä ovat heille kotimatkoja.”

Jos työntekijöille maksetaan Rakennusliiton ohjeistuksen mukaan palkkaa, se jää sopimusten mukaan vuokratyövoimaa käyttävien yritysten kontolle. Kyse olisi pääosin elementtitehtaista.

”Tekemämme sopimus on sellainen, että vuokratyöntekijöitä palkkaavien yritysten on noudatettava työehtosopimusta.”

Aalto toivoo, että viranomaiset selkeyttäisivät vuokratyöntekijöiden karanteenia koskevaa palkkasäännöstöä. Myös valtion maksama tuki voisi olla paikallaan.

Rakennusliiton sivuillakin todetaan, että koronan aiheuttama tilanne on ainutlaatuinen ja sen vuoksi työmarkkinoilla on erilaisia tulkintoja. Työntekijöiden ja työnantajien välillä voi syntyä erimielisyyksiä. Ensi vaiheen tulkintaoikeus riitatilanteessa on työnantajalla kuten ennenkin, liitto toteaa.