Mikko Eskelinen oli kypsytellyt ajatusta pari vuotta. Vaimon kanssa oli tullut ero ja suurin osa lapsista muuttanut pois kotoa.

Vihdoin viime kesänä hän teki päätöksensä: kutsui välittäjän kylään ja pani myyntiin vuonna 1952 rakennetun omakotitalonsa, jossa oli asunut 25 vuotta.

Mikko Eskelinen hankki uuteen kerrostalokotiinsa Alvar Aallon suunnittelemat messinkivalaisimet, joista hän oli aina haaveillut. Kuva: Kalle Koponen / HS

”Vaikka kaikki neljä lastani ovat kasvaneet talossa ja olen käyttänyt lukemattomia tunteja remontoimiseen, päätös luopumisesta tuntui ainoalta järkevältä vaihtoehdolta. Talo oli turhan suuri ja työläs”, Eskelinen, 55, sanoo.

Valtavan tammen joka syksy synnyttämä lehtisekamelska ja muut ylläpitotyöt olivat muuttuneet onnellisuuden tekijöistä rasitteiksi.

Öljylämmitys ja parisataa neliötä kolmessa kerroksessa eivät olleet trendikkäin saati taloudellisin asumismuoto kahdelle ihmiselle.

Kohonneet kustannukset on saanut kokea moni muukin omakotiasukas. Omakotiliiton mukaan asumiskustannukset ovat nousseet kolmessa vuodessa 11 prosenttia.

Tänä vuonna omakotiasukas maksaa keskimäärin 125 euroa ja kalleimmissa kunnissa jopa satoja euroja enemmän kuin viime vuonna.

Eskelistä talouden tasapainottamisessa auttoi hieman talon alakerran vuokraaminen Airbnb-käyttöön.

Mutta vaikka asumiskustannukset ovat nousseet, omakotitalojen ostajat eivät ole kadonneet, päinvastoin: Tilastokeskuksen mukaan vanhojen omakotitalojen kaupat vilkastuivat viime vuonna.

Pääkaupunkiseudulla kauppoja tehtiin lähes 22 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Muualla maassa kaupankäynti kasvoi maltillisemmin runsaat kolme prosenttia.

Vanhojen omakotitalojen kysyntä pääkaupunkiseudulla on nostanut myös hintoja, kun taas muilla seuduilla hinnat ovat laskeneet. Omakotitalon keskimääräinen neliöhinta pääkaupunkiseudulla oli viime vuonna 3 116 euroa ja sen ulkopuolella 1 463 euroa.

Voittajiin kuuluu Eskelinen. Kaupat tulivat heti ensimmäisen näytön jälkeen, ja hän sai lähes 70 vuotta vanhasta talostaan Vantaan Tikkurilassa pyytämänsä hinnan. Lopulta talosta kilpaili kaksi ostajaehdokasta.

Kaikki tapahtui odottamattoman nopeasti.

”Ajattelin, että myynnissä saattaa mennä puolikin vuotta. Vanhassa talossa on asioita, jotka ostajan pitää hyväksyä: persoonallisia piirteitä ja remontoitavaa. Se karkottaa osan ostajista pois.”

Kun kauppakirja oli allekirjoitettu, Eskelisellä oli kaksi kuukautta aikaa miettiä, mitä nyt. Hän kierteli kotikulmillaan myytäviä rivitaloja ja harkitsi vuokra-asuntoakin.

”Mutta 1 500 euroa kuussa kolmiosta Vantaalla tuntui kalliilta.”

Metsästystä harrastavalla Mikko Eskelisellä oli yksi tärkeä vaatimus, kun hän vaihtoi omakotitalosta kerrostaloon: asunnossa täytyy olla iso pakastin, jonne mahtuu kunnolla hirvenlihaa. Kuva: Kalle Koponen / HS

Uusi koti – neljä huonetta, avokeittiö ja sauna – löytyi kaksivuotiaasta kerrostalosta vain 500 metrin päässä vanhasta talosta. Tilaa oli juuri sopivasti Eskeliselle ja hänen 16-vuotiaalle pojalleen.

”Kaikki on uudenveroista, toimivaa ja huoletonta. Talo on äänieristetty hyvin. Kadulta ei kuulu juuri mitään, vaikka tämä on risteyksessä.”

Mikko Eskelinen sai omakotitalonsa myytyä parissa kuukaudessa ja löysi kerrostalokodin vain 500 metrin päästä. Kuva: Kalle Koponen / HS

Ennen muuttoa alkoi haastavin vaihe, talon tyhjennys. Isoon taloon oli kertynyt vuosien varrella tavaraa, joka ei mahtunut uuteen kotiin. Sohvia oli kolme, ruokapöytiä kaksi, kasveja viherhuoneellinen ja astioita, kodinkoneita ja työkaluja mielin määrin, yksi mankelikin.

Eskelinen myi tavaraa nettikirppiksessä, Kierrätyskeskus sai sitä kolme peräkärryllistä ja Sortti-asemalle päätyi pari kuormaa.

”Vaikka luovuin esineistä, joita olin pitänyt tärkeinä, mitään en ole kaivannut.”

Viimeisinä päivinä kellarista löytyi laatikoittain lasten päiväkotiaikaisia piirustuksia. Jälkikasvun kanssa neuvoteltua taideteokset päätyivät roskiin. Enemmän lapsilla oli sulattelemista talosta luopumisessa.

”Tuntui kuin kaikilla olisi ollut äänioikeus myynnin suhteen. Ikään kuin talo ei olisi ollut kauppatavaraa. Ja ymmärrän sen, olihan talo heidän lapsuudenkotinsa. Yksi tyttäristäni sanoi kuitenkin kauniisti, että koti on siellä, missä minä olen.”

Eskelinen ei ole katunut päätöstään, joka oli kannattava myös taloudellisesti. Talon laina- ja ylläpitokulut olivat päälle 2 000 euroa kuussa. Nyt ne ovat puolittuneet, ja autolaina maksettu pois.

”Eri asia on, mikä henkinen arvo on vaikka kukkivilla perennoilla. Kaipaanko sunnuntaiaamuja omenapuiden alla, vai olenko realisti ja muistan, miten tuuli riepotteli paperilehteä ja ampiaiset tunkivat voisarveen”, hän miettii.

”Se selviää pian.”

Omakotiliiton hiljattain teettämässä kyselytutkimuksessa omakotitalosta haaveilivat erityisesti 18–34-vuotiaat aikuiset ja lapsiperheet. Haasteina he pitivät sopivan hintaisen ja kokoisen kodin löytämistä.

Mari ja Ville Myllymäki nauttivat omakotitaloelämän rauhallisuudesta. Kuva: Kalle Koponen / HS

Vastaavia vaikeuksia oli Ville ja Mari Myllymäellä. Nelikymppinen pariskunta vaihtoi kompaktin kerrostalokolmion Vantaan Länsimäessä ruhtinaalliseen omakotitaloon Leppäkorvessa vuosi sitten.

Muutto ei ollut hetken päähänpisto. Talokuume oli vaivannut heitä vuosia.

”Halusimme, ettei naapureita näkyisi. No, sellaista ei saa rahallakaan Vantaalta, josta emme halunneet muuttaa pois. Talo ei saanut olla mikään pommi, mutta hinnan piti olla kohtuullinen, noin 250 000 euroa”, Ville Myllymäki sanoo.

Muutto ei ollut Ville ja Mari Myllymäelle hetken päähänpisto. Kuva: Kalle Koponen / HS

Vuosien etsinnän jälkeen he löysivät talon, jossa ei tarvinnut tinkiä yksityisyydestä. Aidat ja puut suojasivat näkymiä naapuriin.

Tuhannen neliön tontilla vaikutuksen teki erityisesti piha, jossa labradorinnoutajat Ekla ja Tekla pääsivät juoksemaan vapaasti ja johon isot kivenlohkareet toivat monimuotoisuutta.

Pariskunta tykästyi monimuotoiseen pihaan, joka ei ole pelkkää nurmea. Kuva: Kalle Koponen / HS

Ikäviltä yllätyksiltä Myllymäet eivät välttyneet, vaikka myyntiesitteen mukaan vuonna 1953 valmistunut talo oli hyvässä kunnossa ja siinä oli tehty kuntotarkastus.

Kaupanteon jälkeen selvisi, että viemäriputki oli irronnut liitoksistaan ja vuotanut talon alla olevaan rossipohjaan ties kuinka kauan.

”Lattiamaton alla on tarkastusluukku, jota ei avattu tarkastuksessa. Mutta näyttää siltä, että rakenteet ovat säilyneet vaurioitta. Rotat ja hiiret ovat syöneet kaiken eloperäisen, mitä keittiön lavuaarista on laskettu”, Ville Myllymäki sanoo.

Talo oli ollut pitkään vuokralla, ja siihen oli tehty kyseenalaisia sähköasennuksia. Jossain vaiheessa värikin oli vaihtunut keltaisesta siniharmaaksi.

”Googlen katunäkymäpalvelussa talo on vanhanvärinen. Äiti ihmetteli kyläillessään, tuliko oikeaan osoitteeseen. Sähköasennuksista ei ole ainakaan tarvinnut murehtia, sillä molemmat veljeni, isäni, äidin miesystävä ja pappa ovat sähkömiehiä.”

Päätös sijoittaa vanhaan omakotitaloon oli pariskunnan mielestä silti järkevä.

Omakotitalossa on oma rauha ja telkkaria saa huudattaa niin kovalla kuin haluaa. Kuva: Kalle Koponen / HS

”Oma tupa on oma tupa. Saa pitää meteliä niin paljon kuin sielu sietää ilman, että yläkerran mummon tarvitsee harjanvarrella paukuttaa.”

Kuukausittaiset asumiskulut ovat pysyneet jotakuinkin samalla tasolla kerrostaloon verrattuna.

”Eikä nyt tarvitse maksaa naapureiden remonteista. Kerrostalossa meille tuli 5 000 euron lasku parvekeremontista, vaikkei meillä edes ollut parveketta.”