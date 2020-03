Ihmiset viettävät aikaa kotonaan enemmän kuin koskaan. Moni on määrätty koronaviruksen takia etätöihin, ja kotona eristyksissä pitäisi pysyä yli 70-vuotiaiden kansalaisten ja sairaiden.

Taloyhtiöiden hallitukset joutuvat nyt pohtimaan, miten koronavirus kussakin talossa huomioidaan. Johdon on hyvä viestiä siitä, miten korona on otettu huomioon ja mitä mahdollisia rajoituksia yhtiössä on.

Ihmisten suositellaan pysyttelevän etäällä toisistaan, jotta viruksen leviäminen hidastuisi. Vaikka turhaa oleskelua yhteisissä tiloissa tulee välttää, taloyhtiön tilojen käyttöön ei ole mitään virallisia määräyksiä.

”Taloyhtiön hallituksella on toimivalta päättää yhteisten tilojen käytöstä. Se voi panna saunaosaston, pyykkituvan ja kuntosalin kiinni, jos katsoo sen tarpeelliseksi”, sanoo Kiinteistöliiton neuvontalakimies Tapio Haltia.

Pyykkituvan sulkemista hän suosittelee harkitsemaan erityisen tarkkaan, sillä käyttökiellosta voi olla myös haittaa: kaikilla ei ole omaa pesukonetta, jolloin pyykkihuolto hankaloituu.

”Saunaa ei välttämättä tarvitse, mutta pyykkiä on pestävä.”

Jos hallitus kieltää saunaosaston käytön, saunoja ei lämmitetä eikä saunamaksuja kerätä. Kuntosalilla yhtiön täytyy vähintään rajoittaa samanaikaisten käyttäjien määrää ja pitää erityistä huolta tilan puhtaudesta.

Jos asukas on määrätty kotikaranteeniin, hänen ei pidä liikkua kotoaan. Apua esimerkiksi kaupassa käyntiin ja apteekissa asiointiin voi pyytää naapureilta. Tässä helpottaa, jos taloyhtiöllä on omat Facebook-sivut tai WhatsApp-viestiryhmä.

Joissakin taloyhtiöissä ilmoitustaululle on tulostettu lomake, johon vapaaehtoiset saavat lisätä nimensä ja yhteystietonsa. Näin karanteenissa olevat tietävät, keneen voi olla yhteydessä, kun tarvitsee apua.

Ruokaa ja ravintola-annoksia saa tilattua kotiin monista päivittäistavarakaupoista, Foodoran ja Woltin kaltaisista kuljetuspalveluista ja suoraan joistakin ravintoloista.

Tilausta tehdessä on mahdollista pyytää, että kassi jätetään oven taakse tartuntariskin pienentämiseksi. Ruoan verkkokaupassa on nyt ruuhkaa, joten tilaukset kannattaa tehdä ajoissa.

Kaiken varuilta kotona on hyvä olla aina riittävä kotivara.

Roskapussin karanteenissa olevat voivat jättää oven ulkopuolelle ja pyytää, että naapurit veisivät sen pois.

Taloyhtiössä on myös syytä varautua siihen, että jäteastiat täyttyvät hetkellisesti äärimmilleen.

”Jos jätehuolto ei toimi, pitää soveltaa. Ei ole toivottavaa, että jokainen lähtee erikseen kuskaamaan roskapusseja jonnekin”, Haltia sanoo.

Taloyhtiö voi tällaisessa tilanteessa järjestää jätekatokseen väliaikaisia suljettavia jäteastioita.

Kaikkia kiireettömiä huoneistossa tehtäviä huoltotoimenpiteitä Haltia kehottaa siirtämään myöhemmäksi.

”Huoneistoihin ei tässä tilanteessa mennä, paitsi kiireellisissä tilanteissa, jolloin korjausten tekeminen on välttämätöntä.”

Naapureiden kanssa ei tulisi jäädä juttelemaan rappukäytävään. Hallituksen kokoukset olisi järkevä lykätä tai pitää etäyhteyksin.

Mahdollisesta karanteenista asukkailla ei ole velvollisuutta ilmoittaa taloyhtiölle, Haltia sanoo.

”Mutta jokaisella yksilöllä on moraalinen velvollisuus pyrkiä estämään tartuntoja. Jokainen voi oma-aloitteisesti antaa luottamuksellisesti tiedon omasta sairastumisestaan tai karanteenista isännöitsijälle tai huoltoyhtiölle. Viimeistään silloin, jos huoneistoon on mentävä, pitäisi kertoa, mikä tilanne on.”

Tieto mahdollisesta koronakaranteenista helpottaisi taloyhtiötä ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin, kuten tehostettuun siivoukseen tai yhteisten tilojen käytön rajoittamiseen.

Hyvästä käsihygieniasta huolehtiminen on tärkeää. Jokainen voi vähentää tartuntariskiä, kun ei koske paljain käsin yhteisten tilojen ovenkahvoihin, valokatkaisijohin, hissin nappuloihin, kaiteisiin eikä jäteastioihin.

Hallitus voi pyytää kiinteistöhuoltoa puhdistamaan erityisen huolella esimerkiksi ovet, hissit ja kaiteet.