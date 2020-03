Turvalukko ei ole pakollinen varuste, vaan se on osakkaan vapaaehtoinen muutostyö. Kuva: Kalle Koponen

Taloyhtiössämme vaihdettiin huoneiston ovien lukot. Samassa yhteydessä osakkaat saivat tilata turvalukon, joka on sarjoitettu toimimaan samalla avaimella kuin varsinainen lukko. Nyt on käynyt ilmi, ettei taloyhtiön yleisavaimella saa turvalukkoa auki. Kenen kuuluu maksaa ylimääräinen turvalukon avain?

Turvalukon ylimääräisen avaimen tilaaminen ja maksaminen kuuluu osakkaalle, sanoo kiinteistöjuridiikkaan erikoistunut asianajaja Marina Furuhjelm.

Hän perustelee tätä sillä, että turvalukko ei ole pakollinen varuste, vaan se on osakkaan vapaaehtoinen muutostyö. Näin on siitä huolimatta, että turvalukko on tilattu yhtiön lukkoremontin yhteydessä.

Furuhjelmin mukaan on tavallista, että yhtiö uusii pelkät päälukot ja osakkaat saavat halutessaan tilata turvalukot omalla kustannuksellaan. Hän muistuttaa, ettei yleisavain tavallisesti käy turvalukkoihin.

Yhtiö ei voi kuitenkaan pakottaa osakasta teettämään kopiota turvalukon avaimesta. Osakkaalla on aina mahdollisuus jättää turvalukko auki tai olla paikalla huoneistossa, kun siellä tehdään huolto- tai kunnossapitotöitä.

Onko taloyhtiön aiheellista antaa isännöitsijälle nimenkirjoitusoikeus?

Jos se on aiheellista, miksi?

Taloyhtiössä noudatetaan yhtiöjärjestyksen määräyksiä, ja yhtiöjärjestyksessä on yleensä maininta nimenkirjoitusoikeudesta, sanoo kiinteistöjuridiikkaan erikoistunut lakimies Kirsi Ruutu.

Hänen mielestään nimenkirjoitusoikeus tulisi olla isännöitsijällä, koska se helpottaa taloyhtiön johdon toimintaa.

Ruutu muistuttaa, että sopimukset allekirjoittaa henkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus. Jos nimenkirjoitusoikeus olisi vain esimerkiksi hallituksen puheenjohtajalla, jouduttaisiin kaikki sopimukset kierrättämään hänen kauttaan tai antamaan valtuutuksia.

Nimenkirjoitusoikeus ei tarkoita sitä, että isännöitsijä voisi tehdä päätöksiä, jotka ylittävät hänen toimivaltansa. Nimenkirjoitusoikeus ei muuta päätösvaltaa, Ruutu sanoo.

