Ilmastonmuutoksen torjunta kannattaa, sillä se säästää sekä energiaa että asukkaiden rahoja. Energiaan käytetyt eurot ja maapallon pelastaminen kulkevat käsi kädessä.

Asiantuntija-arvioiden mukaan jopa 10–15 prosenttia rakennusten energiansäästöpotentiaalista olisi saavutettavissa ilman kalliita ja raskaita korjaustoimenpiteitä.

Pieniä ja edullisempia keinoja

1. Ikkunoiden ja ulko-ovien tiivistyksellä vähennetään hallitsematonta ilmavuotoa ja vedon tunnetta, jolloin sisäilman lämpötilaa voidaan laskea viihtyvyyden kärsimättä.

2. Ilmanvaihdon tarkastus ja säätö kannattaa tehdä, jos taloyhtiöllä ei ole ajantasaista tietoa ilmanvaihdon toiminnasta.

3. Lämmitysjärjestelmän tarkastus ja säätö tarvitaan, jos lämpötila asunnoissa on liian korkea tai matala, huoneistojen välillä on suuria lämpötilaeroja, lämmitysenergiankulutus on noussut taloyhtiössä tai jos patterit eivät lämpene tasaisesti.

4. Vedenkulutusta voi hallita esimerkiksi vakiopaineventtiilin avulla. Huonokuntoiset ja rikkinäiset vesikalusteet kannattaa vaihtaa.

5. Taloyhtiön sähkönkulutusta eli kiinteistösähkön kulutusta voi vähentää uusimalla valaistuksen, järkeistämällä saunavuorot ja pesutuvan käytön sekä uusimalla vanhat ilmanvaihdon tai vesijärjestelmien puhaltimet ja pumput. Jos kylmäkellarissa on vain muutama hillopurkki, käyttöaste kannattaa selvittää. Jos käytössä on sulanapitolämmityksiä esimerkiksi portaiden tai ovien edustoilla tai räystäissä, lämmitysten ajastus ja toiminta kannattaa selvittää.

Suuria ja tehokkaita keinoja

1. Ilmanvaihto on asuinrakennusten suurimpia lämpöhukkien aiheuttajia. Painovoimaisen tai koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän saneeraaminen täysin koneelliseksi tulo- ja poistoilmanvaihdoksi lämmöntalteenotolla on suuri, mutta energiatehokkuuden ja asuntojen sisäolojen kannalta merkityksellinen remontti. Pelkästä poistoilmastakin voidaan ottaa talteen lämpöä ja käyttää sitä rakennuksen tilojen ja lämpimän käyttöveden lämmityksessä.

2. Toiseksi eniten energiaa häviää huonokuntoisten ikkunoiden ja ulkoseinien kautta. Ikkuna- ja julkisivuremontti on suuri korjaushanke.

3. Lämpöä voidaan ottaa talteen myös kiinteistöstä lähtevästä jätevedestä. Siitä voidaan saada talteen jopa 30–70 prosenttia ja lämpö voidaan käyttää esimerkiksi veden tai kiinteistön lämmitykseen.

4. Vanhan lämmitysjärjestelmän saneeraus parantaa energiatehokkuutta, koska uudet laitteet ovat energiatehokkaampia ja hyötysuhteeltaan parempia kuin vanhat. Vanha lämmitys voidaan korvata samalla lämmitysmuodolla, vaihtaa toiseen tai ottaa käyttöön eri muotoja yhdistelevä hybridilämmitys, jossa lämmitys tapahtuu vuorokauden tai vuodenajan mukaan edullisimmalla lämmitystavalla. Uusien laitteiden avulla voidaan käyttää myös uusiutuvia energiamuotoja aiempaa paremmin.

5. Kiinteistöautomaatiojärjestelmä edistää taloyhtiön erilaisten järjestelmien energiatehokasta käyttöä. Sen avulla esimerkiksi lämmitystä, ilmanvaihtoa ja valaistusta voidaan ohjata tarpeen mukaan.