Tunnistatko nämä ihmistyypit omasta taloyhtiöstäsi?

Taloyhtiön iso korjaushanke on monella tavalla haastava suoritus niin tekijöille kuin asukkaille. Asukkaiden näkökulmasta hankkeesta on yleensä tietoa liikaa tai liian vähän, epätietoisuus jäytää, kustannukset hirvittävät eikä tekijöiden ja asukkaiden yhteispeli suju. Kun erilaiset luonteet ottavat taloyhtiössä yhteen, projektin eri vaiheissa käydään tulisieluista sanailua.

Taloyhtiöiden peruskorjauksia suunnittelevan Ideastructuran palvelumuotoilija Minna-Mari Sivunen tiivistää taloyhtiöiden osakkaiden tunteet yhteen sanaan: pelko.

”Eihän se ole ihme, kun kyse on ihmisten kodeista. Koti on monelle muuttumaton. Asukas hallitsee sitä itse, ja nyt siihen pitäisikin tehdä taloyhtiön määräyksestä muutoksia. Monia se muutosten määrä pelottaa”, sanoo Sivunen.

”Kyse on ennen kaikkea viestinnästä ja ihmisten kohtaamisesta.”

Hän kertoo, että taloyhtiön korjaushankkeiden sujuvassa läpiviennissä työn tekijöiden – eli suunnittelijoiden ja rakentajien – ja osakkaiden yhteistyö on yksi olennaisimmista menestystekijöistä. Ehkä olennaisin. Siinä riittää rakennusalalla työtä, myöntää Sivunen.

Ideastructura onkin lähestynyt taloyhtiöiden korjaushankkeita uudella tavalla. Siitä kertoo osaltaan palvelumuotoilijan palkkaaminen taloon. Sivunen on humanistitaustainen tekijä insinöörivaltaisessa talossa.

”Muotoilijan tärkeä tehtävä on tutkia, mikä tuo arvoa ihmisille. Esimerkiksi taloyhtiöremontissa kyse ei ole asukkaiden näkökulmasta vain teknisesti hyvästä ratkaisusta, vaan millaista arvoa eli käytännössä asumismukavuutta se tuottaa. Tämä näkökulma muuttaa suhtautumista koko hankkeeseen.”

Ideastructurassa on lähdetty liikkeelle pohtimalla, millaisia ihmistyyppejä insinööritalon omat työntekijät itse ovat. Apuna on käytetty esimerkiksi suosittua DISC-analyysiä, joka jaottelee erilaisten kysymysten avulla persoonallisuustyyppejä ja niiden temperamenttieroja. Tiivistäen punainen D on hallitseva, keltainen I vaikuttava, vihreä S vakaa ja sininen C analyyttinen.

Kun rakennusalan ammattilaiset selvittävät omia luonteitaan ja toimintatapojaan, heidän on helpompi lähestyä taloyhtiöiden erilaisia ihmistyyppejä ja heidän tarpeitaan korjaushankkeissa.

”Ajatus lähtee siitä, että kun ymmärrät itseäsi ja ihmisten välisiä eroja, pystyt kohtaamaan paremmin muut ihmiset. Rakennusalalla pitää varsinkin ymmärtää, että inhimillisyyttä tarvitaan teknisen suorittamisen lisäksi.”

Sivunen painottaa Ideastructuran työntekijöille asiakkaiden kohtaamisen tärkeyttä. Yhtiössä ei puhuta enää asiakaspalvelusosaamisesta, vaan ihmisten ymmärtämisestä.

”Kaikista tärkein tehtävä on auttaa ihmistä kestämään muutos. Käytännössä se tarkoittaa osakkaiden kuuntelemista eri vaiheissa ja erilaisten pelkojen käsittelyä. Se on osa koko projektin hyväksymisprosessia.”

Myös käytettävä kieli on olennaista.

”Pääsuunnittelijan tehtävä on osata kuvata taloyhtiölle koko laajan projektin eteneminen ja eri toimijoiden vastuut kuin puhuisi kuusivuotiaalle”, naurahtaa Sivunen ja tarkoittaa ammattislangin pitämistä aisoissa ja asettumista taloyhtiön erilaisten asukkaiden asemaan.

”Ammattilaisille on todellista ammattitaitoa osata vaihtaa kieli sellaiseksi, että kaikki ymmärtävät, mitä oikeasti ollaan tekemässä.”

Mitä eri ihmistyyppien ymmärtäminen sitten käytännössä tuo insinöörien työhön taloyhtiöhankkeissa?

Kun ymmärtää itseään paremmin, osaa erottaa paremmin erilaisia käyttäytymismalleja ja tarpeita, sanoo Sivunen.

”Kun ymmärrät, että esimerkiksi tämä asukas on tyyppi, joka kaipaa dataa, voit tarjota hänelle paljon nippelitietoakin – ja hän on tyytyväinen. Tai että tuo ei ole se taloyhtiön hankala tyyppi, vaan vahva viestijä, joka haluaa ottaa valtaa. Hän ei ole ilkeä tai paha, vaan hänellä on tuollainen tapa. Se pitää huomioida viestinnässä. Pitää pystyä kertomaan erilaisille ihmisille sellaista tietoa ja sillä tavoin kuin he haluavat vastaanottaa.”

Taloyhtiön korjaustyön vetäjä joutuu taiteilemaan myös taloyhtiön sisäisten rintamalinjojen välissä. Yleensä hallituksissa ei ole rakennusalan ammattilaisia, vaan ne ovat pitkälti isännöitsijän ammattitaidon varassa. Siitä huolimatta yhtiön osakkaat vaativat hallitukselta seikkaperäisiä selvityksiä ja suunnitelmia.

”Hallitus on ison paineen alla. Ja hehän tekevät järjettömän ison työn yleensä ilman mitään palkkiota. Hallitus tarvitsee ammattilaisilta tuekseen selkeää, ajantasaista tietoa ja viestintää hankkeen etenemisestä”, muistuttaa Sivunen.