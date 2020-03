Rakenteilla oleva Loisto on valkoisempi kuin Majakka. Kuva: Jussi Helttunen

Helsingin Kalasatamaan rakennettavasta Loistosta tulee huomattavasti valkoisempi kuin viime vuonna valmistuneesta Majakasta.

Molemmissa tornitaloissa on samanlainen, arkkitehtien nykyään suosima lasinen julkisivu.

Lasi itsessään ei ole valkoista, ja mitä paksumpi lasikerros on, sitä enemmän lasin kyky läpäistä valoa heikkenee. Lasi tummentaa taustalla näkyvän pinnan väriä.

Koska korkeissa rakennuksissa lasit ovat yleensä hyvin paksuja, useimmista tornitaloista tulee väistämättä hieman harmaita.

Lasisen julkisivun sävyä voi kuitenkin säätää.

Kalasatamassa tornitalojen julkisivun lasituksen umpiosien taustalla on pelti, niin sanottu shadow boxin heijastuspinta. Majakan heijastuspinta on vaalean harmaa, Loiston täysin valkoinen.

Lisäksi Loistossa julkisivun auringonsuojakalvoja on muutettu sellaiseksi, että ne heijastavat paremmin säteilyä pois.

Olennaista on myös laseissa oleva raidoitus, jota Loistossa on enemmän.

Kaikkien näiden yhteisvaikutuksena Loiston julkisivu näyttää vaaleammalta kuin Majakan. Mutta kuka määräsi, että Loistosta pitää tulla valkoinen?

Arkkitehti Pekka Helinin alkuperäisessä suunnitelmassa Kalasataman tornitalot olivat valkoisia.

Arkkitehtitoimiston havainnekuva Kalasataman torneista. Kuva: Helin Co Arkkitehdit / Voima Graphics

Kun suunnitelmat vuonna 2011 esiteltiin, kuvissa näkyi kahdeksan valkoista korkeaa rakennusta.

Myös Helsingin kaupunginvaltuuston hyväksymässä asemakaavassa määrättiin, että ”rakennusten julkisivujen tulee olla yleisilmeeltään valkoisia, katutason julkisivua lukuun ottamatta”.

Torneja rakentavan SRV:n mukaan alkuperäisenä ajatuksena oli, että julkisivun lasissa olisi peittävä raita, joka jättää varjon heijastuspinnalle. Näin saataisiin aikaiseksi julkisivun syvyysvaikutelma.

Helsingin kaupunkikuvaneuvottelukunta kuitenkin totesi, että peittävät raidat loivat liian suuren kontrastin ikkunan ja umpiosan välille.

”Neuvottelukunta piti sitä huonona. Se halusi vähentää ikkunan, umpiosan ja elementtisaumojen välistä kontrastia. Kehitimme suunnitelmaa ja muutimme peittävät raidat läpikuultaviksi”, kertoo SRV:n rakennuttajapäällikkö Kai Remmler.

Kontrasti väheni mutta talo muuttui harmaammaksi – vaikka kaupunginvaltuusto oli päättänyt, että siitä tulee valkoinen.

”Jos katsot Manhattania, suurin osa sielläkin sijaitsevista rakennuksista on harmaita.”

Pekka Heliniä kohu Majakan julkisivusta harmittaa. Hänen mielestään tornitalo on onnistunut harmaanakin. Arkkitehti muistuttaa, että useimmat rakennukset maailmalla ovat enemmän tai vähemmän harmaita.

”Jos katsot Manhattania, suurin osa sielläkin sijaitsevista rakennuksista on harmaita.”

Helinin mukaan kohu syntyi, kun eräät Kalasataman korkeaa rakentamista vastustaneet arkkitehdit toivat julkisuuteen sen, ettei Majakan julkisivu ole täysin kaavan mukainen.

Hän huomauttaa, että rakennusvalvonnalla on oikeus käyttää harkintaa. Sitä paitsi arkkitehti hyväksyi rakennusvalvonnan valinnan.

Mutta kuka siis päätti, että Loistosta pitää tulla valkoinen? Ja minkä värisiä lopuista tornitaloista tulee?

Julkisivun valitseminen Kalasataman tornitaloihin ei ole ollut yksinkertaista.

Rakennusluvat edellyttävät, että julkisivuratkaisusta tehdään malli 1:1:een riittävän laajana.

SRV on valmistanut ja esitellyt päättäjille useita erilaisia julkisivumalleja, joissa on varioitu erilaisia väri- ja lasiversioita.

Kun Majakan julkisivusta nousi kohu, rakennusluvan ehtoa hieman muutettiin.

Majakan ja Loiston osalta julkisivumalli piti hyväksyttää ”katselmuksessa, johon tulee osallistua rakennusvalvontaviraston kaupunkikuvaosaston ja rakennusteknisen osaston edustajat sekä asiantuntijat, jotka antavat lausunnot testaukseen perustuen muun muassa teknisestä toimivuudesta kaikissa sääolosuhteissa”.

Seuraavien tornitalojen ehtojen mukaan tarkastukseen tulee kutsua ”rakennusvalvonnan edustajat ja kaupunkikuvatyöryhmän jäsenet sekä kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston jäsenet”.

Julkisivumallista halutaan arvioida ”julkisivun väritystä ja muutoinkin ratkaisun kaupunkikuvallista ilmettä”.

Rakennusvalvontapalveluiden lupayksikön päällikkö Aarno Alangon mukaan kohu Majakan julkisivusta vaikutti osaltaan siihen, miksi lupaehtoja muutettiin.

Vetivätkö virkamiehet ja poliittiset päättäjät Majakan osalta eri köyttä?

Alangon mukaan on voinut käydä niin, että muut kuin rakennuslautakunnassa istuvat poliitikot yllättyivät nähdessään Majakan julkisivun.

”Rakennusvalvonta on kaavaa tulkitseva viranomainen eikä ole tavatonta, että poikkeamisia kaavasta haetaan ja myönnetään. Niille on kuitenkin aina oltava hyvät perustelut. Tavoite on saada aikaan parempi ratkaisu mitä kaavalla tavoiteltiin”, Alanko sanoo.

Kalasataman osalta Alangon mukaan prosessi kulki ihan normaalisti.

”Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy kaavaehdotukset. Lautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päättää itsenäisesti rakennusluvista eikä rakennusvalvonta normaalisti tiedota poikkeamisista poliitikkoja.”

Kalasataman tornitalojen alkuperäinen idea oli, että talot kuuluvat samaan perheeseen, mutta voivat poiketa toisistaan niin muodon kuin julkisivun sävynkin osalta.

Helinin mukaan Kalasataman tornien julkisivun värien on tarkoitus liikkua vaalealla asteikolla valkoisesta harmaaseen.

”Ja kun julkinen keskustelu näyttää olevan selvästi enemmän vaalean puolella, niin todennäköisesti lopuista torneista tulee enemmän valkoisia kuin harmaita”, Helin sanoo.