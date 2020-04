Yhä useampi asunto on tyhjillään ainakin osan vuodesta. Helsingin ydinkeskustassa vajaalla käytöllä olevien arvoasuntojen määrä on lisääntynyt rajusti, Helsingin Sanomat kertoi viime marraskuussa.

Esimerkiksi Kluuvissa yli 40 prosenttia asunnoista on vailla vakinaista asukasta. Tyhjiä asuntoa on muuallakin. Koko Helsingissä niitä on kahdeksan prosenttia.

Syitä ilmiöön on monia. Jotkut asuvat osan vuodesta toisella paikkakunnalla tai ulkomailla. Toiset ovat perineet asunnon eivätkä halua vuokrata sitä eteenpäin.

Mutta voiko asunnon tyhjänä pitämisestä olla ennen pitkää jotakin haittaa? Tätä kysyy HS:n lukija, jonka naapuriasunto on ollut tyhjillään pian vuoden päivät.

”Ongelmia saattaa tulla”, sanoo Kiinteistöliitto Uusimaan lvi-asiantuntija Arto Kemppainen.

Esimerkiksi vesi- eli hajulukot aiheuttavat kuivuessaan hajuhaittoja. Kun vesi haihtuu hajulukossa, viemärin epämiellyttävät hajut leviävät asuntoon.

Hajulukkoja on tiski- ja pesualtaiden sekä lattiakaivojen viemäreissä.

Jos vesijohtoja ei ole käytetty pitkään aikaan, ne tulisi huuhdella ennen kuin vettä käyttää tai menee suihkuun, Kemppainen sanoo.

Huuhtelu hoituu yksinkertaisesti laskemalla runsaasti kylmää ja kuumaa vettä kaikista vesipisteistä muutaman minuutin ajan.

”Jos on pitkään poissa, olisi hyvä, että joku kävisi laskemassa hanoista vettä esimerkiksi kerran kuukaudessa.”

Huuhtelu on tärkeää siksi, että pitkään seisoneessa vedessä saattaa olla putkista liuenneita jäämiä, kuten ruostetta tai kemiallisia aineita.

”Kun putkia ei käytetä ja vesi seisoo, pöpö voi päästä kasvamaan.”

Putkissa oleva vesi myös lämpenee, mikä lisää legionellabakteerin riskiä. Legionellat pystyvät lisääntymään, kun veden lämpötila on 20–45 plusastetta.

Bakteerit levittävät infektiotautia, jota kutsutaan legionelloosiksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan taudinkuva vaihtelee oireettomasta infektiosta vaikeaan keuhkokuumeeseen.

Legionella tarttuu hengittämällä vesihöyryä muttei juomalla vettä.

Lisäksi hanojen, wc-istuimien ja vesikiertoisten kuivauspattereiden kaltaiset vesikalusteet saattavat kärsiä siitä, että vesijohtoverkostossa ei ole vettä.

Kun vesikalusteiden tiivisteet hapertuvat, ne eivät välttämättä pidä enää vettä vaan alkavat vuotaa käyttöön otettaessa, Kemppainen sanoo.

Entä jos tyhjillään olevassa asunnossa tapahtuu vesivahinko? Kenen on vastuu?

”Osakkaan vastuu vesivahingoista ei muutu sen myötä, asuuko hän huoneistossaan vai ei. Olennaista on se, onko hän aiheuttanut vesivahingon omalla toiminnallaan”, sanoo kiinteistöjuridiikkaan erikoistunut lakimies Kirsi Ruutu.

Hän ottaa esimerkiksi tapauksen, jossa osakas oli pitkään poissa ollessaan jättänyt lehtiä kylpyhuoneen viemärin päälle estääkseen hajut vesilukon kuivuessa.

”Yläkerrassa tapahtui vesivahinko, joka laajeni alakerran huoneiston osalta juuri siksi, ettei vesi päässyt viemärin kautta pois.”

Vahinkotilanteissa arvioidaan aina, onko osakas toiminut huolimattomasti tai tahallisesti.

”Näissä on kyse näyttökysymyksistä, eikä sillä ole sinänsä merkitystä, onko huoneisto ollut tyhjillään.”

