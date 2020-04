Sisustussuunnittelija Maru Hautala on pistänyt merkille, että koteihin halutaan nyt erilaisia rimoitusratkaisuja. Rimoituksia käytetään katoissa, seinissä ja tilanjakajina, sekä ulkotiloissa.

Rimoitustrendin Hautala arvelee liittyvän ekologisuuteen, luonnollisuuteen ja beigen värin suosioon. Sen lisäksi, että puu on kaunis elementti kodin sisustuksessa, se on itsessään akustoiva.

”Varsinkin nyt kun tehdään paljon korkeita tiloja, akustiikka on monissa uudiskohteissa haasteena. Erilaiset rimoitukset ja puupintojen käyttö auttavat tässä”, Hautala kertoo.

Hautala on viime aikoina toteuttanut rimoitusratkaisuja niin yksityisiin koteihin kuin julkisiin tiloihin.

Jyväskylässä sijaitsevaan uudiskohteeseen Hautala suunnitteli rimaseinän portaikkoon yhdessä asukkaan kanssa.

”Tässä lähdettiin sillä ajatuksella, että asukkaat pystyvät sen itse toteuttamaan järkevään hintaan. Rautakaupasta hankitut höylätyt puurimat toimivat oikein hyvin.”

Näyttävä rimaseinä on portaikon katseenvangitsija. Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen

Puumateriaalina käytettiin koivurimaa ja se käsiteltiin Osmocolorin puuvahalla sävyllä kuusi 3111. Lisäefektiä luotiin valonauhalla, joka laitettiin katonrajaan ja piilotettiin listalla, joka myös heijastaa valon oikeaan suuntaan ja piilottaa led-nauhan polttimot taakseen.

Samankaltainen rimaseinä suunniteltiin myös ruokailutilaan. Myös siinä käytettiin koivua, joka on vielä käsittelemättä. Tukipuut on leikattu vanerilevystä.

”Jos ei ole yhtään pohtinut mitä on tekemässä, se yleensä myös näkyy lopputuloksessa.”

Seinälle asetettava tai seinään tuettava rimoitusratkaisu onkin Hautalan mukaan helpoin toteuttaa itse. Hän korostaa suunnittelun tärkeyttä.

Rimoitusratkaisua suunnitellessa on hyvä lähteä liikkeelle siitä, millaisen lopputuloksen haluaa ja valita puulaatu sen mukaisesti.

Sisustussuunnittelija Maru Hautala sanoo, että rimaseinät ovat olleet viime aikoina rakentajien ja remontoijien suosiossa. Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen

”Puulaaduissa on paljon eroja, mänty on vähän ikään kuin punertava, kun taas kuusessa, koivussa ja tammessa on ihan erilainen fiilis. Puusepät käyttävät rimoitusratkaisuissa erityisesti tammea, se on laadukas ja kestävä.”

Suunniteltaessa tulisi myös muistaa ottaa huomioon puun eläminen.

”Seinälle kiinnitettävän pystyrimoituksen poikittain kulkeva tukipuu olisi hyvä laittaa 60 senttimetrin välein. Kun puu lähtee ilmankosteuden ja lämpötilan vaikutuksesta elämään, raot voivat ikään kuin kasvaa”, Hautala kertoo.

Ennen kuin alkaa tuumasta toimeen, on hyvä miettiä, miten kiinnityksen haluaa toteuttaa.

”Haluaako naulanreiät piilottaa kokonaan tai haluaako niitä jopa korostaa käyttämällä mustakantaisia nauloja niin että ne erottuvat vaalean puun rinnalla ja tuovatkin siihen sisustuksellisen näkökulman.”

Myös valoilla saa luotua erilaisia efektejä.

”Valonauhan on hyvä olla kahdeksan senttiä irti rimoituksesta, koska jos se on liian lähellä, se ei anna riittävää valotehoa”, Hautala vinkkaa.

Puu säilyy kauniin vaaleana, jos sen käsittelee esimerkiksi vahalla. Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen

Puurimojen käsittelyssä Hautala suosii vahaa.

”Öljykäsittelynkin voi tehdä, mutta vaha on siitä hyvä, että se on huoltovapaa ja sävyttämättömänä se muuttaa puun luonnollista sävyä hyvin vähän.”

Jokin käsittely on hyvä laittaa, jos haluaa, että puu säilyy vaaleana kauniin puunsävyisenä.

Rimoitusratkaisun paikkaa kannattaa miettiä tarkkaan, että se on käytännön kannalta järkevä.

”Ehkä keittiön taustaseinäksi en sitä puhtaanapidon kannalta laittaisi”, Hautala sanoo.

Jyväskyläläinen perhe rakensi rimoitukset uuteen kotiinsa sisustussuunnittelija Maru Hautalan suunnitelmien mukaan. Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen

Näin teet itse rimaseinän

Tarvikkeet:

■ puurimaa

■ tukipuut (esim. vanerilevystä)

■ naulapyssy

■ nauloja

■ vatupassi

■ puuvaha

1. Suunnittele rimaseinän paikka ja toteutus tarkasti. Ideoita voi hakea muun muassa Pinterestistä. Valitse puulaji ja mieti mitoitus.

2. Rimaseinä kannattaa koota lattialla. Rimojen välien tiheyttä on helppo mittailla lattialla pienemmissä osissa.

3. Jos haluat, että puu säilyy vaaleana, rimat on hyvä käsitellä esimerkiksi puuvahalla.

4. Mieti naulan paikat. Kontrastia voi luoda valitsemalla mustat naulat vaalean puun rinnalle. Jos naulan reikiä ei halua näkyviin, rimoitukset voi kiinnittää tukipuihin rimaseinän taustapuolelta.

5. Puun elämisen vuoksi rimoitus tulee tukea tarpeeksi tiheästi. Hyvä nyrkkisääntö on laittaa tukipuu 60 senttimetrin välein.

6. Kun rimaseinä on valmis, nosta se seinälle ja kiinnitä kunnolla. Huomioi rimaseinän takana oleva materiaali ja hanki siihen pitävät kiinnikkeet.