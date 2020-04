Tahrat ikkunoissa muistuttavat askartelukerhon taidetta, ja uuniin kurkistaessa mieleen tulevat lähinnä muistot savusaunasta.

On aika kaivaa siivousvälineet komerosta ja alkaa kuurata. Mutta siivoaminen ei olekaan niin helppoa kuin äkkiseltään ajattelee. Ikkunoita pestessä lasiin jää raitoja, ja rätin jäljet kiemurtelevat pöydällä. Mitä teen väärin?

Siivouksen asiantuntijat eli Marttaliiton neuvonnan johtaja Teija Jerkku ja Tampereen ammattikorkeakoulun puhtaanapidon lehtori Leila Kakko kertovat vinkkinsä.

Pöly

Pienen pieniä pölyhiukkasia irtoaa muun muassa tekstiileistä, ihmisistä ja eläimistä. Lisäksi niitä tulee ulkoa.

Pöly on kiusallista, koska sitä ei voi kokonaan estää ja se aiheuttaa osalle ärsytysoireita. Jos nenä on siis tukossa, on järkevää miettiä, pitäisikö siivousta tehostaa. Syynä ei välttämättä ole tarttuva tauti.

”Nyt kun moni on paljon kotona, pölyä, likaa ja tahroja kertyy vielä tavallista enemmän”, Jerkku sanoo.

Paras siivousväline pölyn pyyhkimiseen on nihkeä mikrokuituliina.

Pölyn kertymistä pystyy hieman hidastamaan sisustusratkaisuilla: esimerkiksi suosimalla sileäpintaisia, lyhytnukkaisia ja tiiviisti kudottuja tekstiilejä, välttämällä avohyllyjä ja karsimalla pieniä koriste-esineitä.

”Ammattilaiset käyttävät pölyhuiskia, joissa on strutsinsulkia. Niiden toiminta perustuu höyhenien muodostamaan staattiseen sähköön. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi tauluissa, kasveissa ja kirjoissa”, Kakko kertoo.

Imurissa taas unohtuu helposti pölypussin ja poistoilmasuodattimen vaihto tarpeeksi usein, jolloin laitteen teho heikkenee.

Ikkunat ja peilit

Tärkeintä siivotessa on, että siivousvälineet ovat puhtaita. Tämä pätee ikkunoiden ja peilien lisäksi kaikkiin muihinkin pintoihin.

”Vain puhtaalla tulee puhdasta”, Kakko sanoo.

Molemmat asiantuntijoista pesevät omat ikkunansa yksinkertaisella kotitekoisella seoksella, jossa on vettä ja vain muutama tippa käsiastianpesuainetta.

”Vedän lastalla rauhallisesti ja yhdensuuntaisesti. Jokaisen vedon jälkeen lastan kumiosa täytyy muistaa kuivata. Lisäksi ikkunan on oltava riittävän kostea. Muuten siihen jää helpommin jälkiä”, Jerkku sanoo.

Rautakaupasta saa myös ikkunanpesuun tarkoitettuja pesureita.

”Ne saattavat innostaa isäntää ja lapsia. Yleensähän siivous tahtoo olla naisten homma”, Kakko sanoo.

Tärkeintä on, että ikkunat ovat pesun jälkeen vähän puhtaammat.

Ikkunanpesu on taitolaji, jossa on erilaisia tyylejä. Osa käyttää esimerkiksi kuivaamiseen sanomalehteä. Niin teki myös Jerkun vanha sukulaistäti.

”Se toimii mutta on työlästä, jos ikkunoita on paljon. Pitää myös olla varovainen, ettei painomuste leviä ikkunapuitteisiin eikä seiniin.”

Jerkun mielestä ikkunanpesua ei tarvitse ottaa liian vakavasti. Se ei ole kilpailu.

”Edustan armollisempaa koulukuntaa: tärkeintä on, että ikkunat ovat pesun jälkeen vähän puhtaammat, vaikka raitoja jäisikin.”

Kosketuspinnat

Erityisen huolellisesti on syytä puhdistaa kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, kaapin ovet, valokatkaisimet, hanat, vessanpönton painikkeet, kaukosäätimet, kännykät ja tietokoneen näppäimistöt.

Siivotessa kannattaa miettiä, mihin itse koskee eniten.

”Hirmu usein unohtuvat tuolien selkänojat ja istuimien alaosat. Aina kun siirrämme tuolia, kosketamme tuolin ylä- tai alaosaa. Siivotessa kannattaa miettiä, mihin itse koskee eniten”, Kakko sanoo.

Pintojen puhdistamiseen riittää heikosti emäksinen yleispuhdistusaine.

”Jos haluaa tehostaa siivousta erityisesti vessassa ja kylpyhuoneessa, voi tässä tilanteessa käyttää desinfioivaa puhdistusainetta, kunhan ei ota sitä tavaksi. Näiden aineiden jatkuva käyttö ei ole hyväksi terveydelle eikä ympäristölle”, Jerkku sanoo.

Myöskään käsidesiä ei pidä lotrata pinnoille.

”Niissä oleva käsiä hoitava aine voi kerrostua pinnoille ja olla alusta uudelle bakteerikasvulle”, Kakko sanoo.

Uuni ja liesi

Uunin puhdistuksessa pääsee helpoimmalla, kun pyyhkii tahrat käsiastianpesuaineessa kostutetulla siivousliinalla ja kerää pohjalle tippuneet ruoantähteet pois heti uunin jäähdyttyä.

Jos on ollut laiska eikä uunia ole puhdistanut pitkään aikaan, asiantuntijat suosittelevat kokeilemaan nestemäistä mäntysuopaa. Kaupasta saatavat uuninpuhdistusaineet ovat tehokkaita mutta kuormittavat ympäristöä.

Mäntysuopaa levitetään uuniin esimerkiksi astianpesuharjalla. Sen jälkeen uuni kuumennetaan 50 asteeseen, kunnes pesuaine alkaa kuplia. Kun uuni on jäätynyt, lika harjataan ja vaahto pyyhitään pois.

Pinttyneen lian saa pois esimerkiksi savisaippualla.

Jerkku viimeistelee puhdistuksen ruokasoodasta, suolasta ja lämpimästä vedestä tehtävällä tahnalla, joka pyyhitään pehmeällä sienellä. Kakko sanoo, että likaisen uunin puhdistuksen voi joutua uusimaan parikin kertaa.

Liedeltä pinttyneen lian saa pois esimerkiksi savisaippualla tai erityisesti keraamiselle liedelle tarkoitetulla metallisella kaapimella. Jos pesuainetta ruiskuttaa, on odotettava, että liesi viilenee.

Jääkaappi ja pakastin

Jääkaappiin kertyy helposti ruokaa yli tarpeen, mikä houkuttelee karvaista ja vihertävää mikrobikasvustoa tekemään pesän kaapin pinnoille. Liat lähtevät käsiastianpesuaineella, jota ei tarvitse erikseen huuhdella.

”Jotta ruokahävikkiä ei tulisi, kannattaa kerran viikossa tsekata, mitä jääkaapissa on. Samalla voi pyyhkiä tahroja, joita tulee tölkeistä ja purkeista”, Jerkku sanoo.

Kakon mukaan tärkeä osa jääkaapin huoltoa on kaapin sisällä olevan takaseinän tarkastus. Siellä on pieni reikä, joka saattaa tukkeutua töhnästä. Jos näin käy, jääkaapissa tiivistyvä vesi ei pääse poistumaan eikä haihtumaan vaan kertyy jääkaapin alaosaan.

Pakastin on hyvä sulattaa ainakin kerran vuodessa. Sulatus tulisi tehdä ennen kuin pakastimesta ehtii tulla jääluola, sillä paksu jääkerros lisää energiankulutusta.

Samalla voi vetää koko kylmälaitteen pois paikoiltaan ja imuroida pölyt takaosasta.

Liinavaatteet

Vuodevaatteet ja pyyhkeet pitäisi pestä vähintään kerran viikossa ja mieluiten ainakin 60 asteessa, jos kotona on allergisia tai sairaita.

”Normaalioloissa lakanoiden ja tyynyliinojen vaihtoväli voi olla pidempi”, Jerkku sanoo.

”Puuvillalakanat ja froteepyyhkeet kestävät 90 asteen pesunkin.”

Pesuväliin vaikuttaa esimerkiksi se, paljonko ihminen hikoilee. Pestessä on noudatettava kunkin tekstiilin pesuohjetta, sillä kaikki tekstiilit eivät kestä kovin kuumaa pesua.

”Puuvillalakanat ja froteepyyhkeet kestävät 90 asteen pesunkin”, Kakko sanoo.

Tautikausina käsipyyhkeet olisi hyvä vaihtaa päivittäin. Jokaisella perheenjäsenellä tulisi myös olla oma käsipyyhe.

Helsingin yliopiston virologian professori Kalle Saksela sanoo, että pyykit voi kuivata ulkona koronaviruksesta huolimatta, vaikka yskimisen tuottamat pisarat voivat pysyä melko pitkään infektiokykyisinä myös pyykkinarulla roikkuvissa tekstiileissä.

”Pidän riskiä saada tartunta tätä kautta kuitenkin käytännössä merkityksettömänä”, hän sanoo.

”Eri asia on, jos pyykkinarua käyttävät useat taloudet ja naapurinkin pyykkejä käsitellään räkäisin käsin, niitä vasten oikein tosissaan yskitään tai jos pyykkejä yhdessä kylki kyljessä ripustellaan turvaväleistä piittaamatta.”