Yhteisistä tiloista on upeat maisemat. Näkymä Majakan 17.kerroksesta. Kuva: Outi Pyhäranta / HS

Lomautettu puoliso pelaa sohvalla videopelejä, lapset ovat räjäyttäneet legolaatikon sisällön pitkin poikin asuntoa. Tee tässä nyt töitä.

Helsingin Kalasatamassa sijaitsevassa tornitalo Majakassa tähän monia vaivaavaan ongelmaan on keksitty ratkaisu: taloyhtiössä on lukuisia yhteisiä tiloja, jotka hallitus on päättänyt muuttaa etätyöskentelyä varten.

Lue lisää: Helsingin Kalasatamaan valmistui loppuvuodesta Suomen ensimmäinen pilvenpiirtäjä. Millaista tornitalossa on asua?

Asukkaat voivat varata maksutta muun muassa suljettujen saunaosastojen vilvoittelutiloja, kokoushuoneita tai klubitilan yhden tai kahden hengen etäkonttoreiksi neljän tunnin työvuoroihin.

Varaus tehdään sähköisesti asukasportaalin kautta.

”Halusimme vähentää liikennettä talon ulkopuolelle ja tarjota yhteistiloja etätyökäyttöön talouksille, joissa voi olla hankala tehdä töitä, kun puoliso ja lapset ovat kotona”, kertoo taloyhtiön hallituksen jäsen Henry Ahlavuo.

Markkinointipäällikkönä työskentelevä Henry Ahlavuo tarvitsi rauhallista työtilaa kokouksia varten. Kuva: Henry Ahlavuo

Etäkonttorit on tarkoitettu vain talon asukkaille. Niihin ei voi tuoda asiakkaita tai muita talon ulkopuolisia, ennen kuin koronaviruksesta päästään eroon.

Ahlavuon mukaan kysyntä on ollut suurta varsinkin isommissa tiloissa.

”Tällä viikolla on joka päivä useampi varaus, ja pääsiäisenäkin oli ihmisiä tekemässä töitä.”

Markkinointipäällikkönä työskentelevä Ahlavuo kertoo hyödyntäneensä talon tarjoamaa etäkonttoria itsekin. Kotona on vaimo ja tytär.

”Minulla on paljon etäkokouksia. Lisäksi tarvitsen työrauhaa lukemiseen ja kirjoittamiseen”, hän sanoo.

Tiloissa on sekä toimisto- että löhöilytuoleja, pöytiä ja osassa myös näyttöjä – sekä upeat näkymät: jotkin varattavista tiloista ovat 33. kerroksessa.

Työmatkan lisäksi asukkailla on lyhyt matka vessaan, joita on tilojen yhteydessä.

Ahlavuon mukaan käsidesi sisältyy varauksiin, joten omaa pulloa ei tarvitse tuoda mukana.

Vastapainoa työlle tuo kuntoilu. Taloyhtiön kuntosalia saa käyttää kerrallaan enintään kaksi ihmistä.

”Pidensimme salin aukioloa ympärivuorokautiseen käyttöön. Salillakin on desinfiointivälineet laitteiden ja käsien puhdistukseen.”

Lisäksi taloyhtiö on tehostanut yhteisten tilojen siivousta koronaviruksen takia. Siivoojat käyvät tilat läpi päivittäin.