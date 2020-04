Kun koronapandemia iski Suomeen ja rajat laitettiin kiinni, espoolaisen Katja Meriläisen Airbnb-bisnes tyrehtyi lähes kokonaan. Vain Espoon mökkiin on ollut suorastaan tunkua. Erona on se, että nyt sitä käyttävät turistien sijaan suomalaiset.

”Ihmiset ovat innostuneet lähimatkailusta, mikä on positiivista”, Meriläinen sanoo.

Katja Meriläisen Airbnb-toiminnasta kerrottiin HS:ssä joulukuussa 2019. Hän pyörittää kuuden asunnon Airbnb-bisnestä ja lisäksi hänellä on yksitoista pitkäaikaisvuokralaista.

Airbnb:n varauskalenteri alkoi tyhjentyä vuoden alkupuolella ensin aasialaisten matkailijoiden osalta.

”Siinä vaiheessa, kun Euroopassa ja Suomessa havahduttiin siihen, että rajat menevät kiinni, alkoi muutamassa päivässä tulla todella paljon peruutuksia.”

Aluksi näytti pahalta. Meriläinen oli kuitenkin helpottunut siitä, että sijoitustoiminta oli hajautettu pitkäaikaisvuokralaisiin. Sitten kuukauden sisällä viisi irtisanoutui.

"Siinä kohtaa en tiennyt löytyykö uusia vuokralaisia kuinka helposti. Nyt näyttäisi siltä, ettei yhtään tyhjää kuukautta tule."

Airbnb-asunnoista taas vain yksi on enää täysin tyhjillään. Yksi on remontissa ja yhdessä Meriläinen asuu poikaystävänsä kanssa.

Kahdessa asunnoista on pidempiaikaiset vuokralaiset. Toisessa on liikematkalainen, joka ei tilanteen vuoksi ole päässyt lentämään kotiin.

"Toki pitkäaikaisvuokrauksessa tuotto ei ole niin hyvä mitä Airbnb-majoittamisessa, mutta taas työllistää vähemmän."

Meriläinen ei ole havainnut suurempaa paniikkia Airbnb-majoittajien keskuudessa. Moni tuntuu laittaneet asuntoja pitkäaikaisvuokralle. Meriläistä itseään arveluttaa yksi asia: tuleva kesä.

"Sijoitusstrategiani perustuu vuokratuoton maksimointiin ja kesä on tosi hyvä matkailusesonki. Asuntoja ei viitsisi vuokrata pidemmäksi aikaa, jos kysyntä elpyy, vaikka tietenkään ei pidä vuokrata ennen kuin se on turvallista."

”Airbnb-asuntoja on nyt tarjolla edullisesti.”

Riskeihin Meriläinen on varautunut puskurirahalla, joka antaa mielenrauhaa, vaikka tilanne pitkittyisikin.

”Tilanne on siltä kannalta turvallinen, että hyväkuntoinen asunto hyvällä paikalla Helsingissä ei jää minkäänlaisessa tilanteessa todennäköisesti tyhjilleen.”

Lähimatkailijoiden tai väliaikaista asuntoa tarvitsevien kannalta tilanne on suotuisa.

”Airbnb-asuntoja on nyt tarjolla edullisesti, Helsingin vuokratasolla jopa pilkkahintaan.”

Jenny Nyman nauttii remontin suunnittelusta, toteuttamisesta ja asunnon myymisestä. Kuva: Rio Gandara / HS

Helmikuussa 2020 HS:ssä kerrottiin asuntosijoittaja Jenny Nymanista, joka ostaa, remontoi ja myy asuntoja. Asuntojen flippaamisessa tavoitteena on remontoimisen jälkeen myydä asunto nopeasti.

Nyman kertoo, että omaan toimintaansa suoraa vaikutusta kriisillä ei ole ollut, sillä pääsääntöisesti hän omistaa yhden asunnon kerrallaan.

”Minulla ei myöskään ole bullet-lainoja, joita pitäisi maksaa takaisin lyhyen ajan sisällä.”

Uusien ostojen suhteen hän on kuitenkin odottavalla kannalla, sillä on epävarmaa, lähtevätkö asuntojen hinnat laskemaan.

”Tällä hetkellä hinnat ovat niin korkealla, että voitto ei ole kovin iso ja jos hinnat vähänkin laskevat, voitto on vielä pienempi, todennäköisesti olematon.”

Nymanin näkemyksen mukaan asuntokauppa on hiljentynyt rajoitusten takia, mutta hinnoissa hän ei varsinaisesti näe muutosta – vielä. Jos tilanne pitkittyy, kysyntä luultavasti vähenee entisestään.

"Luonnollisesti silloin kilpailu ostajien välillä pienenee, mikä vaikuttaa hintaan negatiivisesti."

”Seuraan tilannetta enkä tee liikkeitä, en ostojen enkä myynnin suhteen.”

Flippaaminen strategiana on ollut Nymanille tietoinen valinta myös riskien kannalta. Hän ymmärsi, ettei voi puskurirahaston puutteessa lähteä rakentamaan monen asunnon sijoitussalkkua.

Hän toivoo, että ne sijoittajat, joilla on paljon asuntoja ja velkaa, ovat ymmärtäneet riskit ja varanneet tarpeeksi puskuria, jottei edessä ole pakkomyynti.

Maria Friström remontoi pommikuntoisia asuntoja persoonallisiksi vuokrakodeiksi. Kuva: Rio Gandara / HS

Asuntosijoittaja Maria Friström omistaa kymmenen sijoitusasuntoa, jotka ovat pitkäaikaisvuokralla.

Ainakaan toistaiseksi koronapandemia ei ole tuonut vuokralaisten irtisanomisia tai maksujen viivästymisiä, mutta sellaisia tilanteita varten hän on varautunut.

”Huonoista tilanteista tulee myös uusia mahdollisuuksia.”

”Huonoista tilanteista tulee myös uusia mahdollisuuksia. Asuntosijoittajana näen, että nyt olisi mahdollisuus auttaa muita, vaikka joustamalla maksuissa kykyjensä mukaan, esimerkiksi vuokran osamaksusuunnitelmalla.”

Asuntosijoittamisen riskeihin Friström on varautunut tarkalla riskienhallintasuunnitelmalla. Hän pitää esimerkiksi 2–3 prosenttia jokaisen asunnon arvosta käteisenä.

”Oman talouden tulee olla kunnossa. Jos ei pysty pitämään puskuria, silloin ei ole tarpeeksi vakaa taloudellinen tilanne ostaa sijoitusasuntoja”.

”Haen lisää lainaa."

Hänelle itselleen on tärkeää, että jokainen asunto on kassavirtapositiivinen. Korkojen mahdollisen nousun osalta hän on pienentänyt riskiä sillä, että osa kohteista on kiinteällä korolla.

Nyt Friströmillä on listalla pankkien tapaaminen.

”Vastaan ehkä mitä järki sanoo, haen lisää lainaa."

Hän uskoo, että pian lainansaanti saattaa vaikeutua ja kallistua.

”Olen onnekas, sillä minulle suurin haaste nyt on, että yritykseni kasvu hidastuu.”

Pahimpana skenaariona Friström näkee sen, ettei riskiä ole hajauttanut tai luonut riskienhallintasuunnitelmaa.

”Jos esimerkiksi kaikki sijoituskohteet on Airbnb-asuntoja, pitää olla tarpeeksi puskuria, tai plan B, että bisnestä pystyy pyörittämään nyt.”