Koronavirus leviää tehokkaasti paikoissa, joissa on paljon ihmisiä lähekkäin. Tällaisia ovat esimerkiksi tiiviisti rakennetut kaupungit. Suomessa todettuja koronavirustartuntoja on eniten pääkaupunkiseudulla. Säikäyttääkö koronavirus kaupunkilaiset nyt niin, että siitä seuraa maallemuuton buumi?

Tähän ei usko muuttoliiketutkija Timo Aro eikä kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara.

Koronaviruskriisin vaikutuksia muuttoliikkeeseen on Aron mukaan vaikea ennakoida, mutta ainakin edelliset isot kriisit ovat johtaneet päinvastaiseen: 1990-luvun lama kaupungistumiseen, jota vuosien 2008–2009 finanssikriisi voimisti entisestään.

Kehitystä selittää osaltaan se, että esimerkiksi kasvukeskuksien ja korkeakoulukaupunkien merkitys kasvoi 1990-luvun laman jälkeen.

”Niiden ympärille rakentui uudet kasvavat toimialat, ict-puoli [eli tietotekniikka]. Kotikuntalain muutos vuonna 1994 salli opiskelijoiden kirjautua opiskelupaikkakuntiensa asukkaiksi. Silloin purettiin viimeinen muuttoa rajoittava lainsäädännöllinen este”, Aro sanoo.

”Tämä johti erittäin voimakkaaseen korkeakoulukaupunkien ja niiden läheisyydessä olevien alueiden kasvuun.”

Finanssikriisi oli kaupungistumisen ja asuntomarkkinoiden kannalta merkittävä käännekohta toisella tapaa.

”Aiemmin lainaa oli helppo saada vaikka suureen omakotitaloon, mutta finanssikriisin jälkeen lainansaannista tuli nuorille ja nuorille aikuisille haastavampaa”, Aro sanoo.

Samalla erityisesti pienten kerrostaloasuntojen tuotanto lisääntyi vauhdilla isoissa kaupungeissa.

”Kun pankit kiristivät luotto- ja vakuusvaatimuksiaan, asunnon sijainnilla ja arvolla alkoi olla suurempi merkitys. Uudet asuntotuotannon aloitukset keskittyivät voimakkaasti alueille, joissa nähtiin parhaat kasvuolosuhteet.”

Aro veikkaa, että kuntien väliset pitkän välimatkan muutot vähenevät yhden tai kahden vuoden aikana, mutta maallemuuton ryntäys on hyvin epätodennäköistä: tavallisesti ihmiset muuttavat kaupunkialueille työn tai opiskelun perässä.

”Jos katsotaan koko Suomen lukuja muuttoliikkeen osalta, siinä tapahtuu varmaan selvää laskua siihen, mitä se on ollut 2010-luvulla. Ihmiset ovat vähän aikaa varovaisempia ja muuttopäätöksiä harkitaan aiempaa enemmän.”

Kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara uskoo kaupungistumisen jatkuvan. Kuva: Sami Kero / HS

Samansuuntaisia arvauksia esittää professori Vaattovaara. Hän uskoo kaupungistumisen jatkuvan ja vanhan kivikaupungin vetovoiman säilyvän entisellään.

”On monta syytä, miksi ihmiset ovat hakeutuneet kaupunkeihin. Täällä voidaan vaihtaa työpaikkoja, nauttia kansainvälisyydestä, moninaisuudesta, palveluista, huvituksista, mistä ikinä. Ei korona niitä syitä pois vie”, Vaattovaara sanoo.

Sen sijaan hän pitää haasteellisina muun muassa radan varteen rakennettuja kerrostalojen keskittymiä.

”Pääkaupunkiseudulla on paljon alueita, joissa saattaa olla asema ja yksittäinen kauppa tai kioski, muttei paljon muita kaupunkimaisuuden piirteitä.”

Vaattovaaran mielestä tällaisilla alueilla ei ole juuri muuta hyvää kuin sijainti.

”Sieltä pääsee junalla pois, mutta onko siellä jotain muuta. Lisäksi niihin on rakennettu yksiöitä ja kaksioita eli hyvin pientä asuntokantaa. Niiden haastajiksi saattavat tulla aiempien suhdanteiden tapaan laadukkaat pientaloympäristöt.”

Sinne tänne ripotellut ”kerrostalokasaumat”, professoria lainaten, voivat muuttua tulevaisuudessa kehitettäviksi alueiksi.

”Näin on käynyt myös kansainvälisesti. Britanniassa kuviteltiin, että kaikki haluavat asua kerrostaloissa. Niitä tehtiin joka paikkaan urbanismin hengessä, ja yhtäkkiä huomattiin, että britit haluavatkin pienet pihat.”

”Pientaloja ja viihtyisiä ympäristöjä varmasti etsitään.”

Vaattovaaran mukaan vastaavia toiveita on tullut ilmi suomalaisissa opinnäytetutkimuksissa: halu päästä pihalle omasta ovesta.

”Se on ihana ajatus muttei välttämättä tarkoita Nurmijärvi-ilmiötä ja hirveän kokoista tonttia. Kehyskunnat ovat vähän samanlaisia kuin kerrostalokasaumat. Pientaloja ja viihtyisiä ympäristöjä varmasti etsitään, mutta laatu edellä.”

Vaattovaaran mielestä ihminen on välillä unohdettu kaupungistumisen kiihkeässä kasvuvaiheessa. Hänestä ihmiset on nähty lähinnä ”mobiileina työtä tekevinä toimijoina”, ja kaikki muu on toissijaista.

”Sellaiset 15 neliön asunnot, joita on rakennettu parkkipaikalle – en minä niistä ilahtunut ole. Pienuuden ihannointi tulee haastetuksi. Mikä tahansa ei enää käy”, hän sanoo.