SPR:N Kontti-myymälään ei voi nyt viedä huonekaluja, sillä Kontti on koronaepidemian takia kiinni. Kuva: Mika Ranta / HS

Uusi sohva on hankittu, mutta vielä pitäisi päästä eroon vanhasta.

Mitä huonekaluille voi tehdä, jos ne eivät mene kaupaksi käytetyn tavaran verkkokaupoissa eikä kukaan huoli niitä edes ilmaiseksi Facebookin kierrätysryhmissä?

Koronaviruksen takia vaihtoehtoja on vähän, ja tilanne on hankala varsinkin autottomalle.

Käytettyä tavaraa voi tavallisesti lahjoittaa esimerkiksi Fida secondhand -ketjun, Kierrätyskeskuksen ja Suomen Punaisen Ristin Kontti-myymälöihin. Koronan takia suurin osa kierrätystavaraa kauppaavista putiikeista on kuitenkin pantu kiinni.

Kierrätyskeskus Kierrätyskeskus palvelee osassa myymälöistään, mutta huonekaluja ne eivät ota vastaan.

SPR:n Kontit pyrkivät avaamaan ovensa joskus kesäkuussa.

Fidan myymälät Helsingin Isolla Roobertinkadulla ja Puotinharjussa sekä Espoon Leppävaarassa ja Niittykummussa ovat ainoat paikat, jotka tällä hetkellä vastaanottavat huonekalulahjoituksia.

Samat toimijat noutavat kalusteita kotoa normaalioloissa maksutta, mutta tämäkin palvelu on koronaviruksen takia tauolla hamaan tulevaisuuteen. Yksi poikkeus on: Fidan noutopalvelu jatkuu pääkaupunkiseudulla 25. toukokuuta.

Kierrätyskeskuksen viestintäjohtaja Seija Vennervirta perustelee tilannetta tilanpuutteella.

”Huonekalut ovat hankalia tuotteita varastoida.”

Noudon hintaan vaikuttaa tavaroiden koko ja määrä.

Niin ikään katkolla on Helsingin seudun ympäristöpalveluiden HSY:n maksullinen Nouto-Sortti-palvelu.

HSY:llä noudon hintaan vaikuttaa tavaroiden koko ja määrä. 1–3 esinettä maksaa 60 euroa, 4–6 esinettä 90 euroa ja 7–9 esinettä 120 euroa. Isot esineet lasketaan useaksi esineeksi.

Tämä on hyvä muistaa, kun ostaa uusia huonekaluja: hintalappuun on muistettava lisätä kierrätyksen hinta, joka saattaa olla jopa yli sata euroa.

Myös ympäristöpalveluita tarjoava Lassila & Tikanoja noutaa huonekaluja maksua vastaan. Se toimii koronaviruksesta huolimatta. Yrityksen Helppo nouto -palvelu on saatavilla pääkaupunkiseudun lisäksi Jyväskylässä, Oulussa, Tampereella ja Turussa.

Noudon hintaa mainostetaan halvimmillaan 59 eurolla. Heinäkuulle asti ulottuvasta varauskalenterista tähän hintaan löytyy vain muutama aika. Hinta muuttuu kysynnän mukaan, ja sillä katetaan muun muassa kuljetuskustannukset ja kierrätys- tai jätteenkäsittelymaksu.

Lassila & Tikanoja toimittaa käyttökelpoiset huonekalut ensisijaisesti uusiokäyttöön esimerkiksi Kierrätyskeskukseen. Elinkaarensa päähän tulleet huonekalut se kierrättää raaka-aineeksi tai energiaksi.

Pääkaupunkiseudulla kodin tavaroita vastaanottavat yhä HSY:n pyörittämät Sortti-asemat. Sen käyttö tosin edellyttää autoa, ja kassan kautta on lähdettävä pois.

Hinta määräytyy huonekalun materiaalin ja tilavuuden perusteella. Esimerkiksi sohvat ja runkopatjasängyt lajitellaan palavaan sekajätteeseen, joka maksaa 25 euroa kuutiolta. 80 senttiä leveälle runkopatjasängylle kertyy hintaa 10 euroa ja kolmen istuttavalle sohvalle 20 euroa.

Puiset pöydät, tuolit ja kirjahyllyt lajitellaan pinnoitettuun puuhun. Puujätteen hinta on 10 euroa kuutiolta tai kaksi euroa 200 litraa kohden. Esimerkiksi pienehkön puisen ruokapöydän jättäminen maksaa nelisen euroa ja ruokapöydäntuolin pari euroa.

Koronaviruksen takia HSY on rajoittanut Sortti-asemien kävijämääriä.

”Toivomme, että asukkaat säilyttäisivät mahdollisuuksien mukaan jätteitään kotona siihen saakka, kunnes poikkeusaika on ohi”, sanoo HSY:n vastaava tiedottaja Tarja Methuen.

”Jos niistä on päästävä eroon nyt, kannattaa varautua jonoihin. Ruuhkaisinta on maanantaisin ja perjantaisin, joten kannattaa vältellä ainakin näitä ajankohtia. Keskellä viikkoa ja aamuisin asemilla on yleensä väljempää.”

Pelkkä hyvä kunto ei silti takaa, että lahjoitus otettaisiin vastaan.

Mikä tahansa tavara kierrätystavaran myyjille ei kelpaa. Tavaroissa pitää olla vielä elinkaarta jäljellä.

”Huonekalujen hävittäminen on kallista, ja huonokuntoiset huonekalut aiheuttavat meille lisäkustannuksia. Esimerkiksi kotieläinten kynsimät tuotteet eivät löydä kotia kauttamme”, sanoo Kierrätyskeskuksen Seija Vennervirta.

Fida secondhandin ketjujohtaja Janne Jokisalon mukaan pelkkä hyvä kunto ei silti takaa, että lahjoitus otettaisiin vastaan.

”Huonekalu saattaa olla ensiluokkaisessa kunnossa, mutta sen tyyli ei vastaa sitä, mitä asiakkaat meiltä ostavat.”

Lahjoitusta tarkastellaan aina tapauskohtaisesti ja poikkeuksiakin tehdään.

”Huonekalulla, joka on suhteellisen heikossakin kunnossa, voi olla tyylillisesti vielä myyntiarvoa. Tämänkaltaisia huonekaluja voivat olla esimerkiksi antiikki-, retro- ja designhuonekalut”, Jokisalo sanoo.

1950–60-luvun puiset huonekalut ovat kuumaa tavaraa.

Kysytyimpiä ovat hyväkuntoiset sohvat, nojatuolit, ruokapöydät, lipastot ja pienet pöydät. Cd-telineitä ja tv-tasoja kierrätysmarkkinoilla pyörii liikaa, eivätkä suuret lastulevykirjahyllyt kiinnosta.

SPR:n Kontin myymälätoimintojen johtaja Leevi Heimonen sanoo, että vanhat 1950–60-luvun puiset huonekalut ovat kuumaa tavaraa, ja niitä voidaan myös entisöidä.

”Hieman heikompikuntoisillekin on näissä kysyntää.”