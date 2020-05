Kiinteistönvälitysalan startup Blok on alkanut houkutella asunnonostajia kauppoihin tarkastamatta asuntoa. Houkuttimena yritys tarjoaa Blok Turva -nimistä tuotetta.

Käytännössä yritys korvaa korjauksia tuhanteen euroon asti, jos asunnosta löytyy vikaa kaupanteon jälkeen. Lain mukaan ostajalla ei ole oikeutta valittaa virheestä, jonka olisi voinut huomata asuntoon paikan päällä tutustuessa.

Blok on perinteisen välityspalvelun haastaja, jonka toimintaan viranomaiset ovat puuttuneet. Etelä-Suomen aluehallintovirasto moitti Blokia vuonna 2018 siitä, etteivät yrityksen välittäjät tutustu myytäviin asuntoihin käymällä kohteissa.

Huomautuksen jälkeen Blok tiedotti muuttavansa toimintatapaansa.

Nyt Blok ”rohkaisee” verkkosivuillaan asunnon etsijöitä tutustumaan myynnissä oleviin kohteisiin ensisijaisesti virtuaaliesittelyn avulla ja kertoo, että Blok Turvalla ”asunnon voi ostaa käymättä paikan päällä”.

Blokin mukaan lähes 75 prosenttia sen kautta tehdyistä asuntokaupoista toteutetaan täysin digitaalisesti.

KVKL:n toimitusjohtaja Maria-Elena Ehrnrooth sanoo, että kohteessa käyminen on vaivansa väärti. ”Suurimmalle osalle kyse on kodista eikä sijoituskohteesta”, hän sanoo. Kuva: Jukka Gröndahl / HS

Kiinteistönvälitysalan keskusliitto KVKL:n suosittelee käymään myytävässä kohteessa ennen sitovan tarjouksen jättämistä.

”Juristimme laki- ja lausuntovaliokunnassa näkevät tässä [Blok Turvassa] riitautuksen riskin, ei ainoastaan ostajan vaan myös myyjän ja välitysliikkeen kannalta”, sanoo KVKL:n toimitusjohtaja Maria-Elena Ehrnrooth.

Hän muistuttaa, että asuntokauppa on suurelle osalle ihmisistä elämän suurin hankinta, minkä takia kauppoja tehdessä ei pidä hötkyillä. Virtuaalisilla näytöillä ei ole mahdollista havaita kaikkia vaurioita, jotka paikan päällä käydessä näkisi.

”Ei ole takeita siitä, että esimerkiksi jotain paritalon sokkelia kuvattaisiin riittävän läheltä. Keskusliiton yksi keskeisin tarkoitus ja tavoite on varmistaa turvallinen asuntokauppa. Se tarkoittaa riidattomuutta.”

Ehrnrooth sanoo, että kaikenlainen innovointi on sinänsä hyväksi alalle ja virtuaalinäytöt ovat asuntojen ennakkokarsinnan kannalta mainioita.

”Tonnilla korjataan lähinnä kauneusvirheitä. Siitä saattaa myös tulla käsitys, että myyjä vapautetaan kaikesta vastuusta. Alamme on ollut vanhakantainen monella tapaa, mutta kaikkia mutkia ei kannata oikoa. Kuluttajansuojasta on kuitenkin viime kädessä kysymys.”

Ehrnroothin uskoo, että kohteessa käynti on vaivansa väärti.

”Useimmat haluavat katsastaa, missä seuraavat vuodet tulee asumaan. Suurimmalle osalle kyse on kodista eikä sijoitustuotteesta.”

Miksi Blok kannustaa ostamaan asunnon näkemättä, kun asuntokauppalaki ja alan keskusliitto kehottavat nimenomaan tarkastamaan asunnon ennen kaupantekoa?

”Emme kannusta ostamaan asuntoa näkemättä, mutta jos ostaja ei halua käydä paikan päälle, tarjoamme lisäturvaa, jota muut eivät tarjoa”, sanoo Blokin toimitusjohtaja Rudi Skogman.

Hänen mukaansa Blok Turvalla on haluttu mahdollistaa asuntokaupat esimerkiksi riskiryhmiin kuuluville koronaviruskriisin aikana ja Blokin edustaja käy kohteessa joka tapauksessa.

”Teemme asunnossa sadan kohdan katselmuksen, jossa käydään läpi kaikki kohdat, jotka ostajat kävisivät paikan päällä läpi. Nämä asiat ovat yleensä selkeitä, esimerkiksi lattiassa on jokin jälki tai seinässä isompi reikä”, Skogman sanoo.

Tonnilla ei pitkälle pötkitä, jos asunnosta paljastuu jotain laajempaa remontoitavaa. Miksi tuhat euroa?

”Isommat virheet ja viat, joita paljastuu, menevät taloyhtiön tai myyjän vastuualueelle. Myyjän vastuualuetta on yleensä, jos myyjä on itse tehnyt jotain sähkö- tai putkivetoja eikä ole ilmoittanut taloyhtiölle. Ostajan ei tarvitse löytää piileviä vikoja”, Skogman sanoo.

Ostaisitko itse satojatuhansia euroja maksavan asunnon näkemättä sitä?

”No, sanotaan, että jos asunnosta on teetetty 3d[-esittely] ja minulla taloyhtiön paperit, itse ei tarvitsisi nähdä asuntoa. Riippuu tietysti, millainen asunto on. Jos asunto on asuttavassa kunnossa tai täydellisen remontin tarpeessa, ne ovat eri asioita.”

Korvaatteko sitä, jos ostaja havaitsee asunnossa kaupanteon jälkeen esimerkiksi tunkkaista hajua tai ikkunasta näkyy vaikka tupruttava tehdas?

”Näkymät näkyvät hyvin 3d-esittelystä. Tunkkaisuus, hajut ja muut ovat varsin subjektiivisia asioita. Jos ne ovat itselle kynnyskysymys, kannattaa käydä paikan päällä tutustumassa. Siihen me aina kannustamme.”