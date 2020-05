Sisustaminen

Kolme vuotta sitten jyväskyläläinen Iikka Hackman sai idean maalata uuden kotinsa olohuoneen seinän. Hänellä ei ollut lopputuloksesta muuta visiota, kuin että seinään tulisi harmaan eri sävyjä päällekkäin maalattuna.

Ystävä totesi seinämaalauksen nähtyään, että niitä kannattaisi tehdä muuallekin.

Alkuun Hackman maalasi tuttujen seinille. Sittemmin hän on päässyt toteuttamaan maalauksia yksityiskotien lisäksi julkisiin tiloihin elokuvateattereista kampaamoihin ja ravintoloihin.

Syntyi yritys, Huonosti maalatut seinät. Niin Hackman kuvaili seinämaalauksiaan ystävälle, joka kysyi millaisia ne oikein ovat – huonosti maalattua seinäpintaa.

Hackmanin maalaamissa seinissä eri sävyt risteilevät päällekkäin ja ristikkäin ja jokaisessa teoksessa on jokin katseenvangitsija. Ne myös sisältävät erilaisia kuvaelementtejä ja tekstejä.

”Itse pidän maalauksiani jonkinlaisina mindmappeina, joissa on sekalaisesti toisiinsa liittyviä asioita, jotka äkkiä katsomalla vaikuttavat ehkä olevan kaukana toisistaan”, Hackman kuvailee.

Samaa sirpalemaista tyyliä hän on käyttänyt aiemmin tussitöissä, joita hän on tehnyt harrastusmielessä. Hän on myös maalannut jonkin verran akryyleilla, mutta varsinaista taiteen alan koulutusta hänellä ei ole.

Enemmän hyötyä hän ajattelee olevan kirjoitustaustastaan.

”Toimittajan taustani on varmaankin ollut hyödyksi, sillä asiakastöiden ideoiden syntyminen perustuu paljon asiakkaiden haastattelemiseen.”

Maalausten kerroksellisuus syntyy käyttämällä eri sävyjä. Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen

Rakkaus sanoja ja kirjoittamista kohtaan myös näkyy maalauksissa. Ne kertovat tarinoita.

Hackman pohtii, että hänen maalauksissaan on jotain samaa kuin tatuoinneissa – ulkopuoliselle katsojalle se ei välttämättä kerro mitään, mutta sen takana on tarina, joka on omistajalleen tärkeä.

Hackmanin työvälineet ovat tela, pensselit, paperi, kynä, paperiveitsi ja maalarinteippi.

”Maalaan ihan normaaleilla sisustusseinämaaleilla, ja tekstuuri tulee käyttämällä erilaisia teloja erilaisella maalimäärällä ja paineella. Yksityiskohdat teen sabluunoilla.”

Seinämaalaukset sopivat kaikenlaisiin tiloihin, mutta metrin päästä katsottuna Hackmanin maalaukset eivät ole parhaimmillaan – ne vaativat jonkin verran tilaa ympärilleen.

”Se ei kuitenkaan tarkoita satoja neliöitä. Esimerkiksi oman 50 neliön kaksiomme olohuoneessa on kymmenen neliömetrin kokoinen maalaus, mikä mielestämme sopii sinne oikein hyvin”, Hackman kertoo.

Hackman ei ole huomannut, että kukaan muu Suomessa tekisi täysin vastaavaa, vaikka tilaustaiteen tekijöitä toki on.

Hackman maalasi viime vuonna Satu Jakosuon ja Joona Savosen olohuoneeseen sabluunatekniikalla seinämaalauksen. Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen

Sabluunamaalaus ja hänen tyylinsä kumartavat syvään katutaiteelle ja pop-taiteelle, jossa yhdistellään paljon logoja, tekstejä kuvia. Hackman pohtii, että se, mitä hän tekee eri tavalla, pohjautuu henkilökohtaisten tarinoiden kertomiseen.

”Myös seinämaalausten tuotteistaminen erottaa minut kuvataiteilijoista, joilta monilta varmasti saisi maalauksen kysymällä tilattua.”

Seinämaalauksen tai tehosteseinän tekemistä voi kokeilla kuka tahansa itse. Hackman myös antaa mielellään vinkkejä.

”Jos jotain yksinkertaista haluaa, hyvä lähtökohta on valita itselle mieleiset, lähellä toisinaan olevat värisävyt, ja vedellä telalla sävyjä vuorotellen päällekkäin.”

Kun maali on kuivunut, joitakin kohtia voi peittää vaikka teippaamalla paperiarkin seinään ja maalaamalla yli.

”Siitä jää kivaa kerroksellista pintaa vaikkei tekisi kuvia. Rajujakin värejä voi käyttää ja maalata päälle, jolloin ne jäävät läpikuultaviksi”, Hackman vinkkaa.

Sabluunoita taas voi toteuttaa piirtämällä ja leikkaamalla vapaalla kädellä. Videotykin avulla mikä tahansa kuva on helppo heijastaa paperille ja piirtää.

”Se ei ole vaikeaa, mutta vaatii jonkun verran aikaa ja kärsivällisyyttä.”

Ideat seinämaalauksiin syntyvät asiakkaiden ajatusten ja toiveiden pohjalta. Keskusteluista Hackman kerää palasia, joiden ympärille idea lähtee kehittymään.

Usein kotien seinälle tulevat tarinat liittyvät harrastuksiin tai matkustamiseen. Joskus taustalla voi olla henkilökohtainen, traaginenkin tarina.

Time Hostelin käytävällä oleva maalaus kertoo Iikka Hackmanin edesmenneen ystävän tarinaa. Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen

Isoin toimeksianto on ollut Time Hostel & Apartments Jyväskylässä, jonne Hackman sai vapaat kädet toteuttaa maalaukset kaikkiin kahdeksaan huoneeseen sekä julkisiin tiloihin.

Asiakkaan ainut toive oli, että jokaisella maalauksella olisi jokin yhdistävä tekijä. Lopulta Hackman päätyi ottamaan teemaksi hostellin nimen mukaisesti ajan.

”Se on usein joku yksittäinen pieni ja hölmöltäkin tuntuva asia, jonka ympärille aiheita ja ideoita pystyy punomaan.”

Hackmanin työvälineitä ovat tavalliset vesiohenteiset sisustusmaalit, telat ja siveltimet, joiden ansiosta tekeminen ei vaadi suuria suojaustoimia. Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen

Maalaustöidensä hinnoittelua Hackman lähti rakentamaan sen perusteella, mitä kuvatapetit maksavat, sillä niiden kanssa hän kokee kilpailevansa eniten.

Hinnoittelu on neliöpohjainen, noin 90 euroa neliö. Hackman toivoo, etteivät ihmiset pelästyisi hintaa, sillä hän haluaa kuulla kiinnostavista projekteista ja tarinoista.

Työmäärään nähden hinta ei ole kovin korkea, mutta hän ei myöskään haluaisi nostaa sitä, sillä se karsisi osan asiakkaista pois.

”Samalla se veisi itseltäni mahdollisuuden kertoa tarinoita, ja se loppujen lopuksi tässä motivoi.”