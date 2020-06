Satojentuhansien eurojen hintalappu ei takaa laatua. Vastineeksi saattaa saada sekundaa: kodin täynnä rakennusvirheitä.

Helsingin Sanomat uutisoi 13. toukokuuta uudesta Jätkäsaaressa sijaitsevasta hitas-taloyhtiöstä, jossa virheitä riittää.

Bideesuihkun viereen asennettu pistorasia, kytkemättä jätetty parvekevalo, vuotava wc-istuin, epätasaisesti tehty laatoitus, vaatekaapissa ammottanut reikä rakenteisiin, useita kertoja naulattu jalkalista, haljennut ikkunakarmi, lohjennut liukuovi, väärässä huoneistossa soinut summeri, tietokoneen sammuttanut uunin sulake, palovaroittimeen osunut kaapinovi, lonksuva ulko-ovi ja niin edelleen.

Miten tällaiselta painajaiselta voi välttyä?

Yksi keino yrittää ehkäistä rakennusvirheitä on rakennustyön tarkkailija, jollaisen osakkeenostajat voivat halutessaan palkata, myös hitas-kohteissa.

Valinta tehdään osakkeenostajien kokouksessa, joka tulee asuntokauppalain mukaan järjestää, kun vähintään neljäsosa yhtiön asuinhuoneistoista on myyty.

Tarkkailija valvoo ostajien etua varmistamalla, että rakennustyöt suoritetaan sopimuksen mukaisesti rakentamisaikataulua noudattaen ja asianmukaisia työtapoja ja materiaaleja käyttäen.

”Se pitää hyvää rakennustapaa yllä. On kumma, ettei sitä ole nähty voimavarana. Tarkkailijat ovat lisäsilmäpari sille häsläkälle, mitä työmaalla touhutaan”, sanoo Kiinteistöliitto Uusimaan lvi-asiantuntija Arto Kemppainen.

”Pääurakoitsijalla on aliurakoitsijoita, joilla on omia aliurakoitsijoita. Ei se pysty pitämään palettia yllä. Tulee mieleen, halutaanko tietoisesti tehdä kuraa.”

Tarkkailijan valinta on haastavaa, koska osa ihmisistä kuulee asiasta ensimmäisen kerran osakkeenostajien kokouksessa.

”Haaste tulee siitä, että ostajat kohtaavat ensimmäisen kerran kokouksessa, eivätkä ole valmistautuneet tarkkailijan valintaan. Heidän pitäisi kokouksessa päättää, kuka tarkkailija on. Pitäisi myös tietää, mitä se maksaa”, sanoo johtaja Anu Kärkkäinen rakennusalan edunvalvontajärjestö Rakennusteollisuus RT:stä.

Hänen mukaansa kustannus vaihtelee muutamasta tuhannesta eurosta yli 10 000 euroon sen mukaan, minkä kokoinen työmaa on, missä vaiheessa rakennustyöt ovat ja mistä tehtävistä tarkkailijan kanssa on sovittu.

Laskun maksavat kaikki osakkaat yhdessä. Summa jaetaan huoneistojen kesken vastikeperusteen mukaisesti, siis esimerkiksi neliöiden määrän mukaan.

Kärkkäinen pitää tärkeänä, että osakkeenostajat valmistautuisivat etukäteen kokoukseen tuomalla sinne omia ehdotuksiaan tarkkailijoista. Tarkkailijoita löytää esimerkiksi rakennusalan suunnittelu- ja konsulttitoimistoista.

Jotkut ostajista kuitenkin kokevat tarkkailijan pelkkänä turhana kulueränä.

”Jäsenistöstämme on tullut jonkin verran viestiä, että osakkaat mielellään säästävät rahaa ja jättävät tarkkailijan valitsematta. Mahdollisuus kannattaa ehdottomasti käyttää hyväksi”, Kärkkäinen sanoo.

Kanariankuja 4:n Hitas-talon suunnittelusta järjestettiin arkkitehtikilpailu. Talon julkisivu on isoilta osin lasitettua tiiltä.

Jätkäsaaressa sijaitsevan kerrostalon työmaalle osakkeenostajat eivät valinneet rakennustyön tarkkailijaa. Rakennusyhtiö Lakean toimitusjohtajan Timo Mantilan mukaan mahdollisuudesta kerrottiin ostajille neljä kertaa.

”Kaupantekovaiheessa, kauppakirjassa, kutsussa osakkeenostajien kokoukseen sekä varsinaisessa osakkeenostajien kokouksessa”, Mantila sanoo.

”Tarkkailijan valinta on sekä asukkaiden että rakennuttajan ja urakoitsijan etu. Vaikka tarkkailijalla ei ole virallisen valvojan asemaa eikä vastuuta, tarkkailija voi vaikuttaa moneen asiaan.”

Mantila kertoo, että vuoropuhelu osakkeenostajien kanssa on toiminut ja monia epäselvyyksiä on saatu ratkaistua hyvissä ajoin ennen muuttoa kohteissa, joihin tarkkailija on valittu.

”Ulkopuolisen rakennustyön tarkkailijan käyttö on ikävä kyllä melko harvinaista. Vain harvassa kohteessa osakkeenostajat ovat valinneet tarkkailijan.”

Rakennustyön tarkkailijalla tulee olla tehtävään sopiva pätevyys eli teknisen alan osaamista, mutta esimerkiksi koulutusvaatimuksia ei ole. Tehtävässä voi siis toimia niin arkkitehti kuin rakennusinsinööri.

”Tarkkailija voi olla joku ostajistakin”, Kärkkäinen sanoo.

Kemppaisen mielestä ihanteellisinta olisi, jos osakkeenostajat valitsisivat useampia tarkkailijoita, joista yksi olisi perehtynyt esimerkiksi rakennustekniikkaan ja toinen talotekniikkaan.

Talonrakennus sisältää niin paljon erikoisosaamista, ettei yksi ihminen osaa kaikkea. Virheitä voi silti sattua, vaikka tarkkailija olisi palkattu.

Ja vaikka tarkkailijalla on oikeus päästä vapaasti työmaalle, osallistua työmaakokouksiin ja saada nähtäväkseen esimerkiksi urakkasopimus, piirustukset ja rakennustyöselitykset, määräysvaltaa hänellä ei ole.

Jos tarkkailija huomaa puutteita tai virheitä, hän voi antaa niistä huomautuksen perustajaurakoitsijalle ja valvojille sekä tiedottaa ostajia. Hän ei voi kuitenkaan velvoittaa ketään tekemään mitään.

”Uudisrakentamisen laatu on Suomessa varsin heikkoa.”

Ostajat päättävät tahollaan, millä tavalla he puuttuvat mahdollisiin poikkeamiin tai virheisiin, joita rakentamisvaiheessa ilmenee.

Jätkäsaaressa havaitut puutteet ovat sellaisia, jotka on ollut mahdollista huomata esimerkiksi silmin tai korvin. Tarkkailija voi auttaa löytämään myös virheitä, jotka muuten saattavat jäädä piiloon.

”Enemmän on piileviä vikoja, kuten vaikka liian pienet ilmanvaihtokoneet tai säädöt, joita ei ole tehty”, Kemppainen sanoo.

Hänestä uudisrakentamisen laatu on Suomessa varsin heikkoa ja rakennustyön tarkkailija tässä mielessä tärkeä laadunvarmistaja. Kemppainen kertoo työpäivistään, jotka kuluvat konsultoidessa taloyhtiöitä rakennusvirheisiin liittyvissä pulmissa.

”Yleensä jotain on jätetty tekemättä tai tehty muuten kuin on suunniteltu. Tapauksia on laidasta laitaan.”

Takuuajan päätyttyä virheiden korjaaminen on työlästä ja kallista.

Jos huono tuuri käy, ongelmat tulevat ilmi liian myöhään eli takuuajan päätyttyä, jolloin virheiden korjaaminen on työlästä ja kallista. Kemppaisen mukaan esimerkiksi talotekniikan toimimattomuus voi aiheuttaa pitkällä aikavälillä turhia kuluja.

”Nyt pöydällä on kohde, jossa ilmanvaihto on toteutettu väärin. Mittauspöytäkirjoja tehdään miten sattuu tai ilmanvaihtoa ei mitata eikä säädetä.”

Hän kertoo asennusvirheistä johtuvista vesivahingoista ja asunnoista, joissa on kuuma silloinkin, kun ulkona on kylmä.

”Asuntoa lämmitetään tuloilmalla eli käytännössä sähköllä, ja ilmanvaihto pukkaa liian lämmintä ilmaa. Joissain tapauksissa ylilämpöä jäähdytetään kaukokylmällä. Ne ovat aikamoisia summia, joita taloyhtiö joutuu maksamaan.”