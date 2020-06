Timo Anttalainen asuu asuntovaunussa ympäri vuoden, sillä hänestä omakotitalossa asuminen olisi tylsää.

Eihän ihmisen ole pakko asua talossa!

Voi hyvin asua merikontissa, jurtassa tai kodassa. Timo Anttalainen, 35, valitsi asuntovaunun. Hän on asunut siinä puolitoista vuotta, koko ajan Napapiirin pohjoispuolella. Hän vaihtaa paikkaa sen mukaan kuin ha­luaa.

Nyt hän majailee kolmatta viikkoa Kutturantien varrella Inarin ja Sodankylän kunnanrajojen tuntumassa. Siellä maasto on hiekkaista mäntykangasta. Lähistöllä on kullanhuuhtojien valtauksia, mutta Anttalaisella ei tällä hetkellä ole lähinaapureita.

Paitsi joitakin eläimiä silloin tällöin, ennen kaikkea poroja. Muutaman kymmenen metrin päässä soljuu pieni puro, josta voi hakea käyttövettä. Kalarikas Tolosjoki virtaa hiukan kauempana.

Lähes suoraan Anttalaisen pihapiiristä alkavat Inarin Lapin kullankaivuualueet ja erämaa-alueet.

Vuoden 2019 jokaisen yön Anttalainen vietti asuntovaunussa. Talveksi hän siirtyi Rovaniemelle, jossa koronavirus muutti työsuunnitelmia. Nyt kesän saapuessa hiljalleen Lappiin Anttalainen odottaa, että pääsee taas parkkeeraamaan auton johonkin pohjoisempaan.

Vaunu on aika pieni. Auto, jolla vaunua vedetään, on suuri Toyota Hilux. Vaunun ikkunasta katselee pyöreillä silmillään musta, kuonosta harmaantunut pystykorvainen koira.

”Omakotitalo on tylsä”, Anttalainen perustelee valintaansa.

Entisessä elämässään Anttalainen työskenteli myyjänä Partioaitassa ja Ikeassa Espoossa. Hän asui omistamassaan kerrostalo­asunnossa.

Eräänä keväänä hänen polvensa kierukka repesi. Sairauslomalla Anttalainen istui parvekkeella läppärin kanssa ja tutki erilaisia asumisratkaisuja.

Maailmalla asuntopula, arvot tai silkka vapaudenkaipuu ajavat ihmisiä asumaan mitä erilaisimmissa väliaikaisissa asumuksissa ja rakennelmissa. Anttalaisen mielessä alkoi kyteä jokin vastaava ratkaisu.

Anttalaisen sielunmaisema on eteläsuomalainen saaristo. Hän löysi asunnon Hangosta meren rannalta. Bussi ja sen aikataulut eivät kuitenkaan sopineet yksiin työaikojen kanssa, eikä työpaikka ollut valmis joustamaan.

”Joten vaihdoin alaa.”

Anttalainen myi asuntonsa, kouluttautui eräoppaaksi ja muutti Tunturi-Lappiin. Sieltä tie on vienyt Inariin.

Paikallaan sijaitseva rakennus, kontti tai kota, olisi sopinut Anttalaiselle hyvin, mutta monelle tontille pohjoisessa on määrätty rakennusvelvoite. Hän ei halua rakentaa taloa.

Jos muutaman neliön asuintila alkaa Anttalaista ahdistaa, on ulkona tilaa: Inarin kunnan väestötiheys on 0,46 asukasta neliökilometrillä.

Asuntovaunu on ”halpismallia” ja hänen mukaansa lähinnä luksusteltta: lattiapinta-alaa on kolmisen neliömetriä, yhteensä tilaa on noin puolet enemmän.

Anttalainen ja hänen vetokoiran toimesta eläköitynyt alaskanhuskynsa Zena mahtuvat vaunuun ongelmitta.

Koska Anttalainen on muuttanut vuoden 2014 jälkeen yhteensä 14 kertaa, tavaraa oli jo valmiiksi niukasti. Joskus Anttalainen kaipaa varastoa talviharrastusvälineilleen, kuten suksille, mutta asumiseen hän ei tarvitse enempää tilaa.

Tunteeko Anttalainen olevansa kotona?

”Voi tätä kodiksi sanoa.”

Timo Anttalainen kertoo, millaista elämä asuntovaunussa on.

Anttalainen työskentelee talvet tavallisesti eräoppaana. Toissa talvena hän asui kylmät ja pimeät kuukaudet työpaikkansa naapurissa, josta hän sai vaunuunsa sähkön.

Vaunu lämpenee kaasulla ja sähköllä, paikalla ollessaan yleensä vain sähköllä. Nollakelillä pullo kaasua kestää kokkailuineen pari kolme viikkoa, pakkasella viikon ja kesällä puolisentoista kuukautta.

Äärisäät ovat koetelleet Lappia viime vuosina. Kesä 2018 eli Anttalaisen ensimmäinen kesä vaunussa oli ennätyskuuma. Seuraavana talvena oli vastaavasti viikkojen ajan 30 asteen pakkasia.

Niistä Anttalainen selvisi kääntämällä lämmittimen nuppia oikealle. Hän myös yritti eristää vaunua laittamalla makuualustoja lattialle ja kaappien seinille, mutta kosteus tiivistyi niiden pinnoille.

Rekikoirahommista eläkkeelle jääneelle alaskanhusky Zenalle riittävät helteillä lyhyet lenkit ja suurin osa päivästä kuluu loikoillessa.

Kova kuumuus on vaikeampaa kuin ankara kylmyys, erityisesti Zena-koiran vuoksi.

Sähköt läppärin ja kännykän lataamiseen hän tuottaa kesäisin aurinkopaneelilla.

Vaunu painaa 750 kiloa eli on varsin kevyt. Sitä voi vetää melkein millä tahansa ajoneuvolla, jossa on peräkoukku. Sitä ei tarvitse katsastaa, eikä sen vetämistä varten tarvita erillistä ajokorttia.

Tee-se-itse-taitoja tarvitaan. Lapin kuoppaisilla pikkuteillä vaunusta on irronnut jokainen ruuvi, joka suinkin voi irrota. Kaasulämmitin on hajonnut kahdesti tärinän takia.

Koska Anttalaisella ei näin kesäisin ole muuta kuin aikaa, pienet korjaustyöt eivät suista häntä ahdinkoon.

Ruoanlaitossa Anttalainen suosii ruokalajeja, joista koituu vähän tiskattavaa. Kaasuliedellä tosin onnistuu myös pitsan valmistaminen.

Elämä niukkojen energianlähteiden varassa on opettanut Anttalaisen kokkaamaan lähinnä ulkotulella. Jos on kuivaa ja Pohjois-Lappiin on annettu metsäpalovaroitus, Anttalaisen päivällislistalla on vaunun pienellä hellalla valmistettua pitsaa.

Koska ruokaa ei saa helposti kylmään, Anttalaisen ruokavalio on muuttunut automaattisesti kasvispainotteiseksi.

”Telttaan verrattuna vaunu on ylellinen.”

Ruokavalion perustan muodostavat papukeitokset, rouheet ja jyvät. Vaunun saa helposti otollisten kalapaikkojen äärelle.

Erätaidot Anttalainen osasi partioharrastuksen ansiosta vanhastaan. Hän laskee asuneensa teltassa yhteensä pari vuotta. Telttaan verrattuna vaunu on ylellinen. Hänellä on jopa usb-kaapelilla ladattava suihku, ehta 2010-luvun keksintö.

”Inhoan kylmää vettä.”

Anttalainen kävi uimassa ensimmäistä kertaa vuosikausiin kesällä 2018, kun helle kärvensi koko maata.

Kun ihminen on tottunut elämään luonnossa, häntä harvoin hirvittävät luonnon ilmiöt. Sen sijaan toiset ihmiset saattavat tuntua uhkaavilta. Anttalainen sanoo, että Zena-koirassa huonoin puoli on se, että se reagoi vieraisiin ihmisiin vain tuijottamalla. Eläimiä se haukkuu.

Toisinaan ihmiset kauhistelevat Anttalaisen valintaa. Erityisesti he ovat ihmeissään siitä, missä Anttalainen on kirjoilla ja miten byrokratia kohtelee tällaista asujaa.

Posti menee konttoriin noudettavaksi. Maistraatin kirjoissa Anttalainen on vailla vakituista asuntoa kuten esimerkiksi kesämökeissä asuvat.

Kotivakuutuksen lisäksi Anttalainen maksaa liikennevakuutusta ja kaskoa, joka on varsin hintava. Kotivakuutuksen saaminen vaunuun ei ollut helppoa. Nykyinen kotivakuutus kattaa vaunun, jos se vain sijaitsee jossakin päin Lappia.

Entä mistä sähkö? Sen asuntovaunuasuja ostaa samalla lailla kuin omakotitaloasujakin. Anttalaiselle työpaikka on talvella tärkeä paitsi ansaintamielessä myös siksi, että se tarjoaa sähkötolpan kohtuullista korvausta vastaan.

Omassa piirissään Anttalaisen ratkaisu ei ole mitenkään tavaton. Eräopaskollegoista moni asuu epäsovinnaisesti: jotkut saunamökissä, toiset pakettiautossa. Lapin tiettyjä kuntia vaivaa asuntopula ja se vaikuttaa ratkaisuihin siinä missä arvot ja arvostuksetkin.

Anttalainen on tutkinut, millaiset ihmiset Suomessa asuvat asuntovaunuissa. Hänen tietonsa mukaan vaunuissa asuvista suurin osa on iäkästä väkeä, joka on muuttanut pakosta, esimerkiksi avioeron takia. Nuorehkoja ihmisiä on vähän.

Anttalaisen arvion mukaan suurin osa muutamasta sadasta vaunuasujasta oleskelee kausipaikalla leirintäalueella, mutta vain pieni osa vaeltelee paikasta paikkaan.

”Talo Espoossa tarkoittaisi sitä, että koko elämä on talossa Espoossa.”

Vaimo, lapsi ja kokopäivätyö eivät Anttalaisen elämäntapaan sovi.

Hän on kuitenkin hyvillään, ettei jaa eteläsuomalaisten ikätovereidensa kohtaloa. Heistä moni tuntuu stressaantuneen työn ja perhe-elämän muodostamassa keskiluokkaisessa oravanpyörässä liki henkihieveriin.

”He eivät jaksa olla kotona eivätkä he jaksa olla töissä, eivätkä tiedä, mitä tekisivät elämällään.”

Anttalainen on iloinen, ettei hän kärsi elämänsä tässä vaiheessa moisesta kuormituksesta. Talo Espoossa tarkoittaisi sitä, että koko elämä on talossa Espoossa.

Anttalaisen suurin stressi on, että auto hajoaa ja talven tienestit hupenevat sen korjaamiseen. Toistaiseksi kaikki on mainiosti.